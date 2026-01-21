Zelenski lipsește de la Forumul Economic de la Davos. Rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai deplasat la Forumul Economic de la Davos, în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona gestionarea crizei energetice provocate de atacurile recente ale Rusiei. Acestea au lăsat o mare parte a populației fără căldură și electricitate în capitală şi în alte orașe ale Ucrainei, potrivit agenției EFE.

Zelenski declarase marți că va participa la Davos doar dacă ar fi avut garanția unor rezultate concrete pentru Ucraina. Totuși, potrivit publicației Financial Times, opoziția unor state europene față de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda a complicat aprobarea acordului de reconstrucție postbelică a Ucrainei, în valoare de 800 miliarde de dolari.

„Am avut o reuniune specială de coordonare în sectorul energetic”, a anunțat miercuri Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. În cadrul acestuia, președintele a precizat că aproximativ 60% din Kiev este privat de electricitate și că circa 4.000 de blocuri de apartamente nu au căldură, în condițiile temperaturilor sub zero grade.

Probleme grave de aprovizionare cu energie au fost semnalate și în regiunile Harkov, Sumî (nord-est), Cernigău (nord) și Dnipropetrovsk (centru-est), afectate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a purtat convorbiri telefonice cu omologii săi din mai multe țări aliate pentru a mobiliza sprijinul internațional în sectorul energetic.

Cu o zi înainte, Zelenski condiționase participarea la Forumul Economic de la Davos de garanții privind progrese concrete pentru semnarea acordurilor de redresare economică și de securitate postbelică cu Washingtonul și alte state occidentale.

Însă amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom aparținând Danemarcei, au mutat atenția summitului asupra acestei probleme, eclipsând situația din Ucraina.

În paralel, emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, și delegația Kievului au purtat discuții la Davos cu trimișii speciali ai lui Donald Trump privind soluționarea negociată a conflictului din Ucraina.