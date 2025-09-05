SUA ar putea supraveghea o viitoare zonă tampon în Ucraina. Se discută despre implicarea unor trupe non-NATO

Statele Unite iau în calcul asumarea unui rol central în monitorizarea unei eventuale zone tampon pe teritoriul ucrainean, în cazul în care s-ar ajunge la un acord de pace cu Rusia. Informația, dezvăluită de NBC News pe baza unor surse apropiate planului aflat în discuție, reflectă o abordare strategică de evitare a implicării directe a NATO, dar menținerea unei prezențe internaționale semnificative în regiune.

Potrivit surselor citate, zona tampon ar urma să fie o regiune extinsă, demilitarizată, în interiorul Ucrainei. Frontierele acestei zone nu sunt încă clar definite, însă scopul ar fi acela de a crea o distanțare fizică și militară între forțele ruse și cele ucrainene, reducând astfel riscul unui nou conflict armat.

Supravegherea acestei zone ar urma să fie realizată, în principal, de SUA, folosindu-se de capabilități tehnologice avansate — inclusiv drone, sateliți și alte mijloace de culegere a informațiilor. Coordonarea cu alte state este însă esențială, mai ales în condițiile în care se dorește implicarea unor țări care nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică. Printre opțiunile vehiculate: trupe din Arabia Saudită sau chiar Bangladesh.

Fără NATO, dar cu garanții bilaterale

Un punct sensibil în cadrul negocierilor este refuzul ferm al Kremlinului de a accepta orice element care ar putea sugera o implicare directă a NATO. Astfel, planificatorii încearcă să evite orice formulare sau acțiune care ar putea fi percepută de Moscova drept o amenințare. În acest context, garanțiile de securitate pentru Ucraina ar urma să fie oferite prin acorduri bilaterale cu state partenere, fără invocarea Articolului 5 al NATO — considerat de Rusia o linie roșie.

Un element central al acestei arhitecturi de securitate ar fi menținerea unui echilibru delicat: asigurarea protecției Ucrainei fără a declanșa o reacție disproporționată din partea Rusiei. Acest lucru implică inclusiv stabilirea unor reguli clare privind ce acțiuni ar constitui o încălcare a acordului și ce tip de răspuns ar fi adecvat — aspecte aflate încă în dezbatere.

Rolul Turciei și un acord de 100 de miliarde de dolari

„Pe lângă zona tampon, este important să ne asigurăm că Rusia nu poate strangula economia Ucrainei. În acest scop, Turcia ar trebui să fie responsabilă pentru circulația neîngrădită a mărfurilor și serviciilor în Marea Neagră, exercitând supraveghere și control maritim în strâmtorile Bosfor și Dardanele”, adaugă sursele.

În paralel, SUA și Ucraina discută un acord militar semnificativ, în valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari. Acesta ar permite Kievului să achiziționeze echipamente americane de ultimă generație, în schimbul cedării anumitor drepturi de proprietate intelectuală asupra tehnologiilor dezvoltate local.

Trump și ecuația geopolitică

Orice plan va rămâne preliminar până la aprobarea lui Vladimir Putin și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, precum și a liderilor statelor care vor participa la furnizarea garanțiilor de securitate, inclusiv a președintelui Donald Trump. Planul a fost elaborat după ce Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska, pe 15 august.

O altă provocare în materie de planificare este stabilirea acțiunilor Rusiei care vor fi considerate încălcări care necesită un răspuns din partea Ucrainei sau a forțelor de descurajare și care ar putea fi acest răspuns, a declarat una dintre surse. Regulile de angajament trebuie încă convenite și este probabil să fie un punct de dispută odată ce se va conveni asupra unei zone tampon.

Este posibil ca firmele militare private americane să fie desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung : președintele american Donald Trump este în discuții cu aliații europeni pentru a permite acestor PMC-uri să ajute la construirea de fortificații pentru a proteja „interesele americane” în țară. Aceasta este considerată o soluție de ocazie după ce președintele american a declarat că trupele Forțelor Armate americane nu vor fi desfășurate în Ucraina.

Totuși, în pofida optimismului moderat din partea consilierilor, Trump pare din ce în ce mai sceptic cu privire la o încheiere rapidă a războiului.Conform unor surse din administrația sa, Trump preferă să mențină o relație funcțională cu Vladimir Putin, mizând pe imaginea sa de potențial mediator între părți. Această poziționare, însă, limitează spațiul de manevră al SUA în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor — fiecare escaladare riscă să compromită rolul de „intermediar echidistant”.