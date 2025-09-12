Studenții de culoare din întreaga SUA, ținta unor amenințări cu moartea după uciderea lui Charlie Kirk. Șapte colegii au fost închise

Studenții de culoare din SUA au fost ținta unor amenințări cu moartea coordonate, săptămâna aceasta, ceea ce a determinat cel puțin șapte universități să instituie măsuri de izolare, la doar o zi după ce activistul de extremă dreapta Charlie Kirk a fost ucis, potrivit The Guardian.

Potrivit unui e-mail transmis celebrei publicații de Uniunea Studenților de Culoare a Universității din New York, studenții de culoare de aici ar fi primit un manifest amenințător care îi viza în mod specific. Manifestul conținea „amenințări extrem de grafice cu violență armată” și afirma că autorul „vine doar după n*****”, sugerând că numărul de studenți de culoare ar fi un factor care le răpește albilor „spațiul sigur”.

Uniunea Studenților Negri de la NYU a criticat oficialii universității pentru „lipsa de transparență”, afirmând în e-mail că administratorii au așteptat mai mult de șase ore înainte de a informa studenții că manifestul îi viza în mod specific pe studenții de culoare.

Șapte univerități închise

Cel puțin șapte colegii și universități cunoscute pentru numărul mare de studenți de culoare (HBCU) au fost închise joi, printre care Alabama State University, Virginia State University, Hampton University din Virginia, Spelman College, Southern University și A&M College, Clark Atlanta University, Morehouse College și Bethune-Cookman University.

„Astăzi, Universitatea de Stat din Virginia – împreună cu alte câteva colegii și universități istorice pentru afro-americani – a primit o amenințare menită să perturbe, să intimideze și să instaureze frica în comunitatea noastră”, a arătat președintele Universității de Stat din Virginia, Makola M Abdullah, într-un mesaj transmis comunității campusului.

Universitatea a instituit o închidere temporară a campusului, înainte de a o ridica cu restricții, limitând accesul la studenți, profesori și personal cu acte de identitate valabile.

„Amenințare teroristă îndreptată împotriva campusului nostru”

Președintele Universității de Stat din Alabama, Quinton T Ross Jr, a declarat că instituția sa „a primit o amenințare teroristă îndreptată împotriva campusului nostru” și a suspendat imediat activitatea „din motive de precauție”. Universitatea a coordonat acțiunile cu forțele de ordine, luând în același timp măsuri pentru ca studenții să se poată întoarce în cămine și să aibă acces la mese.

O măsură similară a luat și Universitatea Hampton, care oprit temporar toate activitățile neesențiale și a închis toate activitățile și cursurile din campus până vineri, inclusiv evenimentele sportive.

„Siguranța și bunăstarea studenților, profesorilor, personalului și vizitatorilor noștri rămân prioritatea noastră principală”, au transmis reprezentanții universității.

Restricții la nivelul „întregului teritoriu al orașului Baton Rouge”

Universitatea Southern din Baton Rouge a implementat cea mai extinsă măsură de izolare, aplicând restricții „întregului teritoriu al orașului Baton Rouge”, inclusiv centrului juridic al universității, centrului de cercetare și extindere agricolă și școlii-laborator. Activitățile și cursurile din campus au fost anulate până la sfârșitul săptămânii.

FBI a declarat pentru Guardian într-un comunicat că este „la curent cu apelurile telefonice false cu amenințări” către o serie de universități HBCU, dar că nu există informații care să indice o amenințare credibilă, mai scrie The Guardian.

„FBI ia aceste amenințări foarte în serios, deoarece pun în pericol persoane nevinovate. Îndemnăm publicul să rămână vigilent și să raporteze imediat autorităților orice activitate și/sau persoane suspecte”, a declarat agenția federală de aplicare a legii.

Între timp, majoritatea universităților afectate au ridicat măsurile de izolare, dar au menținut măsurile de securitate sporite și au anulat cursurile pe durata weekendului, în timp ce agențiile federale și locale de aplicare a legii continuă investigațiile.

Amenințările au survenit în contextul unei „vânători federale” pentru prinderea suspectului uciderii lui Charlie Kirk, în timpul unui eveniment organizat miercuri în campusul Universității Utah Valley din Utah.

Amintim că Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus președintele american într-o intervenție la Fox News. Suspectul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un rezident din Utah în vârstă de 22 de ani.