Lovitură pentru afacerile lui Trump: prăbușirea acțiunilor și Bitcoin pune compania familiei sub presiune

Prăbușirea acțiunilor companiei și scăderea prețului criptomonedelor ar putea obliga grupul care deține platforma Truth Social să vândă active importante sau să contracteze noi împrumuturi, în condiții costisitoare, pentru a-și achita datoriile.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Grupul media al familiei președintelui american Donald Trump ar putea fi nevoit să vândă active în valoare de sute de milioane de dolari, inclusiv o parte din investițiile sale în criptomonede, sau să recurgă la noi împrumuturi pentru a face față unor obligații financiare care se ridică la aproximativ un miliard de dolari.

Trump Media & Technology Group (TMTG), compania care operează platforma de socializare Truth Social și este controlată de familia Trump, trebuie să ramburseze până la 30 noiembrie obligațiuni convertibile în acțiuni, emise în luna mai a anului trecut. Fondurile obținute au fost destinate constituirii unei rezerve strategice de Bitcoin, potrivit planului companiei.

Între timp, însă, acțiunile TMTG s-au depreciat puternic, iar prețul Bitcoin a scăzut cu aproximativ o treime în ultimul an, în pofida politicilor administrației Trump, care au favorizat dezvoltarea sectorului criptomonedelor.

Cotația acțiunilor companiei a coborât cu peste 60% de la începutul anului, ajungând la 4,64 dolari. În aceste condiții, investitorii care au cumpărat obligațiunile cu posibilitatea de a le transforma în acțiuni la un preț de 34,72 dolari se află acum într-o poziție financiară dezavantajoasă.

Prin urmare, deținătorii obligațiunilor au puține motive să accepte conversia acestora în acțiuni. În schimb, ar putea solicita rambursarea integrală în numerar, la valoarea nominală, până la sfârșitul lunii noiembrie.

Investițiile în criptomonede, sub presiunea scăderii pieței

Grupul media al familiei Trump a plasat criptomonedele în centrul strategiei sale de afaceri. Fostul director general și președinte al companiei, Devin Nunes, descria anterior aceste active drept o „componentă esențială” a portofoliului TMTG.

Deși Donald Trump caracteriza Bitcoin drept o „înșelătorie” în 2021, în al doilea mandat prezidențial a devenit unul dintre susținătorii importanți ai industriei criptomonedelor. Președintele american a promis că va transforma Statele Unite în „capitala mondială a criptomonedelor”.

O eventuală rambursare a obligațiunilor în valoare de un miliard de dolari ar pune însă o presiune suplimentară asupra situației financiare a companiei, care înregistrează pierderi. În acest scenariu, TMTG ar putea fi obligată să renunțe la o parte din investițiile în criptomonede, considerate cele mai valoroase active ale sale.

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La sfârșitul celui de-al treilea trimestru, participațiile companiei în criptomonede erau evaluate la aproximativ 1,36 miliarde de dolari.

TMTG a raportat pierderi de 234 de milioane de dolari în primele nouă luni ale anului, până în septembrie.

Un investitor care solicită rambursarea obligațiunilor a declarat că se așteaptă ca și ceilalți deținători să procedeze la fel.

„Toată lumea va face asta. Nu există niciun motiv să procedeze altfel”, a afirmat acesta.

Fuziunea cu o companie de fuziune nucleară complică situația

Problemele legate de datorii apar într-un moment important pentru TMTG, al cărei cel mai mare acționar este președintele Donald Trump.

Compania încearcă să finalizeze până la sfârșitul anului fuziunea cu TAE Technologies, un start-up din domeniul fuziunii nucleare care înregistrează, la rândul său, pierderi. TMTG a acordat deja companiei un împrumut de 300 de milioane de dolari.

Deși directorul general interimar al grupului, Kevin McGurn, a lăudat dimensiunea bilanțului financiar al companiei, evaluat la aproape 2,5 miliarde de dolari în active, o mare parte dintre acestea nu pot fi transformate imediat în numerar pentru plata creditorilor.

În cel mai recent raport financiar trimestrial, TMTG a precizat că ar putea apela la o linie de credit pentru refinanțarea integrală sau parțială a obligațiunilor convertibile.

Compania a avertizat însă că o astfel de finanțare ar putea fi obținută în condiții nefavorabile, cu dobânzi ridicate, și că nu există garanția că va reuși să încheie un asemenea acord.

În cazul în care nu va putea obține finanțarea necesară, TMTG ar putea fi obligată să vândă Bitcoin sau să recurgă la alte măsuri pentru a-și achita datoriile. Emiterea de noi acțiuni pare să fi fost practic exclusă de companie.

„În prezent, luăm în calcul utilizarea unei combinații de numerar și credit pentru rambursarea obligațiunilor. Vrem să păstrăm cât mai mult din rezervele noastre de Bitcoin”, le-a declarat McGurn investitorilor, în cadrul unei conferințe telefonice organizate la începutul acestei luni, după publicarea rezultatelor financiare.

La sfârșitul celui de-al treilea trimestru, doar aproximativ 395 de milioane de dolari din activele companiei erau disponibile imediat sub formă de numerar, echivalente de numerar sau alte investiții pe termen scurt.

Obligațiunile convertibile ale TMTG se tranzacționează în prezent la puțin sub 98 de cenți pentru fiecare dolar din valoarea nominală. Investitorii au cumpărat aceste titluri mizând pe faptul că vor primi înapoi întreaga valoare la scadență.

Unul dintre investitori a avertizat că persoanele care aleg să nu solicite rambursarea riscă să rămână cu obligațiuni emise de o companie care va avea mai puține active după încheierea perioadei de răscumpărare.

Acesta estimează că valoarea obligațiunilor ar putea coborî sub 80 de cenți pentru fiecare dolar din valoarea nominală.