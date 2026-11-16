Startupul de roboți militari susținut de fiul lui Trump nu mai poate plăti angajații. Fondatorul ar fi împrumutat 4,6 milioane de dolari pentru o locuință de lux

Foundation Future Industries, o companie americană care dezvoltă roboți umanoizi pentru uz militar și care îl are printre investitori și consilieri pe Eric Trump, fiul președintelui SUA, nu și-a plătit angajații în luna octombrie, după ce rezervele de numerar s-au redus considerabil. Situația a provocat nemulțumiri în interiorul companiei, mai ales după ce directorul general ar fi împrumutat 4,6 milioane de dolari din fondurile firmei pentru a cumpăra o proprietate de lux.

Eric Trump și Donald Trump Foto: X@EricTrump

Angajații companiei Foundation Future Industries, cu sediul în San Francisco, nu și-au primit încă salariile după ce firma nu a reușit să efectueze plata programată pentru 30 octombrie, potrivit unor persoane familiarizate direct cu situația, citate de presa americană.

Acestea au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi despre problemele unei companii private.

Situația a provocat nemulțumiri în rândul unor angajați, în condițiile în care directorul general și cofondatorul companiei, Sankaet Pathak, ar fi împrumutat anul trecut 4,6 milioane de dolari din fondurile firmei pentru achiziționarea unei locuințe de lux. Banii ar fi putut fi folosiți pentru plata salariilor, susțin sursele citate.

Documentele publice arată că, în octombrie 2025, o societate cu răspundere limitată în care Pathak figurează drept unic administrator a cumpărat o proprietate de 4,6 milioane de dolari în Sausalito, California. Locuința oferă, potrivit descrierii imobiliare, o panoramă amplă asupra golfului San Francisco.

Un purtător de cuvânt al lui Pathak a confirmat că a primit joi o listă detaliată a principalelor informații incluse în articol, însă nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pathak a mai fondat o companie, Synapse, specializată în servicii financiare digitale. Aceasta s-a prăbușit în 2024, lăsând mii de americani fără acces la economiile depuse în conturile lor, relatează cnbc.com.

Compania promite roboți militari de ultimă generație

Problemele financiare ale Foundation apar într-un moment dificil pentru companie. Pathak a declarat în repetate rânduri că firma se pregătește să prezinte o nouă generație de roboți umanoizi, pregătiți pentru utilizare militară, care ar urma să ajute Statele Unite să concureze cu industria chineză.

În paralel, directorul companiei încearcă să atragă investiții de sute de milioane de dolari, la o evaluare estimată de trei miliarde de dolari.

Foundation a atras atenția presei în acest an după ce Pathak a afirmat că roboții dezvoltați de companie ar putea fi utilizați în curând pentru operațiuni pe câmpul de luptă din Ucraina sau pentru patrularea frontierei dintre Statele Unite și Mexic.

În interviuri televizate și articole despre companie au apărut și informații potrivit cărora Foundation ar fi obținut contracte în valoare de 24 de milioane de dolari de la Pentagon.

„Ceea ce vom prezenta în următoarele câteva luni va fi cel mai performant robot umanoid existent oriunde în lume, inclusiv în China”, declara Pathak într-un interviu televizat din aprilie.

Eric Trump, investitor și consilier strategic

În același interviu din aprilie a fost anunțată implicarea lui Eric Trump în companie, în calitate de investitor și consilier strategic principal. Nu se știe cât de mare este participația sa.

Eric Trump și fratele său, Donald Trump Jr., au investit în mai multe companii din industria de apărare, inclusiv producători de drone militare și sisteme de armament autonome.

O investigație publicată în iulie de cotidianul The Washington Post a arătat că startupurile susținute de vehicule de investiții asociate celor doi frați au obținut contracte guvernamentale în valoare de cel puțin 3,2 miliarde de dolari.

„Trebuie să câștigăm cursa roboticii în Statele Unite. Când interacționezi cu acești roboți, ei dau pumnul cu tine, bat palma și îți urmează comenzile”, declara Eric Trump în aprilie.

Implicarea sa în Foundation a atras critici din partea senatoarei democrate Elizabeth Warren, care a cerut explicații cu privire la posibilitatea ca firma să fi obținut contracte guvernamentale datorită legăturilor de familie cu președintele american.

„Eric Trump a apărut la FOX pentru a se lăuda că a obținut ÎNCĂ un contract de milioane de dolari de la administrația Trump. Acest lucru pare a fi corupție la vedere”, a scris Warren într-o postare publicată pe rețelele sociale la 23 aprilie.

Un purtător de cuvânt al acestuia a declarat recent pentru Financial Times că Eric Trump nu este implicat în conducerea, operațiunile sau deciziile strategice ale Foundation și nici în activitățile comerciale ale companiei, inclusiv în obținerea, negocierea sau executarea contractelor guvernamentale.

Anunțul privind implicarea lui Eric Trump a alimentat speculațiile în interiorul companiei că un Congres controlat de democrați ar putea declanșa o investigație.

Cu toate acestea, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Foundation nu a obținut direct contractele de 24 de milioane de dolari atribuite companiei în relatările din presă.

Trump, Xi Jinping și Putin, reuniune istorică în China. Ce vor discuta liderii celor trei mari puteri nucleare

În schimb, firma a achiziționat la sfârșitul anului 2024 compania Boardwalk Robotics, cu sediul în Florida. Contractele de cercetare guvernamentale câștigate anterior de aceasta au stat la baza sumei vehiculate, potrivit sursei citate.

Foundation ar fi folosit robotul Alex, dezvoltat de Boardwalk, drept model pentru primul său produs, Phantom MK-1.

O altă persoană familiarizată cu tranzacția a declarat că acordul de achiziție prevedea atingerea unor obiective tehnice de performanță care nu au fost încă îndeplinite.

În 2024, CNBC a relatat că documente trimise de Pathak unor potențiali investitori menționau o investiție iminentă și o comandă de achiziție în valoare de 300 de milioane de dolari din partea General Motors. Producătorul auto a respins aceste afirmații.

La momentul respectiv, Mike LeBlanc, cofondator al Foundation, a declarat că materialele de promovare ale companiei i-au provocat „rușine”.

Riscul falimentului și problemele de guvernanță

Persoane din interiorul companiei se tem că Foundation ar putea ajunge în scurt timp la faliment dacă Pathak nu reușește să atragă noi investiții.

Acesta încearcă cel puțin din ianuarie să obțină finanțări de sute de milioane de dolari, la o evaluare de trei miliarde de dolari.

Pathak este unicul membru al consiliului de administrație și deține cea mai mare parte a acțiunilor companiei. Această structură de conducere a stârnit îngrijorări în rândul potențialilor investitori cu privire la mecanismele de control și supraveghere a deciziilor financiare.

Potrivit persoanelor familiarizate cu situația, structura respectivă i-a permis lui Pathak să împrumute 4,6 milioane de dolari din fondurile companiei anul trecut. La momentul respectiv, el ar fi descris suma drept un împrumut pe termen scurt.

Investitorii existenți ar fi fost informați despre tranzacție prin documentele financiare ale companiei.

„Asta se întâmplă într-o companie fără mecanisme de guvernanță. O să lași lucrurile să se prăbușească, în timp ce tu pleci liniștit?”, a declarat una dintre sursele citate.

Foundation s-a confruntat cu probleme similare și în august, când nu a mai avut suficienți bani pentru plata salariilor. Angajații au primit însă banii după aproximativ două zile, în urma unui împrumut temporar acordat de unul dintre investitorii existenți.

Într-un mesaj transmis angajaților în această săptămână, Pathak a declarat că încearcă să obțină fondurile necesare pentru achitarea salariilor restante.

Compania a fost înființată în aprilie 2024 de Sankaet Pathak, Arjun Sethi, directorul executiv al fondului Tribe Capital, și Mike LeBlanc, cofondator al companiei Cobalt Robotics, specializată în roboți autonomi de securitate.

Ulterior, Foundation a recrutat zeci de ingineri în robotică și specialiști în inteligență artificială, inclusiv angajați atrași de la Tesla și Zoox, companie de vehicule autonome deținută de Amazon.

Precedentul Synapse: sute de milioane de dolari dispărute

Înainte de Foundation, Sankaet Pathak era cunoscut drept fondatorul companiei Synapse, un intermediar financiar care permitea unor firme din industria fintech, precum Mercury, Dave și YieldStreet, să ofere conturi de economii și carduri de credit prin intermediul unor bănci comunitare.

Rusia și SUA ar putea negocia o nouă ordine mondială cu sprijinul Chinei. Zelenski se teme de o nouă Ialta

Synapse a devenit cunoscută după ce prăbușirea companiei a lăsat peste 100.000 de americani fără acces la depozite în valoare totală de aproximativ 265 de milioane de dolari, păstrate în conturi garantate de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Deși unii clienți au primit plăți parțiale în timpul procedurii de faliment, mii de persoane nu și-au recuperat nici până acum accesul la bani, la mai bine de doi ani de la izbucnirea crizei.

Fosta președintă a FDIC, Jelena McWilliams, care a fost desemnată administrator al procedurii de faliment, a declarat că până la 96 de milioane de dolari din fondurile clienților nu au putut fi localizate.

Procedura de faliment s-a încheiat anul trecut fără să stabilească unde au ajuns banii. Pathak a dat vina pe partenerul bancar Evolve, în timp ce banca a atribuit responsabilitatea companiei Synapse.

Autoritățile americane au intervenit abia după ce Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor (CFPB) a dat în judecată Synapse anul trecut, fiind creat ulterior un fond de 55 de milioane de dolari destinat despăgubirii clienților.

Potrivit consultantului și jurnalistului independent Jason Mikula, Pathak a retras împrumuturi în valoare de 320.000 de dolari de la Synapse în 2024, în perioada în care compania se îndrepta spre faliment, pe fondul unor dispute privind neconcordanțele din evidențele contabile.

Anul trecut, The Wall Street Journal a relatat că procurorii federali au convocat un mare juriu pentru a investiga posibile fapte penale în legătură cu activitatea Synapse. Relatarea nu îl menționa în mod specific pe Pathak.

Controversele legate de Synapse nu l-au împiedicat însă pe Eric Trump să investească în Foundation și să își exprime public sprijinul pentru Pathak, pe care l-a descris drept un prieten.

„Am intrat în fabrica lui și nu-mi venea să cred ce văd. Vă spun că face o treabă extraordinară”, declara Eric Trump în interviul televizat din aprilie.