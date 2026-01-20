Ucraina are nevoie de arme de miliarde de dolari din SUA, arată documente consultate de presa ucraineană

Ucraina are nevoie de echipamente militare în valoare de cel puțin 27 de miliarde de dolari din surse din afara Uniunii Europene în 2026, ceea ce evidențiază dependența blocului comunitar de tehnologia americană pentru a sprijini Kievul, arată documentele de negociere.

UE urmează să cheltuiască 60 de miliarde de euro (70 de miliarde de dolari) pentru apărarea Ucrainei, ca parte a pachetului de sprijin de 90 de miliarde de euro, agreat în decembrie, un pachet consistent menit să dea un impuls bazei industriale militare a Ucrainei, care să sprijine continuarea operațiunilor armatei ucrainene în 2026.

Însă, potrivit documentelor consultate de Kyiv Independent, UE fie nu este capabilă să se ridice la nivelul sistemelor fabricate în SUA, fie să le producă suficient de rapid. Este vorba de tehnologii cheie de apărare aeriană, precum sistemele de apărare aeriană Patriot , dar și muniții și piese de schimb pentru flota ucraineană de avioane F-16.

Germania și Olanda susțin că până la un sfert din fondurile alocate apărării ar trebui să fie direcționate către arme produse în afara UE, permițând Ucrainei să achiziționeze aceste capabilități cheie din surse din afara UE, mai cu seamă din Statele Unite.

Ambasada UE la Kiev nu a confirmat și nici nu a infirmat cifra de 27 de miliarde de dolari, spunând că ține de Ucraina să facă aceste evaluări, dar a subliniat că „UE este de departe cel mai important și mai stabil partener financiar al Ucrainei”. Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Dependența Ucrainei de armamentul american scoate la iveală situația dificilă cu care se confruntă țările UE, dependente de tehnologia americană pentru a susține Kievul, în contextul în care declarațiile tot mai insistente ale președintelui american Donald Trump referitor la Groenlanda împing alianța transatlantică în pragul celei mai mari crize din ultimele decenii.

Pe 17 ianuarie, Trump a declarat că SUA va impune tarife vamale mai multor țări europene, după ce acestea au susținut public Danemarca în fața amenințărilor administrației americane de a anexa Groenlanda. UE cântărește dacă să impună tarife vamale pentru bunuri în valoare de 93 de miliarde de euro drept măsură de retorsiune.

Întrebată dacă UE își va ajusta politica față de SUA pe fondul amenințărilor la adresa Groenlandei și al noilor tarife vamale, Ambasada UE la Kiev a refuzat să comenteze, dar a declarat că UE „lucrează cot la cot cu SUA pentru a se asigura că Ucraina primește garanții de securitate robuste și credibile pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială”.

Disputa între țările europene și SUA are loc într-un moment critic pentru Ucraina. Țara trece prin cea mai geroasă iarnă din ultimii ani, cu temperaturi care coboară la peste minus 10 grade Celsius

Rusia a distrus metodic vaste porțiuni din infrastructura energetică civilă a țării, printr-un baraj aproape zilnic de atacuri cu rachete și drone, aducând țara în pragul unei crize umanitare .

Kievul se confruntă cu pene de curent după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice

„Impactul atacurilor rusești și al înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave”, a declarat președintele Zelenski pe 14 ianuarie, solicitând aliaților Ucrainei să intensifice livrările de sisteme de apărare aeriană și de interceptoare. Președintele ucrainean a dezvăluit, de asemenea, că unele dintre sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au rămas fără muniție în timpul unui atac recent al Rusiei.

Zelenski a declarat pe 16 ianuarie că un pachet major de ajutor pentru apărare aeriană a sosit în Ucraina, dar se așteaptă ca Rusia să efectueze noi atacuri la scară largă asupra infrastructurii energetice a țării, în timp ce stocurile de apărare aeriană se diminuează.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că sistemele Patriot fabricate în SUA și interceptoarele de apărare aeriană asociate acestora nu pot fi înlocuite. Deosebit de valoroase sunt sofisticatele interceptoare Patriot PAC-3, cea mai eficientă apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice.

Deși sistemul de apărare franco-italian SAMP/T, oferă capacități antibalistice, nicio unitate nu a fost produsă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, din cauza acordurilor de producție lente, potrivit unui studiu încă nepublicat al Institutului pentru Elaborarea Politicilor Europene, consultat de Kyiv Independent.

În plus, în condiții reale, bateriile SAMP/T ale Ucrainei nu s-au dovedit la fel de eficiente ca Patriot PAC-3 în interceptarea rachetelor balistice rusești. Ucraina se bazează, de asemenea, în mare măsură pe serviciile de informații și pe sateliții americani, pentru care aliații europeni ai Kievului nu au capacități comparabile.

Conform estimărilor UE din noiembrie 2025, Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro (155 de miliarde de dolari) în perioada 2026-2027 sub formă de asistență militară și bugetară combinată.

Acordul din decembrie, cunoscut sub numele de Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, acoperă doar două treimi din această sumă.