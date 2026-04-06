Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Șeful JPMorgan: „AI va vindeca unele tipuri de cancer, va scurta săptămâna de lucru și va schimba complet lumea, mai rapid decât Internetul”

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a descris inteligența artificială (AI) drept o tehnologie revoluționară, comparabilă cu electricitatea sau internetul, și a avertizat că ritmul adoptării sale ar putea depăși capacitatea de adaptare a forței de muncă.

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase Foto: arhivă , adevărul
Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase Foto: arhivă , adevărul

În scrisoarea anuală către acționarii băncii americane, Dimon a subliniat că investițiile în AI nu reprezintă o „bulă speculativă”, ci un instrument care va aduce beneficii semnificative.

AI va vindeca unele tipuri de cancer, va crea noi materiale compozite și va reduce decesele accidentale. În timp, va scurta săptămâna de lucru în lumea dezvoltată”, a declarat CEO-ul JPMorgan, potrivit cnbc.

Banca va implementa AI în „practic fiecare funcție, aplicație și proces” pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților și angajaților. Totuși, Dimon a avertizat că viteza acestei transformări tehnologice poate depăși capacitatea de adaptare a angajaților, astfel că JPMorgan are deja planuri pentru reconversie și relocare.

Dimon a lansat un avertisment privind „peisajul tulburător” creat de conflictele internaționale și tensiunile globale. Războiul din Ucraina, conflictul din Iran și ostilitățile din Orientul Mijlociu, precum și tensiunile cu China, ar putea declanșa inflație persistentă și dobânzi mai mari decât se așteaptă piețele.

„Provocările cu care ne confruntăm sunt considerabile. Acești factori, împreună cu reconfigurarea lanțurilor globale de aprovizionare, ar putea modifica așteptările piețelor financiare”, a spus Dimon, adăugând că evenimentele internaționale „risipește definitiv iluzia că lumea este în siguranță”.

În 2025, JPMorgan Chase a înregistrat venituri record pentru al optulea an consecutiv, atingând 185,6 miliarde de dolari și un profit net de 57 de miliarde de dolari.

În același timp, Dimon a criticat reglementările bancare pe care le consideră „slabe” și ineficiente, inclusiv propunerile recente pentru Basel 3 Endgame și suplimentul pentru băncile sistemic importante la nivel global (GSIB).

El a explicat că acestea ar obliga banca să păstreze cu până la 50% mai mult capital decât o bancă mare non-GSIB pentru același tip de împrumuturi.

„Nu este corect și nu este american”, a afirmat Dimon.

Șeful JPMorgan a atras atenția asupra tulburărilor recente din piețele private, cauzate de temeri privind creditele acordate firmelor de software și retrageri masive din fondurile de credit privat. Lipsa de transparență și evaluările imprecise cresc riscul vânzărilor, chiar dacă pierderile reale sunt minime.

Dimon a reiterat că ritmul de adoptare al AI este fără precedent și va avea efecte transformatoare asupra afacerilor și societății.

„Investițiile în AI nu sunt speculative; ele vor aduce beneficii semnificative. Nu putem prezice câștigătorii și pierzătorii, dar vom folosi tehnologia pentru a oferi servicii mai bune clienților și angajaților”, a subliniat CEO-ul.

JPMorgan se află în fruntea firmelor de pe Wall Street care implementează AI la toate nivelurile afacerii, iar planurile de redistribuire a angajaților afectați sunt deja în derulare. 

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
stirileprotv.ro
image
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
gandul.ro
image
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
mediafax.ro
image
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
fanatik.ro
image
Decizia de ultimă oră luată de medicii care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu: Se ia în calcul o intervenție invazivă
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Declarația unică și veniturile din străinătate. De ce nu apar în formularul precompletat de ANAF și ce ai de făcut
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Ce au decis medicii: „Il Luce” ar putea fi operat din nou. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
PSD propune un nou protocol al coaliției de guvernare! Social-democrații renunță la a da premierul dacă PNL îl înlocuiește pe Ilie Bolojan (Surse)
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Meghan Markle de Paște Instagram jpg
Inocență și culoare! Meghan Markle a „contracarat” Paștele regal cu imagini cu Archie și Lilibet
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!