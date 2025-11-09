SUA au suspendat exporturile de arme către aliații NATO din cauza blocajului guvernamental

Un blocaj administrativ la Washington a dus la oprirea temporară a exporturilor americane de armament în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, relatează Axios, citând surse din Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit publicației, cauza directă a întârzierilor este paralizia birocratică provocată de shutdown-ul guvernamental început la 1 octombrie, după eșecul negocierilor privind bugetul federal. Din această cauză, mii de funcționari publici fie au fost trimiși în concediu fără plată, fie continuă să lucreze fără a primi salarii, iar o serie de servicii esențiale ale administrației au fost suspendate.

Un înalt oficial al Departamentului de Stat a declarat pentru Axios că oprirea procesului „afectează grav nu doar aliații și partenerii noștri, ci și industria americană de apărare, care nu mai poate livra o parte dintre capabilitățile critice către exterior.”

Printre contractele blocate se numără livrările de rachete AMRAAM, precum și sisteme de luptă Aegis și HIMARS, destinate Danemarcei, Croației și Poloniei.

Întârzierile afectează atât vânzările directe între guvernul SUA și statele aliate, cât și acordurile de export prin companii private americane. Conform legislației americane privind controlul exporturilor de armament, toate aceste tranzacții trebuie analizate de Congres înainte de a fi aprobate.

Procesul de autorizare a fost însă aproape paralizat, întrucât o mare parte dintre angajații Biroului pentru afaceri politico-militare – responsabil cu coordonarea acestor vânzări – au fost trimiși în concediu forțat. „Luna trecută, biroul funcționa cu doar un sfert din personalul obișnuit”, a precizat același oficial.

Publicația notează că, deși destinația finală a acestor livrări nu este întotdeauna publică, multe dintre ele sunt destinate sprijinului indirect pentru Ucraina, prin intermediul țărilor membre NATO.

Suspendarea exporturilor adaugă un nou nivel de incertitudine în lanțul de aprovizionare militară occidental, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu presiuni crescute pe front, iar aliații europeni încearcă să-și consolideze propriile capacități de apărare.