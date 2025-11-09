search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

SUA au suspendat exporturile de arme către aliații NATO din cauza blocajului guvernamental

0
0
Publicat:

Un blocaj administrativ la Washington a dus la oprirea temporară a exporturilor americane de armament în valoare de peste 5 miliarde de dolari, destinate aliaților NATO și Ucrainei, relatează Axios, citând surse din Departamentul de Stat al SUA.

Printre contractele blocate se numără livrările de rachete AMRAAM/ FOTO:AFP
Printre contractele blocate se numără livrările de rachete AMRAAM/ FOTO:AFP

Potrivit publicației, cauza directă a întârzierilor este paralizia birocratică provocată de shutdown-ul guvernamental început la 1 octombrie, după eșecul negocierilor privind bugetul federal. Din această cauză, mii de funcționari publici fie au fost trimiși în concediu fără plată, fie continuă să lucreze fără a primi salarii, iar o serie de servicii esențiale ale administrației au fost suspendate.

Un înalt oficial al Departamentului de Stat a declarat pentru Axios că oprirea procesului „afectează grav nu doar aliații și partenerii noștri, ci și industria americană de apărare, care nu mai poate livra o parte dintre capabilitățile critice către exterior.”

Printre contractele blocate se numără livrările de rachete AMRAAM, precum și sisteme de luptă Aegis și HIMARS, destinate Danemarcei, Croației și Poloniei.

Întârzierile afectează atât vânzările directe între guvernul SUA și statele aliate, cât și acordurile de export prin companii private americane. Conform legislației americane privind controlul exporturilor de armament, toate aceste tranzacții trebuie analizate de Congres înainte de a fi aprobate.

Procesul de autorizare a fost însă aproape paralizat, întrucât o mare parte dintre angajații Biroului pentru afaceri politico-militare – responsabil cu coordonarea acestor vânzări – au fost trimiși în concediu forțat. „Luna trecută, biroul funcționa cu doar un sfert din personalul obișnuit”, a precizat același oficial.

Publicația notează că, deși destinația finală a acestor livrări nu este întotdeauna publică, multe dintre ele sunt destinate sprijinului indirect pentru Ucraina, prin intermediul țărilor membre NATO.

Suspendarea exporturilor adaugă un nou nivel de incertitudine în lanțul de aprovizionare militară occidental, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu presiuni crescute pe front, iar aliații europeni încearcă să-și consolideze propriile capacități de apărare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc. Exclusiv
fanatik.ro
image
Radu Burnete nu exclude ca România să cumpere Lukoil. Bulgarii au votat să preia controlul în „30 de secunde”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo - Real Madrid 0-0
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Expiră sau nu parfumurile? Mulţi le aruncă după o perioadă
playtech.ro
image
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Mercur intră în retrograd pe 9 noiembrie 2025. Cele trei zodii care vor simți cel mai puternic haosul cosmic
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Neculai Stanciu face topul celor mai prost îmbrăcate vedete din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos”
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?