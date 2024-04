Scandal de proporții în SUA: Posibilul vicepreședinte al lui Donald Trump recunoaște că și-a ucis câinele: „Era imposibil de dresat”

Conservatorii o condamnă pe Kristi Noem pentru recunoașterea uciderii câinelui.

Dezvăluirea din noua carte că porivit căreia posibilul vicepreședinte al lui Trump a ucis un câine de vânătoare „greu de antrenat” stârnește o repulsie generalizată, scrie theguardian.com.

Experții conservatori au condamnat-o pe guvernatoarea din Dakota de Sud și posibila candidată a lui Trump pentru funcția de vicepreședinte, Kristi Noem, pe fondul ororii generalizate provocate de faptul că aceasta a recunoscut într-o nouă carte că a ucis atât un câine „imposibil de dresat”, cât și o capră indisciplinată, într-o singură zi, în timpul sezonului de vânătoare.

Alyssa Farah Griffin, o angajată a Casei Albe a lui Trump, a declarat: „Sunt o iubitoare de câini și sunt sincer oripilată de cele citite despre Kristi Noem. Îmi doresc să nu le fi citit. Un câine de 14 luni este încă un cățeluș și poate fi dresat. O mare parte din comportamentul rău al câinilor este lipsa unui dresaj adecvat din partea oamenilor. Câinii sunt un dar de la Dumnezeu. Ei sunt o reflectare a iubirii Sale necondiționate. Oricine ar răni inutil un animal pentru că este incomod are nevoie de ajutor.”

The Guardian a dezvăluit povestea lui Noem, care se regăsește într-o carte care va fi publicată luna viitoare. În No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward (Adevărul despre ceea ce este greșit în politică și cum să ducem America înainte), Noem descrie frustrările sale cu Cricket, un pointer sârmos în vârstă de 14 luni care, potrivit lui Noem, a stricat o vânătoare de fazani și a ucis găinile unei familii vecine.

„Am urât acel câine”, scrie Noem, spunând că Cricket era „imposibil de dresat... periculos” și „mai puțin decât lipsit de valoare... ca și câine de vânătoare”.

„În acel moment”, spune Noem, „mi-am dat seama că trebuie să o eutanasiez”.

Noem descrie că a dus-o pe Cricket la o groapă de pietriș de la ferma ei și a împușcat-o. În mod remarcabil, Noem descrie apoi cum a ales să ucidă și o capră indisciplinată, fără nume și necastrată, mai întâi greșind treaba, apoi ucigând animalul cu un glonț.

Vestea a agitat cursa pentru a fi numită candidată la funcția de vicepreședinte a lui Donald Trump, prezumtivul candidat republican la președinție, al cărei susținătoare înfocată este Noem.

Sarah Matthews, o altă consilieră a lui Trump devenită opozantă, a declarat: „Când am văzut tweet-uri despre Kristi Noem care și-a ucis cățelul, m-am gândit: „La naiba, una dintre echipele celorlalți candidați la funcția de vicepreședinte a găsit niște opo”, până când mi-am dat seama că EA a scris despre asta în cartea SA. Nu știu de ce s-ar lăuda cineva cu așa ceva, dacă nu este bolnav și pervers”, a declarat Rachel Bade, corespondent senior la Washington pentru Politico: „Nu sunt sigur cine a sfătuit-o pe Kristi Noem că este o idee bună să se laude cu uciderea cățelușului ei de 14 luni, dar sunt gata să pariez că aceasta ar fi o mare problemă pentru ea dacă ar fi aleasă pentru funcția de vicepreședinte. Face ca povestea câinelui de pe acoperișul mașinii a lui Romney (candidatul la prezidențiale din 2012, Mitt) Romney să pară pitorească.”

Meghan McCain, o expertă al cărei tată, regretatul senator republican de Arizona John McCain, a făcut una dintre cele mai faimoase selecții de contracandidați din istorie când a ales-o pe extremista Sarah Palin în 2008, a scris pe X: „Poți să te recuperezi din multe lucruri în politică, să schimbi narațiunea etc. Dar nu și de la uciderea unui câine. Tot ceea ce mă voi gândi distinct la Kristi Noem acum este că a ucis un cățeluș care „se purta urât” - ceea ce este evident crud și nebunesc. Mult noroc cu alegerea vicepreședintelui[,] doamnă”.

„Iubim animalele”, a spus ea, „dar astfel de decizii dificile se întâmplă tot timpul la o fermă. Din păcate, acum câteva săptămâni a trebuit să eutanasiem trei cai care au fost în familia noastră timp de 25 de ani.”

Guvernatorul a promis, de asemenea, „mai multe povești reale, oneste și incorecte din punct de vedere politic, care vor face mass-media să tragă aer în piept”.

Echipa de campanie a lui Joe Biden a profitat de poveste, postând pe Twitter imagini cu președintele și vicepreședintele său, Kamala Harris, interacționând fericit cu câinii. Comitetul Național Democrat, între timp, a calificat cuvintele lui Noem drept „cu adevărat tulburătoare și îngrozitoare”.

„Mesajul nostru este clar și simplu”, a declarat DNC. „Dacă vreți oficiali aleși care nu se laudă cu uciderea brutală a animalelor de companie ca parte a turneului lor autopromoțional de promovare a cărții, atunci ascultați-i pe proprietarii noștri - și votați democrat.”

Lussen, un dresor de câini de vânătoare, a declarat pentru Rolling Stone că un câine de 14 luni este un „bebeluș care nu știe prea bine”, adăugând că câinii indisciplinați sunt rezultatul unei lipse de îndrumare, dresaj sau disciplină din partea stăpânului.

Grupul de presiune Peta - People for the Ethical Treatment of Animals - a declarat: „Majoritatea americanilor își iubesc câinii și bănuim că ei o vor considera pe guvernatoarea Noem o nebună psihotică pentru că a lăsat această cățelușă dezlănțuită în libertate printre găini și apoi a pedepsit-o, hotărând să-i zboare personal creierii, în loc să încerce să o dreseze sau să găsească un tutore mai responsabil care să-i ofere un cămin adecvat. Guvernatorul Noem nu reușește în mod evident să înțeleagă conceptele politice vitale de educație, cooperare, compromis și compasiune.”

Iubitori de câini celebri s-au alăturat condamnării.

Actorul Mark Hamill, cel mai bine cunoscut ca Luke Skywalker în filmele Star Wars, a postat o fotografie cu cei doi câini ai săi și a spus: „Disprețuirea cruzimii față de animale ar trebui să fie bipartizană”.

Martina Navratilova, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile, s-a adresat direct lui Noem: „Ești atât de plină de rahat încât nici măcar nu este amuzant. Pur și simplu nu te-ai deranjat să dresezi acel cățeluș. Și dacă nu putea cu adevărat să fie un câine de păsări, sunt destul de sigură că ar fi fost un animal de companie grozav pentru o familie care nu avea nevoie să împuște păsări pentru a-i da ceva de făcut. #psihopați".

Revenind în politică, Rick Wilson, un fost agent republican, a numit-o pe Noem „crudă în mod deliberat” și „gunoi”.