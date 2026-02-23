search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum s-a schimbat arsenalul Ucrainei în patru ani de război: de la arme sovietice la drone și rachete dezvoltate intern

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia, arsenalul Ucrainei s-a transformat profund. Dacă în februarie 2022 forțele armate se bazau în mare măsură pe tehnică moștenită din perioada sovietică, în 2026 câmpul de luptă este dominat de sisteme occidentale moderne, drone produse local și tehnologii digitale asistate de inteligență artificială, scrie Focus.ua.

Tancuri ucrainene/FOTO:EPA/EFE
Tancuri ucrainene/FOTO:EPA/EFE

Cu ce a intrat Ucraina în război

La 24 februarie 2022, când trupele ruse au traversat granița, unitățile ucrainene au întâmpinat coloanele blindate folosind în principal armament din secolul XX. Printre sistemele vizibile în primele săptămâni s-au numărat lansatoarele antitanc portabile, precum FGM-148 Javelin și NLAW, alături de echipamente sovietice precum sistemele de rachete antiaeriene 9K37 Buk.

Pe linia frontului operau lansatoare multiple de rachete și obuziere autopropulsate de fabricație sovietică, iar forțele aeriene de ambele părți utilizau avioane de tip MiG și Suhoi. În plan naval, Rusia deținea superioritatea, într-un moment în care dronele maritime ucrainene nu jucau încă un rol semnificativ.

Datele proiectului Global Firepower arătau că, în 2022, Ucraina dispunea de aproximativ 2.500 de tancuri și 1.000 de sisteme de artilerie autopropulsată. Patru ani mai târziu, numărul acestora s-a redus considerabil. Totuși, în pofida pierderilor, linia frontului s-a modificat relativ puțin — un indiciu al schimbării profunde în modul de purtare a războiului.

Sprijinul occidental și tranziția la standarde NATO

Pe parcursul anilor 2022–2024, Ucraina a început să primească armament occidental, marcând trecerea treptată la standardele NATO. Printre primele sisteme livrate s-au aflat obuzierele M777 și lansatoarele multiple de rachete M142 HIMARS, capabile să lovească ținte la zeci de kilometri distanță cu o precizie superioară.

În 2023, a fost formată așa-numita „coaliție a tancurilor”, iar pe front au ajuns Leopard 2, M1 Abrams și Challenger 2.

Sistem HIMARS FOTO Profimedia

Un alt moment de cotitură a fost livrarea avioanelor F-16 Fighting Falcon, urmate ulterior de Dassault Mirage 2000. În paralel, partenerii occidentali au contribuit la consolidarea apărării antiaeriene prin sisteme precum MIM-104 Patriot.

Aceste echipamente au oferit Ucrainei rază de acțiune mai mare și precizie sporită. Totuși, sprijinul occidental a venit și cu restricții privind utilizarea armelor cu rază lungă împotriva țintelor din interiorul Federației Ruse.

Citește și: Cum încearcă Putin să își legitimeze invazia din Ucraina: „Sataniştii nazişti sunt înrădăcinaţi în sfântul oraş rusesc Kiev”

Producția internă și „era dronelor”

În paralel cu ajutorul extern, industria ucraineană de apărare și-a accelerat producția. Un exemplu este obuzierul autopropulsat „Bohdana”, calibrul 155 mm, produs în serie începând cu 2024.

Cea mai vizibilă schimbare a fost însă explozia utilizării dronelor. Începând cu 2023, Ucraina a dezvoltat și folosit pe scară largă drone FPV (first-person view), drone de recunoaștere și drone kamikaze cu rază lungă de acțiune.

drona maricika2 jpg

Dronele maritime au vizat nave militare și infrastructură strategică la sute de kilometri distanță, modificând echilibrul în Marea Neagră. În același timp, au fost introduse platforme robotizate terestre pentru transport logistic, evacuarea răniților sau operațiuni de deminare.

Pe segmentul rachetelor, Ucraina a anunțat utilizarea unor versiuni modernizate ale sistemului „Neptun”, precum și dezvoltarea unor rachete și drone-rachetă cu rază extinsă, capabile să atingă ținte aflate la sute sau chiar mii de kilometri.

Digitalizare și inteligență artificială

Transformarea nu a fost doar una de natură tehnică, ci și digitală. Armata ucraineană a implementat sisteme informatice pentru coordonarea operațiunilor și gestionarea câmpului de luptă în timp real.

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială permit, potrivit oficialilor, navigarea autonomă a dronelor și identificarea țintelor chiar și în condiții de bruiaj electronic. Astfel de capacități au contribuit la apariția unei „zone de interdicție” pe anumite sectoare ale frontului, unde orice mișcare este rapid detectată și poate deveni țintă.

O schimbare de tactică

Evoluția arsenalului a fost însoțită de o transformare a tacticii. Dacă în primele luni ale războiului confruntările implicau frecvent coloane de tancuri și artilerie masivă, în 2026 luptele sunt marcate de utilizarea intensivă a dronelor, de linii defensive stratificate și de avansuri lente.

Analiștii de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) au descris conflictul drept unul de uzură, caracterizat prin ritm redus al avansurilor și pierderi semnificative de ambele părți.

La patru ani de la declanșarea invaziei, Ucraina prezintă un model de adaptare militară accelerată: de la dependența de stocuri sovietice la integrarea tehnologiilor occidentale și dezvoltarea unor capacități proprii, într-un conflict care continuă să redefinească natura războiului convențional în Europa.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
mediafax.ro
image
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”
fanatik.ro
image
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
libertatea.ro
image
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
digi24.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau grațiere”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Banii înapoi pe taxele majorate. Peste un milion de români au plătit deja
mediaflux.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești