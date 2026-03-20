search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Secretarul american al apărării susține că ajutorul acordat Ucrainei a redus stocurile militare ale SUA. Analiza presei ucrainene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În contextul intensificării conflictului cu Iranul, Pentagonul a tras un semnal de alarmă cu privire la scăderea stocurilor militare ale Statelor Unite, atribuind cel puțin parțial faptul ajutorului acordat Ucrainei în ultimii ani, relatează Rbc News și United24 Media. O analiză realizată de Defense Express arată discrepanțe între realitatea campaniei militare actuale a SUA împotriva Iranului și această evaluare.

Lansator rachete Patriot Ucraina FOTO Shutterstock

În cadrul unui briefing la Pentagon, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite resimt încă efectele deciziilor administrației anterioare, care a direcționat volume mari de echipamente militare către Ucraina.

„Încă ne confruntăm cu mediul creat anterior, care a însemnat epuizarea stocurilor și trimiterea acestora în Ucraina, în loc să fie menținute pentru propriile noastre forțe”, a spus Hegseth. Când analizăm problema, găsim adesea aceeași explicație: acele resurse au fost deja alocate în altă parte, trimise Ucrainei.

Declarațiile sale vin în contextul în care forțele americane sunt implicate într-o campanie militară în extindere împotriva Iranului, ceea ce crește semnificativ cererea de muniții și sisteme avansate de apărare. Pentagonul a solicitat Casei Albe sprijin pentru o solicitare către Congres de peste 200 de miliarde de dolari pentru susținerea operațiunilor din Orientul Mijlociu, evidențiind amploarea și costurile conflictului.

Totuși, o analiză a asistenței de securitate oferite Ucrainei, citată de Defense Express, sugerează o discrepanță între afirmațiile administrației Trump și natura ajutorului acordat Ucrainei. Astfel, din aproximativ 66,5 miliarde de dolari în sprijin militar furnizat Kievului, majoritatea constă în echipamente destinate războiului terestru, precum muniție de artilerie, vehicule blindate și tancuri.

Peste 3,5 milioane de obuze de artilerie, 300 de vehicule de luptă Bradley și 31 de tancuri Abrams au fost trimise Ucrainei - echipamente adaptate în principal pentru operațiuni terestre și în mare parte irelevante pentru atacurile aeriene și cu rachete desfășurate în prezent împotriva Iranului.

Suprapunerea între cele două teatre de operațiuni este reală, însă nu este totală.. Analiștii indică faptul că doar anumite sisteme de apărare aeriană - precum rachetele Stinger, interceptoarele AIM-9M și, în special, sistemele Patriot - pot crea presiuni directe asupra capacității operaționale a SUA.

Îngrijorările legate de interceptoarele Patriot sunt deosebit de accentuate. Dacă transferurile către Ucraina au redus realmente semnificativ rezervele disponibile, experții avertizează că acest lucru ar putea indica vulnerabilități mai profunde în capacitatea de apărare aeriană a SUA, într-un moment în care cererea globală pentru astfel de sisteme este în creștere.

În 2026, presiunea asupra capacităților de producție militară a devenit o problemă globală, afectând atât statele occidentale, cât și rivalii lor strategici. Cerințele concurente - sprijinirea Ucrainei și angajarea SUA într-un nou conflict în Orientul Mijlociu - au transformat logistica și achizițiile Pentagonului într-un subiect central de dezbatere politică la Washington.

De la revenirea la putere a lui Donald Trump, politica de apărare a SUA a suferit modificări semnificative. Pentagonul a redus cheltuielile destinate Ucrainei pentru a prioritiza pregătirea internă și a introdus Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (PURL), un mecanism conceput pentru a transfera o parte mai mare din povara financiară a achizițiilor de armament către aliații europeni.

Hegseth a subliniat că stocurile rămase vor fi utilizate în principal pentru nevoile Statelor Unite. „În fond, considerăm că aceste muniții ar fi mai bine folosite în interesul nostru strategic în acest moment”, a declarat el.

Administrația promovează, de asemenea, creșterea finanțării pentru refacerea stocurilor epuizate și consolidarea capacităților de apărare pe termen lung. 

Pe măsură ce Statele Unite gestionează simultan mai multe angajamente militare și priorități geopolitice în schimbare, modul de alocare a resurselor limitate de apărare va rămâne, cel mai probabil, în centrul dezbaterilor politice în lunile următoare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat recent că angajarea SUA în războiul împotriva Iranului ar putea afecta fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva agresiunii Rusiei.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle și o ”burtică” evidentă! Ducesa a petrecut joi seara în oraș fără Harry și a avut un look foarte sexy în Beverly Hills

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele schizofreniei!