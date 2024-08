Artistul non-binar de la Untold încinge spiritele. Prestația lui Sam Smith, între „concert extraordinar” și „ritual satanist” VIDEO

Spectacolul lui Sam Smith, cântărețul britanic non-binar cu patru premii Grammy, a fost primit cu ovații la Untold. Pe pagina de Facebook a festivalului, sute de persoane l-au acuzat că a pus în scenă un „ritual satanist”, dar și pentru mesajul „protect trans kids”.

Sam Smith, cântărețul britanic cu patru premii Grammy, un premiu Oscar, un Golden globe, și numeroase alte premii, a făcut show pe scena festivalului Untold, sâmbătă, în prime-time, de la 20.25.

Asupra spectacolului și-a pus amprenta orientarea sexuală a acestuia. Sam Smith este cunoscut și pentru faptul că, în 2019, a anunțat că se identifică drept non-binar.

Sam a apărut în mai multe ținute inedite: o rochie neagră de seară cu umeri supradimensionați, o rochie lungă în culorile curcubeului, o ținută cu corset, portjartier și blană asortată cu un joben negru cu cornițe în vârf.

De asemenea, la mai multe piese, trupa de dansatori, formată în majoritate din bărbați, a evoluat în lenjerie intimă de femeie.

„Asta am visat de când eram băiat mic”, a spus el la începutul piesei în care a apărut îmbrăcat în rochie de seară neagră. „Anul acesta este unul special pentru mine, pentru că se împlinesc 10 ani de la lansarea primului album”, a susținut acesta și a mulțumit tuturor fanilor care i-au fost alături de la început.

Stadionul a fost plin și majoritatea celor prezenți au primit cu ovații și aplauze, aparițiile artistului. Show-ul inedit pentru scenele din România, cu aluzii sexuale și scene de dans nerecomandate copiilor, a fost bine primit de spectatorii care știau la ce să se aștepte. Show-ul a fost unul tipic pentru artistul britanic.

Au existat pe ici pe colo, părinți care, probabil, neștiind cu ce se mănâncă un concert Sam Smith, și-au adus copii pe Cluj Arena.

Sute de comentarii

Pe pagina de Facebook a festivalului Untold, unde a fost postat un clip scurt de la spectacol, au apărut peste șapte sute de comentarii. În multe dintre acestea, Sam Smith era acuzat de indecență și ritualuri sataniste. În aceeași măsură, au existat și comentarii laudative la adresa artistului, care criticau mentalitatea „medievală” a unora.

„Direct la cazanul cu smoală! Uluitor de groaznic poate vreți să apreciați!”- a comentat Kam.

„Generație pierduta...”, a interventi Gabriel.

„Toții demonii au fost prezenți la acest concert și la toate aceste manifestări demonice... Stiu... Suntem încuiați....Asta nu e spectacol ORICÂT de bine ar fi organizat și oricât de bine s-ar cânta. Ritualuri satanice, dar sunteți prea ORBI să le vedeți” , a comentat Sandra.

„Pe Babasha l-ați huiduit și fluierat. Pe ăsta cu dres și îmbrăcat demonic îl aplaudați” - a susținut un al comentator.

„Ritual satanic pe față”- a intervenit Sorina.

„Grotescul la el acasă! cum de tinerii și nu numai pot să asiste la un astfel de “dezmăț”, cum poate fi asta muzica, arta? Trist!” - susține Sorin. „E un stil al lui care îl face unicat”

La fel de mulți comentatori au susținut show-ul lui Sam Smith.

„A fost un concert extraordinar, de la început și până la final”

„Ferească Dumnezeu ca toți sunteți sfinți deodată...nu ne mai facem bine...e un stil al lui care îl face unicat, despre voce nici nu are rost sa mai zic...e magică. E un om talentat și care se iubește asa cum e. Și acum 30 de ani oamenii urcau și mai șuchii pe scena și nu erau criticați, din contra le era ascultata și apreciata atât muzica lor cât și talentul si show-ul. Hai sa nu mai părem niște sfinți, sunteți toți „comentacii" niște unholy (nu sunteți sfinți-nr) la sfârșitul zilei”, a comentat Oana. „Nu ai ce să la ceri, trist că mentalitatea lor a rămas în epoca de piatra!!! Trist!”, a interventit Ionuț.

„Nu ai plătit bilet, nu ai dreptul la comentarii, concertul a fost superb!” - Deea.

„A fost un concert extraordinar, de la început și până la final, voce, ținute, punere în scenă, totul a fost minunat!”- Alexa.

„Am intrat să citesc comentariile și să vă spun că a fost minunat tot show-ul pe el nu îl interesează părerile voastre și pe voi a mea , și uite cum dăm toți din taste degeaba Sam Smith , dacă te ascultă românii la radio să șți că te plac , dar nouă ne place să judecăm ținute că ne am obișnuit de la TV . Așa e la noi, nu ne bagă în seamă . Să mai vii !” - Luana.

„Mișto show-ul ! Și nu sunt satanist și îl mai ascult și pe Guță uneori . Oamenii au cerut un ban și cred că au prestat pe măsură. Asta poate înseamnă artist adevărat” - Șerban

„Super show și vocea pe măsură!”- Claudia.

„Te mai miri de cutremur”

Unii comentatori au făcut o legătura absurdă între show-ul lui Smith și micul cutremul de 4,7 pe Richter cu epicentrul în Banat, care s-a resimțit și în județele Alba și Cluj. Cutremului s-a petrecut la ora 23.47, la circa două ore după terminarea concertului și nu s-au înregistrat pagube.

„Te mai miri de cutremur”, a comentat Dan.

„Pfuuu...S-a și cutremurat Pământul” - interventi Iulia.

„Să nu ne mai mirăm de ce ne mai scutură Dumnezeu pământul câteodată!!!!!!!!!!!!!!!!”, a scris Cristina.

Robi a amintit de Olimpiada de la Paris: „Here we go, the Olympics all over again”.

„N-aveţi ce scoate din satanizaţii ăştia. Eh, va primi fiecare ce merită şi ce slujeşte”, a intervenit Marinela.

„Ăsta pe bune și-a vîndut sufletul la al cu coarne” - Alin.

„Scârboșenie hidoasă...” - Marinel.

„Iadul pe Pământ” - Neli.

„Ferească Cel de Sus de asemenea specimene de așa ziși "bărbați". Chiar a tâmpit lumea asta.”- Marius

„Rușinos! Grotesc! Nefiresc”- Nico.

„A înnebunit lumea...și ei zi că.s normali...că e evoluție”-Mihai.

„Cică...bărbat cu coarne și cu dres de femei...mnah dacă și asta e stil.......deezaastruuu” - Florin.

„O voce absolut superbă! Însă din păcate un bărbat în body și portjartiere...”

Au existat și comentatori care apreciază foarte mult vocea lui Sam Smith, dar mai puțin spectacolul pe care-l oferă fanilor. „O voce absolut superbă!! M-au trecut fiorii! Însă din păcate un bărbat în body și portjartiere, pe tocuri și cu coarne în cap… pentru mine a fost un pic cam mult”, a scris Diana.

„De la "Stay with me"(când am auzit prima data de Sam Smith) la "Unholy" e o diferență de la cer la pământ. Aș putea da cu hate dar nu ar avea nici un famerc și nici nu sunt în măsură,nu îi că și cum Sam Smith mi-ar citi comentariul și brusc și-ar schimba stilul dar n-am să mint am avut și piesa "Unholy" pe repeat în mașină. Cui îi place îi place,cui nu...să nu îl asculte...”- a intervenit Cristian.

„Voce,melodii bune,dar tot ce reprezintă el acum,îl duce la 0…opinie personală și atât!”, a comentat Alexandra.

„Talentat artist, muzică bună, însă blana aia nu-mi place!”, a comentat, ironic, Mircea.

„E doar un bărbat grăsuț, la apus de cariera care nu mai atrage atenția decât șocând”



Alți comentatori au susținut că alți artiști cu aceeași orientare sexuală precum Sam Smith nu au pus în scenă astfel de spectacole:

„Cu aceeași orientare sexuală sunt multe staruri( Elton John, George Michael..etc) care au prezentat de fiecare data decenta pe scena!! Dar nu am auzit niciodată să fie asociat cu așa ceva!!!”, a susținut Anca.

„Nu am nimic cu el dar acum 30 de ani pe cine ai văzut tu în ștrampi de femeie pe scena fiind bărbat? Acum 30 de ani erau în vogă trupe precum ACDC, Guns and Roses, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Rod Stewart etc. Da, mai este Queen cu un videoclip în care sunt îmbrăcăți în femeie dar nu am văzut și pe scenă. Da are voce Sam Smith dar în ultima vreme se îmbracă prea de tot, și se reflectă asta dacă compari succesul la melodiile lui de acum 10 ani...”- a susținut Nico.

„E doar un bărbat grăsuț, la apus de cariera care nu mai atrage atenția decât șocând. Noi ăștialalți am mai văzut și auzit un Freddie Mercury, Alice Cooper, Axl Rose, aia erau personalități în sine, nu doar mimau ceva de dragul atenției. Tu ești libera să-l emulezi dar nu te mira daca restul doar se uita și se scârbește” - a completat Maria.

„Cine e grăsuța asta cu ochi albaștri?!?! Sincer, mesajul show ului( freedom) n-are nimic de-a face cu punerea în scenă...Nu-s hater, nu mă interesează cu ce se ocupă "omuleața" asta în intimitate, am urmărit toată prestația, dar parcă prea ni se impun anumite chestii "unholy" - Dan.

„Protect trans kids?”

Unul dintre comentatori a observat ca la una dintre piese, pe un obiect de recuzită, alături de alte mesaje precum: „Liberation” (Eliberare), „Justice” (Justiție), „Power” (Putere), „Cease fire now” (Încetați focul acum), apare și „Protect trans kids” -Protejați copiii trans.

George a atras atenția în legat de mesajul „protect trans kids?” - Gabe a susținut „mai bine să- vedem că intra în depresie și se sinucid decât să vezi un băiat într-o fustă, nu?”

„Mai bine prima variantă”, a susținut Iamatu.

„Îi promovăm și îi vom vedea tot mai des!!!! Să înțeleg că acei bărbați care îl susțin le place în ce direcție se îndreaptă sexul masculin!!! Iar pt voi dragelor, susțineți așa ceva și apoi vă plângeți că nu mai aveți cu cine forma o familie!! Este ireal ce se întâmplă și ce exemplu oferim copiilor noștri !!”, a exclamat Anca.

„Protect Trans Kids” este o expresie și o mișcare socială care militează pentru protecția și sprijinul copiilor și adolescenților care se identifică ca transgender (trans). Aceasta își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la dificultățile și discriminările cu care se confruntă tinerii transgender și să promoveze drepturile lor fundamentale, inclusiv accesul la educație, sănătate, siguranță și susținere emoțională.

Mesajul „Protect Trans Kids” este adesea folosit în contextul campaniilor împotriva legilor și politicilor care ar putea afecta negativ tinerii transgender, precum restricțiile privind accesul la îngrijirea medicală specifică pentru persoanele transgender sau limitările impuse la participarea acestora în activitățile sportive școlare. Mișcarea subliniază necesitatea de a oferi un mediu sigur și incluziv pentru toți copiii, indiferent de identitatea lor de gen, și de a lupta împotriva hărțuirii, discriminării și violenței.

Cine este Sam Smith

Sam Smith este un cântăreț, compozitor și muzician britanic, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și puternică. S-a născut pe 19 mai 1992, în Londra, Anglia. Smith a devenit faimos la nivel internațional în 2012, odată cu lansarea piesei „Latch”, în colaborare cu duo-ul electronic Disclosure.

Cariera lui a explodat în 2014, odată cu lansarea albumului de debut, In the Lonely Hour, care a inclus hituri precum „Stay with Me”, „I'm Not the Only One” și „Lay Me Down”. Pentru acest album, Smith a câștigat mai multe premii, inclusiv patru Grammy-uri în 2015, printre care Premiul pentru Cel Mai Bun Artist Nou și Cântecul Anului pentru „Stay with Me”.

Sam Smith este cunoscut și pentru faptul că a vorbit deschis despre orientarea lor sexuală și identitatea de gen. În 2019, Smith a anunțat că se identifică drept non-binar și a cerut ca lumea să folosească pronumele „they/them” (el/ei) atunci când se referă la el.

În plus, Sam Smith a continuat să lanseze muzică de succes, colaborând cu artiști renumiți și explorând diverse stiluri muzicale, de la pop și soul până la dance și R&B.

Sam Smith a câștigat numeroase premii muzicale de-a lungul carierei lor. Printre cele mai importante se numără:

Premiile Grammy:

2015: Best New Artist (Cel mai bun artist nou)

Record of the Year (Înregistrarea anului) pentru „Stay with Me”

Song of the Year (Cântecul anului) pentru „Stay with Me”

Best Pop Vocal Album (Cel mai bun album vocal pop) pentru In the Lonely Hour

Premiile BRIT:

2015: British Breakthrough Act (Debutul britanic al anului)

Global Success Award (Premiul pentru succes global)

2019: British Male Solo Artist (Artistul britanic solo al anului)

Premiile Billboard Music:

2015: Top Male Artist (Artistul masculin al anului)

Top New Artist (Artistul nou al anului)

Top Radio Songs Artist (Artistul anului în clasamentul cântecelor de radio)

Top Radio Song (Cântecul anului în clasamentul de radio) pentru „Stay with Me”

Premiile Golden Globe:

2016: Best Original Song (Cel mai bun cântec original) pentru „Writing's on the Wall” (tema principală a filmului James Bond „Spectre”)

Premiile Oscar: 2016: Best Original Song (Cel mai bun cântec original) pentru „Writing's on the Wall” din filmul „Spectre”

Premiile American Music Awards:

2015: Favorite Pop/Rock Male Artist (Artistul masculin pop/rock favorit)

Acestea sunt doar câteva dintre premiile importante câștigate de Sam Smith. De-a lungul carierei lor, au fost recunoscuți și în alte competiții și ceremonii muzicale, confirmându-și statutul de artist de succes la nivel mondial.