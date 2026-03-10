Cum ar arăta buncărul lui Khamenei, o rețea subterană de tuneluri întinsă pe cinci kilometri

O animație video publicată de armata israeliană par să dezvăluie un complex de tuneluri subterane sub centrul Teheranului, care ar fi aparținut liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează Iran International.

Materialul video, făcut public pe 5 martie după lovituri puternice în zona districtului guvernamental Pasteur din capitala iraniană, pare să confirme zvonurile ce circulau de mult timp în legătură cu rețeaua subterană de buncăre a fostului lideri suprem.

Districtul Pasteur găzduiește președinția Iranului și mai multe birouri guvernamentale importante. Potrivit armatei israeliene, complexul subteran prezentat în video ar fi funcționat ca un sistem de buncăre de înaltă securitate pentru conducerea Iranului și ar putea fi folosit în continuare de oficiali rămași în funcție după moartea lui Khamenei.

Analiza imaginilor, realizată cu ajutorul unor instrumente de cartografiere online disponibile publicului, arată că rețeaua de tuneluri se întinde pe aproape cinci kilometri sub centrul Teheranului. Dacă estimarea este corectă, proiectul ar reprezenta una dintre cele mai mari facilități subterane guvernamentale din regiune.

Pentru a estima costul unei astfel de construcții, analiștii au comparat proiectul cu lucrările de construcție ale tunelurilor de metrou din Teheran. Primarul Teheranului, Alireza Zakani, și membri ai Consiliului Municipal au declarat anterior că realizarea unui kilometru de tunel de metrou costă între 5.000 și 6.000 de miliarde de tomani - aproximativ 30–36 de milioane de dolari, la un curs de schimb de aproximativ 166.000 de tomani pentru un dolar american.

Aceste sume acoperă doar lucrările de excavare și structurale și nu includ finisajele interioare, sistemele de ventilație, echipamentele sau alte facilități subterane. Pe baza acestor cifre, excavarea a cinci kilometri de tunel ar putea costa între 25.000 și 30.000 de miliarde de tomani, adică aproximativ 150–180 de milioane de dolari. Având în vedere cerințele de securitate și secretul care ar fi însoțit un astfel de proiect, costul real ar putea fi mult mai mare.

Și durata construcției este un indiciu pentru dimensiunea proiectului. În condiții normale, echipele de construcție din Teheran pot excava aproximativ 10 metri de tunel pe zi. În acest ritm, realizarea unei rețele de cinci kilometri ar necesita cel puțin 500 de zile - aproximativ 17 luni - fără a include lucrările suplimentare de infrastructură și amenajare. Dat fiind caracterul clasificat al proiectului, analiștii cred că perioada reală de construcție ar fi putut fi mult mai lungă.

Centrul complexului, sub o unitate medicală

Înregistrarea video pare să indice că secțiunea centrală a complexului subteran se află la sud-vest de complexul prezidențial din districtul Pasteur. Conform analizei imaginilor, nucleul sistemului de buncăre ar fi situat sub Centrul Medical Shahid Shourideh, o clinică afiliată Ministerului Agriculturii din Iran.

Unitatea medicală funcționează din 1985 și este considerată parte a complexului guvernamental mai larg din zona Pasteur. Pe baza rampelor pentru vehicule și a dimensiunilor vehiculelor vizibile în imagini, instalația principală pare să fie amplasată la o adâncime de aproximativ 40–50 de metri sub pământ.

De la acest punct central, sistemul de tuneluri pare să se extindă spre nord-vest către o altă intrare aflată la capătul străzii Rajabi, la aproximativ 200 de metri de complexul spitalicesc Shourideh.

Intrarea estică, lângă școli și parcări

Cea mai estică intrare cunoscută a rețelei ar fi situată în cartierul Sheikh Hadi, pe strada Valiasr, sub parcarea supraetajată Jami.

Parcarea se află chiar lângă Școala Primară de Fete Hejrat, în timp ce Școala Primară de Băieți Saheb a-Zaman se găsește la aproximativ 100 de metri distanță.

O altă intrare importantă pare să fie situată la marginea nordică a rețelei, în zona unui complex de parcări, aproape de intersecția străzilor Jomhouri Eslami și Danesh. Parcările au fost inaugurate pe 4 decembrie 2017, ca parte a unui proiect urban comun la care a participat primarul de atunci al Teheranului, Mohammad Najafi.

Acces în jurul Pieței Pasteur

Alte posibile intrări sunt distribuite în jurul zonei strategice a Pieței Pasteur.

Un punct de acces se află la vest de piață, între stația de metrou Hor și piață, sub Moscheea Tohid. În apropiere se află mai multe clădiri administrative și Școala Primară de Băieți Shahid Kadkhodaei.

O altă posibilă intrare este situată la aproximativ 200 de metri distanță, pe partea sud-vestică a Pieței Pasteur, pe o stradă unde se află Universitatea de Comandă și Stat Major AJA, instituția de învățământ militar a armatei Republicii Islamice Iran.

În apropiere se găsesc și clinica stomatologică Karimeh Ahl-e Beit, o clinică medicală, precum și farmacia 29 Farvardin, afiliată armatei iraniene.

Intrarea vestică, lângă o școală de fotbal

Cea mai vestică intrare identificată pare să fie sub o clădire mică situată lângă un birou responsabil cu emiterea permiselor pentru arme de vânătoare.

Clădirea se află chiar lângă o școală de fotbal, iar zona este înconjurată de complexe rezidențiale. Locația se află în apropierea intersecției străzilor Sepah și Kamali, pe strada Kashan, la capătul străzii Fourth.

Tunelurile par să treacă și pe lângă complexele rezidențiale Yas și Namjou, ambele asociate armatei iraniene.

Dacă imaginile și analizele se dovedesc corecte, rețeaua subterană sugerează existența unei infrastructuri complexe proiectate pentru a asigura continuitatea conduceriii în cazul unui conflict sau al unor atacuri.

Amplul sistem de tuneluri, amplasat sub facilități civile precum parcări, clinici și zone rezidențiale, ar putea oferi multiple puncte de acces și o bună camuflare în interiorul unui district guvernamental dens populat.

Verificarea independentă a materialelor video și a locațiilor exacte este încă în curs.