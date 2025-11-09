Trump promite un cec de 2.000 de dolari pentru fiecare american, finanțat din veniturile obținute din tarife

Președinte american Donald Trump a anunțat că intenționează să acorde fiecărui cetățean american un cec de 2.000 de dolari, bani proveniți, potrivit lui, din veniturile generate de taxele vamale (tarifele) impuse în perioada mandatului său.

Anunțul a fost făcut duminică dimineață, pe platforma sa Truth Social, într-un mesaj în care Trump i-a numit pe criticii politicii sale comerciale „proști” și a susținut că strategia tarifară a adus Statelor Unite „mii de miliarde de dolari”.

„Toată lumea va primi un dividend de cel puțin 2.000 de dolari, cu excepția celor cu venituri foarte mari”, a scris Trump, fără să precizeze pragul de venit de la care cineva ar fi exclus.

Liderul republican a adăugat că Statele Unite sunt „cea mai respectată țară din lume”, cu „aproape zero inflație și un record istoric al pieței bursiere”, deși datele oficiale contrazic o parte dintre aceste afirmații.

„Trilioane” de dolari și o datorie de 37.000 de miliarde

Trump a spus că veniturile obținute din tarife ar urma să fie folosite nu doar pentru plățile către cetățeni, ci și pentru reducerea datoriei publice a SUA, estimată la 37.000 de miliarde de dolari.

Potrivit datelor Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil, între aprilie și octombrie, guvernul american a colectat aproximativ 151 de miliarde de dolari din tarifele comerciale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a estimat că, dacă sistemul actual s-ar menține, SUA ar putea încasa 500 de miliarde de dolari anual din aceste taxe. Însă legalitatea acestor venituri este acum pusă sub semnul întrebării.

Tarifele, în vizorul Curții Supreme

Anunțul lui Trump vine la scurt timp după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a pus sub semnul întrebării utilizarea de către președinte a situației de urgență pentru a impune tarife comerciale aproape tuturor țărilor din lume, inclusiv aliaților tradiționali ai Washingtonului.

Mai multe instanțe inferioare au decis anterior că modul în care au fost instituite tarifele este ilegal, prima hotărâre fiind pronunțată de o instanță federală de comerț din New York în luna mai. Curtea de Apel Federală a confirmat în mare parte decizia în august, cu o singură excepție — eliminarea obligației ca tarifele să fie suspendate imediat.

„Toate tarifele rămân în vigoare!”, a reacționat atunci Trump pe Truth Social, acuzând Curtea de Apel că este „puternic partizană” și avertizând că eliminarea taxelor ar fi „un dezastru total pentru țară”.

Între populism economic și realitatea bugetară

Analiștii economici notează că promisiunea de 2.000 de dolari pentru fiecare american ar fi dificil de finanțat chiar și cu veniturile tarifare declarate, în condițiile în care guvernul federal a cheltuit 7.000 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025, cu un deficit de aproape 1.800 de miliarde de dolari.

Dacă ar fi confirmate, cele 500 de miliarde de dolari suplimentare estimate de Trezorerie ar acoperi mai puțin de o treime din deficitul actual.

Retorica de campanie continuă

După postarea despre „dividendul național”, Trump a revenit cu mai multe mesaje în care a atacat din nou Curtea Supremă și a susținut că fără tarife, economia americană s-ar prăbuși.

„Fără tarife, nu am avea nimic din ce am construit. Alte țări pot să ne taxeze, dar noi nu putem să le taxăm pe ele? Este visul lor! Afacerile vin în SUA doar datorită taxelor”, a scris el.

Criticii consideră însă că retorica tarifară este parte din strategia populistă a lui Trump, menită să întărească imaginea unui lider care „luptă pentru muncitorii americani”, în timp ce efectele reale ale acestor politici asupra inflației și comerțului rămân controversate.