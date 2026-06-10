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Nostalgia Label, Alexandra Stan, Edward Maya și Soundfeed pregătesc revenirea muzicii Popcorn. Următorul trend muzical ar putea porni din România

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După mai bine de un deceniu de la momentul în care muzica Popcorn cucerea topurile din întreaga lume, România pare pregătită să scrie un nou capitol. 

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. Săptămâna trecută, Nostalgia Label, alături de Alexandra Stan, Edward Maya și Soundfeed, a reunit la Studio House peste 50 de producători, compozitori și artiști pentru un proiect care ar putea marca revenirea unuia dintre cele mai puternice exporturi muzicale românești.

Mai mult decât un simplu music camp, întâlnirea a reprezentat punctul de pornire al unei inițiative care își propune să readucă în atenția publicului internațional energia, optimismul și sound-ul care au definit generația Popcorn și au transformat România într-un reper al muzicii dance la nivel global.

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Printre artiștii și creatorii prezenți la camp s-au numărat nume reprezentative pentru mai multe generații ale industriei muzicale românești și internaționale, precum Alexandra Stan, Edward Maya, Kate Linn, Radu Bolfea, Olivia Addams, Marius Mirică, Matteo, Dony, Christian D, Bibi, Andra Gogan, Sasha Lopez, Morris, Celia, Xonia, alături de unii dintre cei mai activi producători și songwriteri din Anglia, Spania, India, Bulgaria, Germania sau Olanda.

Într-un context în care industria muzicală globală caută constant următorul val de nostalgie reinterpretată pentru noile generații, muzica românească pare să beneficieze deja de semnale puternice venite din piața internațională. Noua generație de DJ internaționali contribuie activ la readucerea acestui sound în atenția publicului global. Atât Mau P, cât și Skrillex au inclus în ultimele zile secvențe din „Stereo Love” în seturile și show-urile lor, demonstrând că ADN-ul muzicii Popcorn rămâne relevant pentru cultura dance contemporană.

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În paralel, noua campanie globală Spotify dedicată reinterpretării unor hituri emblematice aduce din nou în prim-plan moștenirea muzicii românești din acea perioadă. Printre artiștii care susțin acest nou val se numără și Erika Isac, care a realizat o reinterpretare a piesei Mr. Saxobeat, unul dintre cele mai importante hituri internaționale lansate de Alexandra Stan.

Pentru Nostalgia Label, toate aceste semnale nu reprezintă doar o coincidență. Ele confirmă faptul că există un interes real pentru o nouă generație de muzică inspirată din ADN-ul Popcorn, dar construită pentru publicul anului 2026.

„Popcorn nu a fost niciodată doar un gen muzical. A fost un fenomen cultural și unul dintre cele mai puternice produse de export ale României. Astăzi vedem cum acest sound revine organic în conversație, în seturile marilor DJ, pe platformele de streaming și în cultura pop. Noi credem că este momentul potrivit pentru următorul capitol.” - reprezentant Nostalgia Label. Un alt semnal puternic că momentul Popcorn revine vine chiar din piață. Cea mai recentă lansare a Alexandra Stan, piesa Talk, lansată în urmă cu doar câteva zile, înregistrează deja o creștere accelerată pe platformele de streaming și începe să atragă atenția comunității internaționale de dance music.

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Dacă anii 2008–2014 au reprezentat momentul în care România a creat un fenomen global, 2026 ar putea fi anul în care acesta este reinventat. Iar dacă există un lucru pe care NOSTALGIA l-a demonstrat constant în ultimii ani, este faptul că nu doar celebrează trendurile trecutului, ci are capacitatea de a crea unele noi. Revenirea muzicii Popcorn nu este privită ca un exercițiu de nostalgie, ci ca începutul unei noi mișcări muzicale cu potențial internațional.

Despre Alexandra Stan: Alexandra Stan este un simbol al succesului pop românesc peste hotare. Este singura artistă din România cu o piesă ce depășește pragul de 850 de milioane de ascultări pe Spotify („Mr. Saxobeat”), fiind o prezență constantă în topurile internaționale și un reper de stil și inovație.

Despre Studio House: Reprezintă vârful tehnologiei de producție audio din România. Conceput ca cel mai avansat studio al unui artist de la noi din țară, spațiul oferă acustică de clasă mondială și echipamente de ultimă generație, fiind locul unde creativitatea întâlnește precizia tehnică.

Despre Soundfeed: Soundfeed este o platformă inovatoare dedicată industriei muzicale, facilitând conexiunea dintre creatori și oportunități de business. Prin instrumente digitale avansate, Soundfeed susține dezvoltarea ecosistemului muzical românesc la nivel global.

Despre NOSTALGIA Retro/Disco/Future: NOSTALGIA este un festival care aduce împreună trecutul și prezentul într-un mod autentic. Prin muzică, atmosferă și experiențe atent create, reușește să transforme fiecare moment într-o amintire. Echipa lucrează constant pentru a construi o lume în care oamenii se conectează, se bucură de prezent și, fără să-și dea seama, creează nostalgia de mâine.

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