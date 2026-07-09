Video SUA au atacat Iranul, după avertismentul lui Trump de la Ankara. Alertă în Qatar și Bahraini. „Lucrurile se vor agrava mult mai mult”

Statele Unite au lansat miercuri seară o nouă serie de atacuri aeriene asupra Iranului, la câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat, la summitul NATO de la Ankara, că armistițiul dintre cele două țări poate fi considerat încheiat.

Ministrul iranian de Externe reacționează la afirmațiile lui Trump

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a reacționat la afirmațiile lui Trump, susținând că discursul critic al liderului american nu afectează prestigiul Iranului.

„Faptul că ne adresăm națiunii civilizate și curajoase a Iranului folosind un limbaj jignitor nu îi diminuează măreția”, a transmis Araghchi într-un mesaj publicat pe platforma X. Oficialul iranian a afirmat că Teheranul răspunde „nu cu vulgaritate, ci cu fapte”, prin „curaj și fără teamă”.

Anterior, Donald Trump calificase conducerea iraniană drept „jeguri” și „lipsite de onoare” în timpul summitului NATO de la Ankara.

Iranul afirmă că a lansat atacuri asupra unor baze americane din Kuweit și Bahrain, ca represalii pentru loviturile SUA

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că a atacat baze militare americane din Kuweit și Bahrain ca răspuns la cel mai recente lovituri aeriene lansate de Statele Unite împotriva Iranului, potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea de stat IRIB.

Potrivit IRGC, Marina și Forțele Aeriene ale Gardienilor Revoluției au desfășurat un atac comun cu drone și rachete, vizând obiective militare americane, inclusiv Camp Arifjan și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, precum și baza aeriană Shaikh Isa și complexul Juffair din Bahrain.

Complexul Juffair găzduiește Naval Support Activity Bahrain, principala bază a Marinei SUA din Golful Persic și sediul Flotei a V-a americane.

Gardienii Revoluției susțin că atacurile au fost lansate ca reacție la loviturile americane asupra provinciilor de coastă din sudul Iranului și asupra a două poduri din estul țării.

Anterior, IRGC a acuzat Statele Unite că au lovit un pod feroviar din apropierea orașului Aqqala, în nord-estul Iranului. Imagini difuzate de presa iraniană și geolocalizate de CNN arată un pod avariat în zonă. Postul american a precizat că a solicitat un punct de vedere din partea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

La rândul său, CENTCOM a transmis că forțele americane au lovit „90 de ținte militare iraniene” de-a lungul coastelor Iranului, fără a confirma atacarea podului feroviar menționat de autoritățile iraniene.

Sirele răsună în Bahrain și Qatar

Joi dimineață, Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat activarea sirenelor de avertizare în urma unei amenințări iminente și le-a cerut cetățenilor și rezidenților să se adăpostească în cel mai apropiat loc sigur.

Potrivit Associated Press, și în Qatar au fost activate sirenele de alarmă, iar cetățenii au primit un mesaj de avertizare.

Bahrain, care găzduiește sediul Flotei a V-a a SUA, a fost vizat în ultimele zile de atacuri iraniene, iar oficialii de la Teheran au avertizat că vor răspunde noilor lovituri americane.

Explozii în mai multe regiuni din Iran

Presa iraniană a relatat despre noi explozii în mai multe regiuni ale țării. Televiziunea publică IRIB a anunțat că un pod feroviar din apropierea orașului Aqqala, în provincia Golestan, a fost lovit în urma atacurilor americane. De asemenea, agenția Mehr a raportat explozii în provincia Bushehr, în timp ce Nournews susține că centrala nucleară din zonă nu a fost afectată. IRIB a mai transmis că fragmente de proiectile au lovit spitalul Imam Ali din orașul Chabahar.

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Presa iraniană a anunțat și moartea unui pompier în urma unui atac asupra aeroportului din Iranshahr, în sud-estul Iranului. Potrivit agențiilor IRNA și Mehr, atacul a avariat clădirea operațiunilor de zbor și stația meteorologică a aeroportului.

Donald Trump spune că operațiunea este „o ripostă”

Într-o postare pe platforma Truth Social, președintele american Donald Trump a afirmat că operațiunea reprezintă „o ripostă la atacul cu bombe asupra navelor, comis ieri de Iran” și a avertizat că, dacă astfel de atacuri se vor repeta, „lucrurile se vor agrava mult mai mult”.

Totodată, Nournews, citând o sursă militară iraniană, a transmis că Teheranul pregătește un atac „masiv” asupra bazelor americane din regiune. Potrivit postului public israelian Kan, Israelul ar fi fost informat în prealabil de Statele Unite despre desfășurarea operațiunii.

Comandamentul Central al SUA confirmă atacul

La scurt timp după începerea operațiunii, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat atacurile printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„La indicaţia comandantului suprem, forţele Comandamentului Central al SUA au început să efectueze atacuri suplimentare împotriva Iranului pentru a-i reduce şi mai mult capacitatea de a ameninţa libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, a transmis CENTCOM.

Instituția a adăugat că Washingtonul consideră Iranul responsabil pentru recentele atacuri asupra navelor comerciale și a echipajelor civile care tranzitează această rută maritimă.

Orașul-port Chabahar, afectat de întreruperi de curent

În Iran, presa de stat a relatat că orașul-port Chabahar, din sudul țării, a fost afectat de întreruperi de curent după atacurile americane, relatează CNN.

Agenția IRNA a anunțat că aproximativ zece explozii au fost auzite în Chabahar și în orașul de coastă Konarak, iar autoritățile investighează cauzele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Anterior, Donald Trump avertizase că SUA vor lovi Iranul „în această seară”, însă a susținut că nu se așteaptă la reluarea unui război pe scară largă.

Trump susține că Iranul l-a sunat pentru un acord, dar spune că nu este convins că merită negocierile

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Iranul l-a contactat pentru a propune reluarea negocierilor privind un acord, după seria de atacuri americane din regiune, însă a afirmat că nu este sigur că un astfel de demers ar mai avea sens, relatează CNN.

Declarația finală a summitului NATO: principalele decizii privind apărarea colectivă, Ucraina și Iranul

„M-au sunat cu puțin timp în urmă, vor foarte mult să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, în timpul zborului de întoarcere de la summitul NATO de la Ankara. Liderul american a adăugat că nu știe dacă „merită” ca Statele Unite să încheie un nou acord cu Teheranul.

Declarația a venit după ce Trump afirmase, tot miercuri, că armistițiul dintre SUA și Iran nu mai este valabil, în urma atacurilor iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz și a ripostei americane.

„De fiecare dată când ne lovesc, noi îi lovim de 20 de ori”, a declarat președintele american.

Iranul, plângeri la ONU

Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a condamnat ultimele atacuri ale Statelor Unite printr-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU şi secretarului general.

„Statele Unite au lansat şi continuă să desfăşoare, încă o dată, într-o încălcare evidentă a Cartei Naţiunilor Unite şi a obligaţiilor sale internaţionale, atacuri militare la scară largă împotriva suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Islamice Iran”, a declarat Iravani.