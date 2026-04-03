Americanul crescut într-un parc de rulote care a construit un imperiu de 1,8 miliarde de dolari folosind ChatGPT

Un antreprenor american a demonstrat că, în era inteligenței artificiale, o singură persoană poate construi o afacere uriașă, cu investiție minimă. Matthew Gallagher, 41 de ani, a lansat start-up-ul Medvi, un serviciu de telemedicină pentru medicamente de slăbire, folosind doar 20.000 de dolari, instrumente AI și propriile cunoștințe de programare.

Crescut într-un parc de rulote și autodidact în programare, Matthew Gallagher a arătat ce poate realiza un singur fondator cu abilități tehnice și instrumentele potrivite. Din casa sa din Los Angeles, Gallagher a creat codul platformei, textele pentru site, materialele publicitare și sistemele de suport clienți, în mare parte prin intermediul AI.

În prima lună, Medvi a atras 300 de clienți, iar în a doua lună, încă 1.000. În primul an complet de activitate, compania a înregistrat vânzări de 401 milioane de dolari și un profit net de 16,2%, adică 65 milioane de dolari, scrie forbes.

Pentru comparație, Hims & Hers, unul dintre competitorii din piața telemedicinei, a raportat anul trecut venituri de 2,4 miliarde de dolari cu o marjă netă de doar 5,5%, având peste 2.400 de angajați.

Gallagher conduce afacerea cu doar doi angajați și aproape triplează marja concurenței.

Cum funcționează Medvi

Structura Medvi este simplă și eficientă. Platformele externe CareValidate și OpenLoop Health asigură medicii licențiați, procesarea rețetelor, distribuția medicamentelor și conformitatea cu reglementările. Medvi deține relația cu clienții, brandingul, site-ul, marketingul și serviciul pentru clienți.

Gallagher a folosit ChatGPT, Claude și Grok pentru cod, Midjourney și Runway pentru reclame, iar ElevenLabs pentru comunicare vocală.

Sistemele AI gestionează integrarea între platforme și relația cu clienții, deși unele erori inițiale, precum inventarea de prețuri sau produse inexistente, au necesitat intervenție manuală.

Potrivit publicației citate, Medvi nu a strâns fonduri externe și reinvestește profiturile în extindere: serviciile pentru sănătatea bărbaților și livrarea meselor au atras rapid clienți, iar proiectele pentru sănătatea femeilor și îngrijirea pielii sunt în curs de dezvoltare.

Totuși, afacerea se bazează pe infrastructura furnizată de terți și pe un cadru legal temporar care permite prescrierea medicamentelor GLP-1. Orice modificare a reglementărilor sau apariția unor competitori mai bine finanțați ar putea afecta rapid profitabilitatea.



