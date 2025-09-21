Ședință incendiară într-o şcoală din SUA. Mama unui copil non-binar s-a dezbrăcat pentru a contesta politicile privind elevii transgender

O ședință a consiliului școlar din Davis, California, a degenerat într-un protest inedit, după ce o activistă, mamă a unui copil non-binar, s-a dezbrăcat până la bikini pentru a contesta politicile privind elevii transgender.

La ședința de joi, 18 septembrie, a Davis Joint Unified School District, Beth Bourne, cunoscută activistă și președintă a filialei din Yolo a organizației Moms for Liberty, a recurs la o metodă neobișnuită pentru a atrage atenția asupra mesajului său privind legislaţia referitoare la elevii transgender, dezbrăcându-se până la lenjeria intimă în faţa profesorilor din consiliul şcolii.

Imaginile au devin rapid virale în mediul online, unde au generat numerose comentarii.

În timpul celor trei minute alocate pentru comentarii publice, femeia, care este mamă a unui copil declarat non-binar, și-a început intervenția criticând politica prin care elevii transgender din școlile gimnaziale își pot alege vestiarul în funcție de identitatea de gen.

În timp ce îşi ţinea pledoaria, Beth Bourne a spus: „Vă voi arăta cum arată situația când mă dezbrac” şi a început prin a-şi scoate bluza în fața consiliului şcolar. Apoi și-a dat jos și pantalonii, rămânând doar în costum de baie din două piese, de culoare închisă.

„Îmi pot pune uniforma de educație fizică?”, a adăugat ea, încercând să își explice gestul.

Reacțiile nu au întârziat. O femeie care făcea parte dintre membrii consiliului a clătinat din cap și a intervenit ferm: „Nu, nu puteți”, în timp ce restul discutau între ei vizibil deranjați, aşa cum se poate vedea în imaginile care au devenit virale în mediul online.

Vicepreședintele consiliului şcolar a întrerupt ședința și a anunțat o pauză. „Voi termina comentariile mele. Altfel, îmi încălcați dreptul garantat de Primul Amendament”, a replicat Beth Bourne, insistând că are dreptul să continue.

„Fug ca gândacii”

După o pauză de zece minute, ședința a fost reluată, iar Beth Bourne a fost lăsată să își termine intervenția, cu o avertizare din partea lui Jackson: „Puteți să vă finalizați comentariul public. Dacă perturbați din nou ședința, aceasta va fi suspendată și vi se va cere să părăsiți sala”.

Întoarsă la podium, activista a întrebat dacă gestul de a-și da jos hainele constituie cu adevărat o perturbare și dacă are voie să poarte costumul de baie. Neprimind un răspuns clar, și-a scos din nou cămașa.

Gestul a dus la o nouă plecare a membrilor consiliului. „Îmi pare rău, este un sutien de la costumul de baie”, a spus Beth Bourne, ridicându-și mâinile în semn de frustrare. După aproximativ 30 de minute, ședința a fost reluată, dar activista nu se mai afla la podium.

Evenimentul a stârnit reacții și în mediul online. Beth Bourne a postat pe platforma X înregistrări video din timpul ședinței, comentând ironic despre consilieri: „Fug ca gândacii”.

Conform legislației din California, o ședință publică poate fi întreruptă atunci când participanții adoptă un „comportament perturbator” care face imposibilă desfășurarea normală a lucrărilor.

Legea Brown, care reglementează ședințele guvernamentale, prevede astfel de situații în mod expres, însă activista contestă această interpretare, susținând că simpla schimbare a hainelor nu ar trebui să fie considerată o încălcare a regulilor.

Până în prezent, reprezentanții Davis Joint Unified School District nu au comentat oficial incidentul.

Termenul „non-binar” se referă la o persoană a cărei identitate de gen nu se încadrează strict în categoriile tradiționale „bărbat” sau „femeie”.