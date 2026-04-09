Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
SUA: Ucigașul unei refugiate ucrainene scapă de judecată. A fost evaluat „incapabil” să se prezinte în fața instanței

Un bărbat acuzat că a ucis o tânără refugiată ucraineană în Statele Unite, într-un caz care a stârnit indignare și reacții politice puternice, a fost declarat inapt din punct de vedere mintal pentru a fi judecat, informează AFP.

Presupusul ucigaș al refugiatei ucrainene a fost declarat inapt să fie judecat FOTO: Captură video

DeCarlos Brown, în vârstă de 35 de ani, este acuzat că a înjunghiat mortal pe Irina Zaruţka, de 23 de ani, în timp ce aceasta se întorcea de la serviciu, într-un tramvai din Charlotte, Carolina de Nord, în august 2025. Incidentul a generat o mare emoție în întreaga țară, iar cazul a fost amplu mediatizat, provocând inclusiv reacții la nivel politic.

Psihiatrii au considerat că DeCarlos Brown este „incapabil” să se prezinte în fața instanței, iar avocatul său a solicitat amânarea procesului, potrivit postului WBTV și altor publicații locale. În același timp, el este urmărit penal și la nivel federal, unde tribunalul nu l-a considerat inapt pentru a fi judecat.

DeCarlos Brown este în prezent reținut de autoritățile federale în urma unei acuzații federale. Procedura inițiată la nivel de stat, inclusiv orice decizie privind capacitatea sa de a fi judecat în cadrul acestei proceduri, este complet distinctă”, a precizat biroul procurorului federal din Carolina de Nord, potrivit News.ro.

Reacții politice și mediatizare

Cazul a provocat un val de indignare, în special în mediile conservatoare. Președintele Donald Trump l-a numit pe presupusul criminal „animal” și a cerut, pe platforma sa Truth Social, „un proces rapid” și pedeapsa cu moartea pentru acesta.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris la rândul ei pe DeCarlos Brown, care are mai multe condamnări anterioare, drept un „monstru” care „ar fi trebuit să fie închis”.

Imaginile crimei, surprinse de camerele de supraveghere, au fost difuzate pe scară largă de presa conservatoare și de conturile de pe rețelele sociale, fiind folosite pentru a susține politicile stricte în materie de criminalitate promovate de Trump. De la revenirea sa la putere, președintele american a trimis sau a încercat să trimită trupe în mai multe orașe conduse de democrați, inclusiv Washington și Los Angeles, argumentând că măsura ar fi parte a luptei împotriva criminalității.

