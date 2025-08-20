Aproape 3 milioane de persoane din SUA se declară transgender, arată cel mai amplu studiu realizat până acum

Peste 2,8 milioane de persoane se identifică în prezent drept transgender în Statele Unite, inclusiv aproximativ 724.000 de tineri, potrivit unei noi analize de date, cea mai amplă de acest fel realizată până acum.

Cercetătorii de la Williams Institute din cadrul Universității California, Los Angeles (UCLA) au folosit sondaje federale și date ale agențiilor de sănătate statale pentru a stabili dimensiunea și demografia populației trans din fiecare stat.

Analiza, transmisă publicației The Guardian și făcută publică miercuri, a documentat existența a mii de tineri trans în toate cele 50 de state și în Districtul Columbia. Concluziile contrazic eforturile agresive ale lui Donald Trump de a nega existența minorilor trans, în timp ce administrația sa elimină referințele la persoanele trans din agențiile federale și erodează pe scară largă protecțiile și programele destinate comunităților LGBTQ+.

Raportul se bazează pe eforturi de colectare a datelor federale pe care Casa Albă le elimină acum. Autorii avertizează că studiul lor ar putea fi ultimul portret cuprinzător al populației trans din SUA pentru un deceniu sau mai mult, în condițiile în care persoanele trans sunt eliminate din sondaje esențiale, inclusiv din rapoarte de sănătate și analize privind criminalitatea.

Williams Institute s-a bazat în principal pe date din perioada 2021–2023 provenite din sondaje ale Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), precum și din rapoarte furnizate de agențiile de sănătate statale.

Principalele constatări

Potrivit analizei, 1% din totalul populației SUA cu vârsta de 13 ani și peste se identifică drept trans, incluzând 0,8% dintre adulți (peste 2,1 milioane de persoane) și 3,3% dintre tinerii cu vârsta între 13 și 17 ani (aproximativ 724.000 de persoane).

Tinerii adulți cu vârsta între 18 și 24 de ani sunt mult mai predispuși să se identifice drept trans (2,72%) decât persoanele cu vârsta între 35 și 64 de ani (0,42%) și cele de 65 de ani și peste (0,26%).

Dintre cei 2,1 milioane de adulți trans, 32,7% (698.500) sunt femei trans, 34,2% (730.500) sunt bărbați trans și 33,1% (707.100) sunt persoane trans non-binare.

Populațiile trans sunt relativ constante în toate regiunile, cu 0,9% dintre adulții din vest, midwest și nord-est care se identifică drept trans, comparativ cu 0,7% dintre adulții din sud.

Minnesota are cel mai ridicat procent de adulți care se identifică drept trans (1,2%), iar Hawaii are cel mai ridicat procent de tineri trans (3,6%), deși intervalele sunt similare între state.

Williams Institute, un centru de cercetare de prim-plan în domeniul politicilor LGBTQ+, a publicat estimări privind populația trans națională încă din 2011, când a realizat primul raport de acest fel, odată cu apariția datelor la nivel de stat privind identitatea de gen.

Estimările sunt considerate cele mai bune date disponibile și au fost citate chiar de Curtea Supremă a SUA în recenta sa opinie majoritară prin care a confirmat interdicția statului Tennessee asupra îngrijirii medicale pentru tinerii trans.

Generația tânără, mai deschisă să se declare transgender

Sunt mulți factori care contribuie la faptul că tinerii se identifică drept trans în proporții mai mari, inclusiv faptul că ei sunt mai dispuși să răspundă la astfel de întrebări în sondaje, a spus dr. Andrew Flores, cercetător invitat distins la Williams Institute și profesor asociat de științe politice la American University.

„Tinerii cresc într-un mediu în care alți tineri au deja atitudini mai deschise față de persoanele LGBT și transgender în general”, a spus Flores, co-autor al raportului, menționând semne vizibile de sprijin, precum protestele elevilor din Florida față de politicile anti-trans. „În această generație, ei ar putea fi mai dispuși și mai în siguranță să se declare transgender, pentru că nu percep aceleași riscuri sau amenințări ca generațiile mai în vârstă.”

Deși unii conservatori și activiști anti-trans au prezentat creșterea numărului de tineri trans ca pe o „contagiune socială”, sugerând că aceștia își imită colegii, „creșterea vine din faptul că oamenii trăiesc acum într-un mediu care le permite să își exprime pe deplin cine sunt”, a spus Flores.

Schimbarea limbajului a influențat, de asemenea, diferențele generaționale, a adăugat el, remarcând că persoanele mai în vârstă erau mai predispuse să se identifice ca lesbiene sau gay, în timp ce tinerii tind să se identifice ca bisexuali sau pansexuali. Și în timp ce persoanele trans mai în vârstă se identifică mai frecvent ca bărbați sau femei, tinerii trans se declară mult mai des non-binari.

Raportul a mai arătat că structura rasială și etnică a persoanelor trans este, în mare parte, similară cu cea a populației generale din SUA, cu o ușoară probabilitate mai mare ca adulții indigeni, latino și multirasiali să se identifice drept trans decât alte grupuri.

Administrația Trump, care a atacat pe scară largă eforturile de colectare de date la nivel guvernamental, a eliminat întrebările privind identitatea trans din două sondaje esențiale de sănătate comportamentală ale CDC și din sondajele Departamentului de Justiție privind victimizarea prin infracțiuni și violența sexuală. Biroul de Recensământ al SUA a luat, de asemenea, măsuri pentru a exclude identitatea de gen din mai multe sondaje, potrivit fostului director care a demisionat în februarie.