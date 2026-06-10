Rusia își extinde infrastructura militară la granițele Europei. Noile baze ar putea găzdui peste 100.000 de militari

Rusia construiește și extinde în ritm accelerat infrastructura militară din apropierea frontierelor cu statele nordice și baltice, pregătind capacități care ar putea permite desfășurarea a peste 100.000 de militari în apropierea granițelor NATO, potrivit unei investigații realizate de mai multe publicații din Europa de Nord.

Ancheta, publicată de televiziunea suedeză SVT împreună cu instituțiile media NRK din Norvegia, DR din Danemarca și ediția estoniană a Delfi, se bazează pe analiza imaginilor satelitare ale unor obiective militare rusești aflate în apropierea granițelor europene.

Jurnaliștii au identificat construirea unor noi cazărmi, depozite de muniții, spații pentru tehnică militară și extinderea unor baze deja existente în mai multe regiuni strategice.

Noi facilități militare lângă Finlanda și Norvegia

Una dintre cele mai importante dezvoltări este observată în zona Pecenga (Petsamo), situată la aproximativ 10 kilometri de frontiera cu Norvegia. Imaginile satelitare indică ridicarea unor noi clădiri pentru cazarea militarilor și concentrarea de echipamente militare.

Activități similare au fost identificate și în Petrozavodsk, în apropierea graniței cu Finlanda, precum și în localitățile Sapiornoe și Luga, unde sunt amplasate noi unități și echipamente.

În regiunea Kaliningrad, la Baltiisk, se observă de asemenea acumulări de tehnică militară, în timp ce la Kirilovskoe, aflat la aproximativ 70 de kilometri de frontiera finlandeză, este construit un nou complex militar de amploare.

Totodată, baza militară din Kandalakșa, situată pe litoralul Mării Albe, trece printr-un proces amplu de modernizare și extindere.

Finlanda: numărul militarilor ruși de la frontieră s-ar putea cvadrupla

Potrivit comandantului armatei finlandeze, generalul Pasi Välimäki, extinderea infrastructurii militare ar putea permite Rusiei să crească semnificativ prezența militară la granița cu Finlanda.

„După finalizarea acestor lucrări, în apropierea frontierei noastre ar putea fi desfășurați aproximativ 80.000 de militari ruși, comparativ cu circa 20.000 înainte”, a declarat oficialul finlandez.

În același timp, baza militară din Pecenga, aflată în extremul nord al Rusiei, va putea găzdui până la 17.000 de soldați, față de aproximativ 7.000 în prezent.

În ansamblu, noile facilități și extinderea celor existente ar putea permite Moscovei să concentreze până la 115.000 de militari în apropierea frontierelor cu țările nordice și baltice.

Serviciile de informații avertizează asupra unei posibile confruntări cu NATO

Șeful serviciului suedez de informații militare MUST, Thomas Nilsson, consideră că dezvoltările observate nu reprezintă simple demonstrații de forță.

„Este o amenințare pe care trebuie să o tratăm cu toată seriozitatea. Nu credem că aceste măsuri au doar un rol simbolic. Ele reprezintă pregătirea unor capabilități care ar putea fi utilizate într-un eventual conflict de amploare cu NATO”, a declarat acesta.

Experții consultați în cadrul investigației apreciază că transferul unui număr mare de trupe către aceste baze ar putea avea loc după încheierea fazei active a războiului din Ucraina.

Generalul-maior Brian Nilsen, comandantul forțelor NATO din regiunea baltică și Polonia, a atras atenția că actualul nivel redus al amenințării este strâns legat de implicarea masivă a Rusiei în conflictul ucrainean.

„Atât timp cât Rusia este concentrată asupra războiului din Ucraina, amenințarea militară directă rămâne redusă. Situația se poate schimba însă rapid dacă ostilitățile vor intra într-o perioadă de pauză”, a avertizat el.

La rândul său, comandantul armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat că întărirea efectivelor ruse în nordul Europei va conduce inevitabil la creșterea riscurilor de securitate pentru Norvegia.

„Dacă Rusia își dezvoltă forțele la nivelurile pe care le-a anunțat, iar imaginile satelitare arată că exact acest lucru se întâmplă, amenințarea militară pentru Norvegia va crește”, a afirmat oficialul.

Occidentul își adaptează strategia în Arctica

În contextul acestor evoluții, Marea Britanie a anunțat la începutul anului 2026 dublarea numărului de militari desfășurați în Norvegia, măsură justificată prin necesitatea consolidării securității în regiunea arctică.

Tot atunci, comandantul suprem al forțelor armate norvegiene declara că un eventual atac rusesc nu poate fi exclus pe termen lung, motiv pentru care autoritățile de la Oslo își adaptează planurile de apărare și își consolidează cooperarea cu aliații din NATO.

Extinderea infrastructurii militare ruse la frontierele nordice este urmărită cu atenție de statele europene, care consideră că aceste investiții ar putea schimba echilibrul de securitate în regiune după încheierea războiului din Ucraina.