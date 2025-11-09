„Cel mai mare risc în regiunea Indo-Pacifică este inacțiunea”, avertizează un înalt comandant din Armata SUA. Sursa presiunii: China

Generalul Ronald P. Clark, șeful Comandamentului Armatei SUA din Pacific (USARPAC), a avertizat că „cel mai mare risc pentru Armata SUA în regiunea Indo-Pacifică este inacțiunea”.

„Cel mai mare risc pentru Armata SUA în regiunea Indo-Pacifică este inacțiunea: a întârzia, a nu ne găsi acolo și nu atunci când trebuie, a acționa prea lent sau, ce e mai rău, a nu face deloc nimic”, a declarat el.

Acest apel la viteză nu este retoric. Este un răspuns direct și asumat la provocarea strategică majoră din regiune. Generalul Clark a identificat explicit sursa presiunii: „acțiunile tot mai agresive, beligerante și coercitive ale Chinei”, scrie Defense România.

Problema, insistă comandantul american, depășește cu mult criza permanentă din Strâmtoarea Taiwan. Este o problemă sistemică.

„[Amenințarea] este în întreaga regiune, în multe locuri, unde [Armata Populară de Eliberare] amenință suveranitatea aliaților și partenerilor noștri prin tratate”, a subliniat Clark.

Răspunsul Washingtonului la provocările din Pacific este o transformare accelerată a Armatei SUA. Generalul Ronald P. Clark descrie comandamentul său ca pe un „poligon de testare a inovațiilor”, unde schimbarea continuă este „un imperativ”.

Programul de modernizare „Transformation in Contact” testează tehnologii și concepte operaționale direct în teren. În fața industriei de apărare, Clark a cerut o schimbare de mentalitate „împrumutată din Silicon Valley”: „Trebuie să ne obișnuim să eșuăm rapid, să iterăm la fel de rapid și să dezvoltăm soluții mai bune.”

USARPAC „a îmbrățișat Inteligența Artificială pentru a scurta ciclurile de lucru și a spori viteza și eficiența cu care gândim, învățăm și lucrăm”, a adăugat generalul, subliniind și testarea de noi sisteme pentru drone și rețele militare „zero trust”.

Mesajul său: epoca deliberărilor lungi s-a încheiat. Într-o criză viitoare, avantajul îl va avea „cel care poate procesa informația și disloca forțele cel mai rapid”. Scopul final, a spus Clark, este descurajarea: „să fim în locul potrivit, la momentul potrivit, cu capacitățile adecvate… inacțiunea este o invitație la dezastru strategic.”