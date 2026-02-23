Cum s-a schimbat arsenalul Ucrainei în patru ani de război: de la arme sovietice la drone și rachete dezvoltate intern

La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia, arsenalul Ucrainei s-a transformat profund. Dacă în februarie 2022 forțele armate se bazau în mare măsură pe tehnică moștenită din perioada sovietică, în 2026 câmpul de luptă este dominat de sisteme occidentale moderne, drone produse local și tehnologii digitale asistate de inteligență artificială, scrie Focus.ua.

Cu ce a intrat Ucraina în război

La 24 februarie 2022, când trupele ruse au traversat granița, unitățile ucrainene au întâmpinat coloanele blindate folosind în principal armament din secolul XX. Printre sistemele vizibile în primele săptămâni s-au numărat lansatoarele antitanc portabile, precum FGM-148 Javelin și NLAW, alături de echipamente sovietice precum sistemele de rachete antiaeriene 9K37 Buk.

Pe linia frontului operau lansatoare multiple de rachete și obuziere autopropulsate de fabricație sovietică, iar forțele aeriene de ambele părți utilizau avioane de tip MiG și Suhoi. În plan naval, Rusia deținea superioritatea, într-un moment în care dronele maritime ucrainene nu jucau încă un rol semnificativ.

Datele proiectului Global Firepower arătau că, în 2022, Ucraina dispunea de aproximativ 2.500 de tancuri și 1.000 de sisteme de artilerie autopropulsată. Patru ani mai târziu, numărul acestora s-a redus considerabil. Totuși, în pofida pierderilor, linia frontului s-a modificat relativ puțin — un indiciu al schimbării profunde în modul de purtare a războiului.

Sprijinul occidental și tranziția la standarde NATO

Pe parcursul anilor 2022–2024, Ucraina a început să primească armament occidental, marcând trecerea treptată la standardele NATO. Printre primele sisteme livrate s-au aflat obuzierele M777 și lansatoarele multiple de rachete M142 HIMARS, capabile să lovească ținte la zeci de kilometri distanță cu o precizie superioară.

În 2023, a fost formată așa-numita „coaliție a tancurilor”, iar pe front au ajuns Leopard 2, M1 Abrams și Challenger 2.

Un alt moment de cotitură a fost livrarea avioanelor F-16 Fighting Falcon, urmate ulterior de Dassault Mirage 2000. În paralel, partenerii occidentali au contribuit la consolidarea apărării antiaeriene prin sisteme precum MIM-104 Patriot.

Aceste echipamente au oferit Ucrainei rază de acțiune mai mare și precizie sporită. Totuși, sprijinul occidental a venit și cu restricții privind utilizarea armelor cu rază lungă împotriva țintelor din interiorul Federației Ruse.

Producția internă și „era dronelor”

În paralel cu ajutorul extern, industria ucraineană de apărare și-a accelerat producția. Un exemplu este obuzierul autopropulsat „Bohdana”, calibrul 155 mm, produs în serie începând cu 2024.

Cea mai vizibilă schimbare a fost însă explozia utilizării dronelor. Începând cu 2023, Ucraina a dezvoltat și folosit pe scară largă drone FPV (first-person view), drone de recunoaștere și drone kamikaze cu rază lungă de acțiune.

Dronele maritime au vizat nave militare și infrastructură strategică la sute de kilometri distanță, modificând echilibrul în Marea Neagră. În același timp, au fost introduse platforme robotizate terestre pentru transport logistic, evacuarea răniților sau operațiuni de deminare.

Pe segmentul rachetelor, Ucraina a anunțat utilizarea unor versiuni modernizate ale sistemului „Neptun”, precum și dezvoltarea unor rachete și drone-rachetă cu rază extinsă, capabile să atingă ținte aflate la sute sau chiar mii de kilometri.

Digitalizare și inteligență artificială

Transformarea nu a fost doar una de natură tehnică, ci și digitală. Armata ucraineană a implementat sisteme informatice pentru coordonarea operațiunilor și gestionarea câmpului de luptă în timp real.

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială permit, potrivit oficialilor, navigarea autonomă a dronelor și identificarea țintelor chiar și în condiții de bruiaj electronic. Astfel de capacități au contribuit la apariția unei „zone de interdicție” pe anumite sectoare ale frontului, unde orice mișcare este rapid detectată și poate deveni țintă.

O schimbare de tactică

Evoluția arsenalului a fost însoțită de o transformare a tacticii. Dacă în primele luni ale războiului confruntările implicau frecvent coloane de tancuri și artilerie masivă, în 2026 luptele sunt marcate de utilizarea intensivă a dronelor, de linii defensive stratificate și de avansuri lente.

Analiștii de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) au descris conflictul drept unul de uzură, caracterizat prin ritm redus al avansurilor și pierderi semnificative de ambele părți.

La patru ani de la declanșarea invaziei, Ucraina prezintă un model de adaptare militară accelerată: de la dependența de stocuri sovietice la integrarea tehnologiilor occidentale și dezvoltarea unor capacități proprii, într-un conflict care continuă să redefinească natura războiului convențional în Europa.