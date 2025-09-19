Bărbații, întrebați dacă sunt însărcinați înainte de tomografie în spitalele dintr-o țară europeană. Medic: „E jenant”

Pacienții bărbați dintr-un spital din nord-estul Angliei sunt întrebați dacă sunt însărcinați înainte de a fi supuși tomografiilor. Întrebarea face parte dintr-un set standard de verificări medicale, care includ alergii sau reacții anterioare la substanța de contrast utilizată la investigațiile cu raze X.

Practic, pacienții cu vârste între 12 și 55 de ani, indiferent de sex, trebuie să precizeze dacă ar putea fi însărcinați atunci când sunt supuși unei examinări în zona pelvisului, potrivit The Telegraph. În unele spitale, această întrebare este adresată chiar și bărbaților de până la 60 de ani.

Oficialii susțin că măsura este menită să protejeze persoanele transgender care ar putea fi însărcinate. Totuși, cadrele medicale au declarat că practica este stânjenitoare și îi pune pe pacienți în situații absurde. „E jenant să întrebi un bărbat de vârstă mijlocie, conectat la perfuzii și venit cu o urgență medicală, dacă e însărcinat”, a spus un medic.

Criticile vin pe fondul acuzațiilor că Serviciul Național de Sănătate (NHS) investește zeci de milioane de lire sterline în programe de diversitate și incluziune (DEI), în timp ce personalul medical se confruntă cu lipsuri în tratamentele de bază.

Unele cadre medicale susțin că accentul pe aceste politici separă echipele și afectează îngrijirea pacienților.