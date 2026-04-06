Ucraina ar putea rămâne fără rachete de apărare antiaeriană pe fondul implicării SUA în războiul din Orientul Mijlociu

Războiul din Orientul Mijlociu riscă să consume resursele militare americane, inclusiv rachete de apărare antiaeriană, ceea ce ar putea afecta livrările de armament către Ucraina.

„Rezervele noastre de rachete se epuizează. Avem nevoie de mai multe rachete PAC-3 pentru a putea respinge viitoarele atacuri ale agresorului rus”, subliniază Dmitro, inginer-şef al unui sistem de apărare aeriană Patriot, într-un videoclip difuzat de Forţele aeriene ucrainene, potrivit Agerpres.

Potrivit soldaților, sistemul de fabricație americană a permis interceptarea a peste 40 de rachete balistice în timpul recentei campanii de iarnă a Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei, dar ar fi putut fi un număr mai mare „dacă am fi avut suficientă muniție”, afirmă Pavlo, comandantul adjunct al unității.

Între timp, potrivit Bloomberg, Statele Unite își pierd treptat o parte din influența asupra Ucrainei, pe fondul reducerii ajutorului financiar și al concentrării atenției asupra conflictului din Orientul Mijlociu.

În acest context, Kievul ar avea mai multă libertate în luarea deciziilor și ar deveni mai puțin dependent de presiunea politică a Washingtonului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins însă posibilitatea unor concesii teritoriale și a subliniat că orice discuție privind garanțiile de securitate nu poate fi condiționată de astfel de cerințe.

De când Trump a preluat mandatul, Congresul nu a alocat fonduri noi pentru Ucraina. Finanțarea din partea administrației anterioare s-a diminuat în timp.

Trump a eliminat efectiv cea mai mare parte a sprijinului pentru Ucraina și a monetizat ceea ce a mai rămas, forțând aliații Ucrainei să plătească pentru arme prin PURL.

„Am supraviețuit perioadei de vârf a mandatului lui Trump. Pentru a amenința ceva, acel lucru trebuie să fie acolo pentru a fi luat, dar deja aveam o lipsă de interceptori, iar după acest conflict din Iran, influența SUA a devenit și mai limitată”, mi-a spus Mikola Beleskov, cercetător la Institutul Național pentru Studii de Securitate din Kiev, care consiliază biroul lui Zelenski.