Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Simulări de război cu inteligență artificială: majoritatea scenariilor se încheie cu escaladare nucleară STUDIU

Simulările de tip „joc de război” în care sunt implicate sisteme de inteligență artificială (AI) tind, în majoritatea cazurilor, să evolueze către un conflict nuclear, potrivit unei cercetări realizate de profesorul de strategie Kenneth Payne de la King’s College London, citată de Live Science.

Ce arată studiile de război cu IA. Foto: Freepik

Modele AI în scenarii de criză nucleară

În cadrul experimentului, cercetătorii au rulat o serie de simulări bazate pe „jocul lui Hahn”, un model strategic inspirat din dinamica Războiului Rece. Au fost testate mai multe sisteme AI, inclusiv Claude Sonnet 4, GPT-5.2 și Gemini 3 Flash, într-o serie de crize nucleare simulate între două puteri rivale.

Scenariul presupune o asimetrie clasică: o parte este mai avansată tehnologic, dar mai vulnerabilă militar, în timp ce cealaltă dispune de forță militară superioară, dar adoptă o strategie mai riscantă. Unele variante au inclus și alianțe, testând modul în care liderii AI gestionează presiunea coordonării în timpul unei crize.

Cum au luat decizii algoritmii

La fiecare etapă, sistemele AI își comunicau intențiile înainte de a acționa, ceea ce le permitea să „evalueze încrederea” în adversar. În total, modelele au generat aproximativ 760.000 de cuvinte de justificări pentru deciziile luate.

Comportamentul a variat semnificativ între modele:

-Claude a adoptat inițial o strategie precaută, bazată pe construirea încrederii, dar în fazele avansate ale crizei a recurs frecvent la acțiuni care contraziceau intențiile declarate.

-GPT-5.2 a început printr-o abordare pasivă, evitând escaladarea, însă odată ajuns în situații limită a trecut rapid la decizii dure, fără compromisuri.

-Gemini a urmat o strategie inspirată din teoria „balansării imprevizibile”, asociată lui Richard Nixon, încercând să creeze incertitudine strategică pentru a descuraja adversarii.

Escaladare aproape inevitabilă

Rezultatele sunt îngrijorătoare: în aproape toate scenariile a avut loc o escaladare nucleară. În aproximativ 75% dintre cazuri a fost folosită arma nucleară tactică, iar în aproape jumătate dintre simulări au fost emise amenințări cu lovituri strategice.

Potrivit cercetării, amenințările nucleare au funcționat rar ca factor de descurajare. Doar în 25% dintre cazuri adversarii au redus intensitatea conflictului. În restul situațiilor, escaladarea a continuat.

Interesant este că, în aceste simulări, sistemele AI au tratat uneori arma nucleară ca instrument de avantaj strategic, nu ca mijloc de descurajare — o interpretare care ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt modelate deciziile algoritmice în contexte de securitate extremă.

Nicio retragere din conflict

Deși sistemele aveau opțiunea de a reduce tensiunile sau de a se retrage, niciuna dintre cele opt variante de dezescaladare nu a fost aleasă în vreun scenariu. Modelele au preferat reducerea parțială a violenței, dar nu retragerea completă.

Studiul vine pe fondul unor dezbateri tot mai intense privind impactul inteligenței artificiale asupra securității globale. Cercetări recente arată, de asemenea, o schimbare de percepție în rândul generației Z, unde entuziasmul față de AI scade, iar îngrijorările cresc.

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la putere și ar putea așeza Ungaria pe un traseu mai pro-european
mediafax.ro
image
Rușine absolută la Arena Națională înainte de FCSB -Oțelul 4-0. Cum a apărut poza lui Mircea Lucescu pe tabela de marcaj. Foto
fanatik.ro
image
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
I-a oferit prietenia sa, dar l-a costat viaţa. David, copilul român ucis în Spania, urma să împlinească 12 ani
observatornews.ro
image
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
De ce catolicii și ortodocșii sărbătoresc Paștele la date diferite. Cum se calculează exact această sărbătoare
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Hristos a Înviat! Tradiții și obiceiuri în Noaptea de Înviere și în prima zi de Paște. Ce este obligatoriu
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Click!

image
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?