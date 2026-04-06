Șeful JPMorgan: „AI va vindeca unele tipuri de cancer, va scurta săptămâna de lucru și va schimba complet lumea, mai rapid decât Internetul”

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a descris inteligența artificială (AI) drept o tehnologie revoluționară, comparabilă cu electricitatea sau internetul, și a avertizat că ritmul adoptării sale ar putea depăși capacitatea de adaptare a forței de muncă.

În scrisoarea anuală către acționarii băncii americane, Dimon a subliniat că investițiile în AI nu reprezintă o „bulă speculativă”, ci un instrument care va aduce beneficii semnificative.

„AI va vindeca unele tipuri de cancer, va crea noi materiale compozite și va reduce decesele accidentale. În timp, va scurta săptămâna de lucru în lumea dezvoltată”, a declarat CEO-ul JPMorgan, potrivit cnbc.

Banca va implementa AI în „practic fiecare funcție, aplicație și proces” pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților și angajaților. Totuși, Dimon a avertizat că viteza acestei transformări tehnologice poate depăși capacitatea de adaptare a angajaților, astfel că JPMorgan are deja planuri pentru reconversie și relocare.

Dimon a lansat un avertisment privind „peisajul tulburător” creat de conflictele internaționale și tensiunile globale. Războiul din Ucraina, conflictul din Iran și ostilitățile din Orientul Mijlociu, precum și tensiunile cu China, ar putea declanșa inflație persistentă și dobânzi mai mari decât se așteaptă piețele.

„Provocările cu care ne confruntăm sunt considerabile. Acești factori, împreună cu reconfigurarea lanțurilor globale de aprovizionare, ar putea modifica așteptările piețelor financiare”, a spus Dimon, adăugând că evenimentele internaționale „risipește definitiv iluzia că lumea este în siguranță”.

În 2025, JPMorgan Chase a înregistrat venituri record pentru al optulea an consecutiv, atingând 185,6 miliarde de dolari și un profit net de 57 de miliarde de dolari.

În același timp, Dimon a criticat reglementările bancare pe care le consideră „slabe” și ineficiente, inclusiv propunerile recente pentru Basel 3 Endgame și suplimentul pentru băncile sistemic importante la nivel global (GSIB).

El a explicat că acestea ar obliga banca să păstreze cu până la 50% mai mult capital decât o bancă mare non-GSIB pentru același tip de împrumuturi.

„Nu este corect și nu este american”, a afirmat Dimon.

Șeful JPMorgan a atras atenția asupra tulburărilor recente din piețele private, cauzate de temeri privind creditele acordate firmelor de software și retrageri masive din fondurile de credit privat. Lipsa de transparență și evaluările imprecise cresc riscul vânzărilor, chiar dacă pierderile reale sunt minime.

Dimon a reiterat că ritmul de adoptare al AI este fără precedent și va avea efecte transformatoare asupra afacerilor și societății.

„Investițiile în AI nu sunt speculative; ele vor aduce beneficii semnificative. Nu putem prezice câștigătorii și pierzătorii, dar vom folosi tehnologia pentru a oferi servicii mai bune clienților și angajaților”, a subliniat CEO-ul.

JPMorgan se află în fruntea firmelor de pe Wall Street care implementează AI la toate nivelurile afacerii, iar planurile de redistribuire a angajaților afectați sunt deja în derulare.