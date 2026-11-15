Horoscop luni, 16 noiembrie. Banii vin ca o răsplată pentru nativii unei zodii

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 16 noiembrie.

Horoscop luni, 16 noiembrie Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Reapar reproșuri și vă enervați rapid. Nu e decât un pas până la discuții aprinse. Fiți vigilent!

Sănătate - Orientați-vă către interior, către partea intimă a vieții personale.

Bani - Banii vi se duc pe hobby-uri sau pasiuni pe care simțiți că le-ați neglijat.

Taur

Iubire - Ieșiți la întâlniri, în oraș cu prietenii, ocupați-vă de hobby-ul vostru. Se va instala starea de bine.

Sănătate - Nu vă stresați! Dispoziția vă influențează starea de sănătate mai mult decât de obicei.

Bani - Vă doriți stabilitate financiară și sunteți dispus să vă căutați încă un job pentru a spori bugetul.

Gemeni

Iubire - Criticile din senin vă sâcâie și puteți ajunge la exagerări din discuții aparent nevinovate.

Sănătate - Nu măriți doar ritmul. Mai mult nu înseamnă mai sănătos. Alegeți sportul optim și dieta ușor de suportat.

Bani - Avansați printre cereri clare de la cei din jur. Banii vin ca o răsplată firească la determinarea proprie.

Rac

Iubire - Înfruntați adevăratele sentimente. Nu vă ascundeți după jocurile de societate!

Sănătate - Împărtășiți altora din logica rutinei personale. Explicați de ce urmați anumite ritualuri cotidiene și fiți deschis la păreri.

Bani - Organizați o seară intimă și planificați un buget care să nu fie prea restrictiv.

Leu

Iubire - Se suprapune nevoia de ajutor a cuiva drag, cu propriile probleme. Fiți pe fază și pentru celălalt la nevoie!

Sănătate - Sunteți prins în dileme cotidiene și vă neglijați rutina. Vă simțiți agitat și tensionat.

Bani - Banii se duc pe transport, drumuri cu scopul de a rezolva acte de la diferite instituții oficiale.

Fecioară

Iubire - Aveți parte de momente pasionale ori cel puțin pline de entuziasm în relația cu partenerul sau cu cei dragi.

Sănătate - Aveți nevoie de suport emoțional din partea celor apropiați pentru a face față cu brio provocărilor de peste zi.

Bani - Apar schimbări legate de banii pe care trebuia să îi primiți de la alții. Faceți un pas înapoi și nu intrați în conflicte.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.