Cum funcționează un telefon AI? "Este integrat în toate funcțiile esentiale"

Tiberiu Dobre, vicepreședinte al Samsung Electronics în România & Bulgaria

1. Seria Galaxy S26 a fost lansată recent și deja vedem o cerere foarte mare la nivel global. Cum explicați acest interes crescut încă din perioada de precomenzi?

Interesul ridicat vine, în primul rând, din evoluția modului în care AI-ul este integrat în smartphone. Dacă până acum AI-ul oferea funcții inteligente care funcționau pe bază de comenzi, în seria Galaxy S26 acesta devine o ”infrastructură invizibilă”, anticipând nevoile și simplificând sarcinile zilnice.

Utilizatorii încep să recunoască valoarea practică a acestor capabilități – de la optimizarea foto-video, la automatizarea sarcinilor sau personalizarea interacțiunii. În plus, există și un salt semnificativ la nivel de hardware, în special în zona de procesare, cu noul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, care permite rularea unor modele AI mai complexe direct pe dispozitiv, reducând dependența de cloud și crescând viteza de execuție.

Această combinație între putere de procesare, AI direct pe dispozitiv și scenarii reale de utilizare, a generat un interes crescut încă din faza de precomandă.

2. Modelul Galaxy S26 Ultra pare să fie preferatul utilizatorilor. Ce credeți că a făcut diferența pentru acest model în mod special?

Galaxy S26 Ultra este, într-adevăr, modelul care a captat cel mai mult atenția utilizatorilor, fiind ales de 70% dintre clienții seriei Galaxy S26 incă din primele săptămâni de la lansare, iar diferența vine dintr‑o combinație de inovație reală, avantaje exclusiviste, securitate și experiențe foto‑video de nivel profesionist.

În interviuri recente am subliniat că, în 2026, utilizatorii nu mai reacționează la upgrade‑uri incrementale, ci își doresc să simtă imbunătățiri reale ale experienței de utilizare. Vor să ințeleagă cum smartphone‑ul le poate simplifica viața, dincolo de specificații și cifre. Galaxy S26 Ultra construiește pe ideea de „Agentic AI”, o inteligență artificială integrată, care lucrează în fundal pentru a optimiza performanța, recomandările și securitatea, fără ca utilizatorul să fie nevoit să configureze totul.

Sistemul de camere reprezintă una dintre zonele in care modelul Ultra excelează cu fiecare generație. Galaxy S26 Ultra oferă un sistem de camere performante, cu imbunătățiri pentru utilizatorul entuziast sau pasionat de fotografia pe timp de noapte. Sistemul Nightography este îmbunătățit, astfel încât fotografiile in lumină slabă să arate mai clar, mai natural și fără zgomot. În zona video, funcția Super Steady cu Horizontal Lock transformă telefonul într‑un „gimbal digital”, menținând orizontul fix, chiar și atunci când rotești camera la 360 de grade, iar filmările rămân stabile, foarte potrivite pentru utilizatorii pasionați de conținut conținutul social media, pentru vlogging de travel sau de aventură, spre exemplu.

În contextul preocupărilor crescânde pentru confidențialitate din partea utilizatorilor, Galaxy S26 Ultra introduce Privacy Display, o tehnologie in premieră mondială in piața mobile, dar și foarte bine primită de public. Această funcție restricționează vizibilitatea ecranului la unghiul normal de privire, protejând informațiile sensibile atunci când ești în spații publice sau în birou. Acesta vine alături de un procesor Snapdragon de ultimă generație și un sistem de răcire mai mare, care imbunătățește cu 20% dispersia căldurii și permite performanță constantă în experiența de utilizare intensă, pentru gaming sau multitasking, fără să simți că bateria se descarcă mai rapid sau că telefonul devine prea cald.

Nu in ultimul rând, noi la Samsung subliniem că valoarea unui smartphone inteligent se extinde dincolo de utilizarea sa ca un telefon și începe să funcționeze ca un hub pentru un ecosistem conectat. Funcționalitatea se extinde natural în ecosistemul Samsung, integrând accesoriile Galaxy - căștile Galaxy Buds, Galaxy Watch și Galaxy Ring, dar și echipamente casnice inteligente, monitoare sau alte dispozitive Samsung.

În România, observăm că utilizatorii apreciază acest mix de securitate, AI util, integrare in ecosistem și capacitate foto‑video puternică, ceea ce explică popularitatea Galaxy S26 Ultra în rândul gamerilor, creatorilor de conținut și profesioniștilor care lucrează în deplină mobilitate.

3. Cum se reflectă acest interes la nivel local? Ce ne puteți spune despre reacția pieței din România?

In perioada de precomandă a seriei Galaxy S26, la nivel global s-au inregistrat creșteri de două cifre ale vânzărilor, față de generația anterioară, Galaxy S26 Ultra fiind ales de 70% dintre cumpărători. În România vedem o tendință similară cu cea globală, cu un interes crescător pentru variantele high-end, în special pentru modelul Ultra, care a înregistrat o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Observăm cu entuziasm faptul că utilizatorii români sunt din ce în ce mai familiarizați cu AI-ul și, mai important, încep să îl evalueze în funcție de utilitatea reală.

Creșterea precomenzilor indică nu doar interes pentru produs, ci și o încredere în direcția tehnologică pe care o propunem. Utilizatorii nu mai caută doar performanță brută, ci experiențe care simplifică utilizarea zilnică.

4. Samsung vorbește despre Galaxy S26 ca fiind un „AI Phone”. Ce înseamnă concret acest lucru pentru utilizatorul obișnuit?

Conceptul de „AI Phone” înseamnă că AI-ul nu mai este o componentă separată, ci este integrat în toate funcțiile esențiale ale dispozitivului. Pentru utilizator, asta se traduce printr-o interacțiune mai naturală și mai eficientă.

Tehnologia AI lucrează dincolo de realizarea de imagini profesionale sau editare foto-video, anticipând nevoi și ajutând și la organizarea zilnică: prioritizează taskurile, sugerează programări în calendar și trimite memento-uri inteligente, astfel încât timpul să fie folosit mai eficient. Toate aceste procese se desfășoară în fundal, fără ca utilizatorul să trebuiască să intervină în mod complex.

5. Ați menționat conceptul de „Agentic AI”. Cum transformă acesta telefonul într-un asistent personal real?

Agentic AI reprezintă trecerea de la un AI care reacționează la comenzi, la un AI contextual. Sistemul înțelege tiparele de utilizare și poate oferi sugestii și recomandări personalizate pentru a ne simplifica ziua.

La nivel tehnic, vorbim despre corelarea datelor din multiple surse – aplicații, comportament de utilizare, context temporal, pentru a genera sugestii sau acțiuni relevante. Astfel, telefonul se ocupă de legătura dintre aplicații, făcând experiența digitală mai simplă și mai fluidă.

De exemplu, dacă întârzii la o întâlnire, este suficient să apeși lung pe butonul lateral și să îi ceri lui Gemini să comande un taxi — acesta va deschide automat aplicația relevantă și va pregăti cursa, astfel încât tu să o confirmi.

Această experiență oferă o primă perspectivă asupra AI-ului agentic, capabil să preia sarcini repetitive și să le rezolve discret, reducând efortul utilizatorului și făcând tehnologia mai intuitivă și mai eficientă.

6. Ne puteți da câteva exemple concrete în care Galaxy S26 anticipează nevoile utilizatorului?

Un exemplu relevant este gestionarea notificărilor și a informațiilor importante. Sistemul poate prioritiza anumite notificări în funcție de context sau comportament anterior. De exemplu, poți fi notificat dacă planul despre care tocmai discuți cu prietenii pe Whatsapp se suprapune cu altceva deja rezervat în calendarul tău. Un alt exemplu ar fi anticiparea unei nevoi, când noul Now Nudge poate sugera restaurante de la care să poți comanda feluri de mâncare menționate de membrii în discuția de pe grup, despre o intâlnire in oraș.

În zona de productivitate, AI-ul poate sugera acțiuni rapide sau poate organiza informațiile în mod automat. În zona media, optimizările sunt aplicate în timp real în funcție de scenariu – fotografie, video sau consum de conținut.

7. Privacy Display – cum funcționează și când devine esențial?

Integrat direct în ecran, funcția Privacy Display de pe Galaxy S26 Ultra limitează vizibilitatea din unghiurile laterale atunci când este activat. Comparativ cu o folie de protecție tradițională, această soluție păstrează claritatea și luminozitatea ecranului, dar și sensibilitatea la atingere, poate fi activată și dezactivată oricând și își poate aplica efectele pe anumite părți din ecran sau pe anumite aplicații, in funcție de preferințele utilizatorului.

Este extrem de util în scenarii precum utilizarea aplicațiilor bancare, introducerea parolelor sau citirea notificărilor în spații publice.

Este un exemplu de tehnologie care răspunde unei nevoi reale de securitate în utilizarea zilnică, și in plus, reprezintă o premieră la nivel mondială pe piața de smartphone-uri.

8. Cum vedeți evoluția smartphone-urilor în următorii ani?

Direcția este clară: smartphone-ul va deveni un asistent personal complet, integrat într-un ecosistem AI mai larg. Diferențierea nu va mai veni doar din hardware, ci și din capacitatea de a anticipa nevoile și a oferi experiențe contextuale și personalizate.

Mesajul pentru utilizatori este simplu: seria Galaxy S26 este un pas către un nou mod de a interacționa cu tehnologia, în care AI-ul devine un partener real în activitățile zilnice.