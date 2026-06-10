Video Un deputat PNL o acuză pe Șoșoacă de trădare națională și cere anchetă după ce și-a arătat obediența față de Putin

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a acuzat-o pe Diana Șoșoacă de „trădare națională”, după vizita acesteia în Rusia, solicitând totodată autorităților să analizeze dacă faptele și declarațiile ei intră sub incidența Codului penal. „Nu a vorbit în numele meu. Și nici în numele românilor”, a subliniat deputatul PNL.

Deputatul PNL Mircea Fechet a lansat într-o postare pe Facebook acuzații dure la adresa europarlamentarului Diana Șoșoacă, după vizita acesteia în Rusia, catalogând gestul drept „trădare națională”.

„Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, inclusiv prin aservire față de o putere sau organizație străină” – a citat Fechet din Codul penal, invocând articolul privind trădarea.

Acesta a susținut că imaginile și declarațiile Dianei Șoșoacă afectează imaginea României în plan extern. „Au făcut înconjurul lumii imaginile în care un europarlamentar român și-a arătat public obediența față de un regim care încearcă să redeseneze harta Europei prin violență și intimidare”, a scris deputatul PNL.

Diana Șoșoacă a declarat în cadrul vizitei din Rusia că „românii vor pace cu Rusia”. „Vreau să vă transmit din adâncul inimii poporului român și europenilor, care gândesc și au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia, nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume și una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța voastră și admirăm întregul popor rus”, a spus aceasta.

Micea Fechet a respins ferm aceste afirmații, susținând că ele nu reprezintă poziția României: „Diana Șoșoacă nu a vorbit în numele meu. Și nici în numele românilor”.

De asemenea, deputatul PNL a făcut referire și la războiul din Ucraina și la mandatul emis de Curtea Penală Internațională pe numele președintelui rus Vladimir Putin.

„Au făcut înconjurul lumii imaginile în care un europarlamentar român și-a arătat public obediența față de un regim care încearcă să redeseneze harta Europei prin violență și intimidare, regim despre care a vorbit cu admirație. (...)Putin, pe numele căruia, să nu uităm, Curtea Penală Internațională a emis, acum trei ani, un mandat de arestare pentru crime de război”.

„Românii NU admiră criminalii de război (…) Românii NU admiră forța care a trecut cu tancurile peste granițele unui stat suveran, Ucraina”, a mai spus Fechet.

Fechet a cerut autorităților să analizeze dacă faptele și declarațiile Dianei Șoșoacă se încadrează la infracțiunea de trădare prevăzută de Codul penal.

„Diana Șoșoacă e acuzată de 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară (…) NU ar fi trebuit să mai aibă dreptul să vorbească în numele nostru sau al României”, a mai afirmat deputatul PNL.

În finalul postării, Mircea Fechet a subliniat că gestul europarlamentarului afectează imaginea externă a României: „Ce a făcut Diana Șoșoacă pe pământ rusesc este un gest care lovește în eforturile noastre diplomatice (…) În fața Kremlinului, Diana Șoșoacă a vorbit în nume personal, iar acum trebuie să dea explicații și pentru TRĂDARE NAȚIONALĂ.”