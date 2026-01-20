search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina are nevoie de arme de miliarde de dolari din SUA, arată documente consultate de presa ucraineană

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina are nevoie de echipamente militare în valoare de cel puțin 27 de miliarde de dolari din surse din afara Uniunii Europene în 2026, ceea ce evidențiază dependența blocului comunitar de tehnologia americană pentru a sprijini Kievul, arată documentele de negociere.

Ucraina depinde pentru apărare de baterii de rachete Patriot din SUA FOTO SHUTTERSTOCK
Ucraina depinde pentru apărare de baterii de rachete Patriot din SUA FOTO SHUTTERSTOCK

UE urmează să cheltuiască 60 de miliarde de euro (70 de miliarde de dolari) pentru apărarea Ucrainei, ca parte a pachetului de sprijin de 90 de miliarde de euro, agreat în decembrie, un pachet consistent  menit să dea un impuls bazei industriale militare a Ucrainei, care să sprijine continuarea operațiunilor armatei ucrainene în 2026.

Însă, potrivit documentelor consultate de Kyiv Independent, UE fie nu este capabilă să se ridice la nivelul sistemelor fabricate în SUA, fie să le producă suficient de rapid. Este vorba de tehnologii cheie de apărare aeriană, precum sistemele de apărare aeriană Patriot , dar și muniții și piese de schimb pentru flota ucraineană de avioane F-16.

Germania și Olanda susțin că până la un sfert din fondurile alocate apărării ar trebui să fie direcționate către arme produse în afara UE, permițând Ucrainei să achiziționeze aceste capabilități cheie din surse din afara UE, mai cu seamă din Statele Unite.

Ambasada UE la Kiev nu a confirmat și nici nu a infirmat cifra de 27 de miliarde de dolari, spunând că ține de Ucraina să facă aceste evaluări, dar a subliniat că „UE este de departe cel mai important și mai stabil partener financiar al Ucrainei”. Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Dependența Ucrainei de armamentul american scoate la iveală situația dificilă cu care se confruntă țările UE, dependente de tehnologia americană pentru a susține Kievul, în contextul în care declarațiile tot mai insistente ale președintelui american Donald Trump referitor la Groenlanda împing alianța transatlantică în pragul celei mai mari crize din ultimele decenii.

Pe 17 ianuarie, Trump a declarat că SUA va impune tarife vamale mai multor țări europene, după ce acestea au susținut public Danemarca în fața amenințărilor administrației americane de a anexa Groenlanda. UE cântărește dacă să impună tarife vamale pentru bunuri în valoare de 93 de miliarde de euro drept măsură de retorsiune.

Întrebată dacă UE își va ajusta politica față de SUA pe fondul amenințărilor la adresa Groenlandei și al noilor tarife vamale, Ambasada UE la Kiev a refuzat să comenteze, dar a declarat că UE „lucrează cot la cot cu SUA pentru a se asigura că Ucraina primește garanții de securitate robuste și credibile pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială”.

Disputa între țările europene și SUA are loc într-un moment critic pentru Ucraina. Țara trece prin cea mai geroasă iarnă din ultimii ani, cu temperaturi care coboară la peste minus 10 grade Celsius

Rusia a distrus metodic vaste porțiuni din infrastructura energetică civilă a țării, printr-un baraj aproape zilnic de atacuri cu rachete și drone, aducând țara în pragul unei crize umanitare .

Kievul se confruntă cu pene de curent după  atacurile rusești asupra infrastructurii energetice 

„Impactul atacurilor rusești și al înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave”, a declarat președintele Zelenski pe 14 ianuarie, solicitând aliaților Ucrainei să intensifice livrările de sisteme de apărare aeriană și de interceptoare. Președintele ucrainean a dezvăluit, de asemenea, că unele dintre sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au rămas  fără muniție în timpul unui atac recent al Rusiei.

Zelenski a declarat pe 16 ianuarie că un pachet major de ajutor pentru apărare aeriană a sosit în Ucraina, dar se așteaptă ca Rusia să efectueze noi atacuri la scară largă asupra infrastructurii energetice a țării, în timp ce stocurile de apărare aeriană se diminuează.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că sistemele Patriot fabricate în SUA și interceptoarele de apărare aeriană asociate acestora nu pot fi înlocuite. Deosebit de valoroase sunt sofisticatele interceptoare Patriot PAC-3, cea mai eficientă apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice.

Deși sistemul de apărare franco-italian SAMP/T, oferă capacități antibalistice, nicio unitate nu a fost produsă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, din cauza acordurilor de producție lente, potrivit unui studiu încă nepublicat al Institutului pentru Elaborarea Politicilor Europene, consultat de Kyiv Independent.

În plus, în condiții reale, bateriile SAMP/T ale Ucrainei nu s-au dovedit la fel de eficiente ca Patriot PAC-3 în interceptarea rachetelor balistice rusești. Ucraina se bazează, de asemenea, în mare măsură pe serviciile de informații și pe sateliții americani, pentru care aliații europeni ai Kievului nu au capacități comparabile.

Conform estimărilor UE din noiembrie 2025, Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro (155 de miliarde de dolari) în perioada 2026-2027 sub formă de asistență militară și bugetară combinată.

Acordul din decembrie, cunoscut sub numele de Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, acoperă doar două treimi din această sumă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii
antena3.ro
image
Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
observatornews.ro
image
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cel mai mic oraş din România ca suprafaţă. Are doar 3,2 km pătrați, sigur ai trecut de multe ori prin el
playtech.ro
image
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 57 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă că este chiar el: E îmbătrânit, arată ca la 80 de ani. Nu l-am mai cunoscut
romaniatv.net
image
Cum se schimbă prețul gazelor după 1 aprilie. Ministru Energiei explică ce înseamnă „mecanismul B” pentru români
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate