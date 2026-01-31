search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Cum îi oferea Epstein rusoaice pe tavă prințului Andrew. Noi detalii picante din dosarele publicate de Departamentul de Justiție al SUA

Andrew Mountbatten-Windsor și-a pierdut anul trecut titlurile regale, după ce noi dezvăluiri au arătat amploarea relației sale cu Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew FOTO: Profimedia
Prințul Andrew FOTO: Profimedia

„Am o prietenă despre care cred că ți-ar face plăcere să ieși la cină cu ea.” Mesajul i-a fost trimis de Jeffrey Epstein prințului Andrew al Marii Britanii în 2010. Într-un e-mail ulterior, Epstein a precizat că „prietena” avea 26 de ani, era rusoaică, inteligentă, frumoasă și de încredere, scrie The New York Times.

Prințul i-a răspuns că ar fi „încântat” să o întâlnească. Câteva ore mai târziu, i-a scris din nou lui Epstein: „Ce i-ai spus despre mine, i-ai dat și adresa mea de e-mail?”

Schimbul de mesaje, care se află printre cele trei milioane de fișiere legate de ancheta Epstein publicate vineri de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, adaugă noi detalii la ceea ce era cunoscut public despre lunga prietenie dintre Epstein, infractor sexual condamnat, și Andrew Mountbatten-Windsor.

Prințul Andrew Sursa foto: US Department of Justice (3) jfif
Imaginea 1/3: Prințul Andrew Sursa foto: US Department of Justice (3) jfif
Prințul Andrew Sursa foto: US Department of Justice (3) jfif
Prințul Andrew Sursa foro: US Department of Justice (1) jfif
Prințul Andrew Sursa foto: US Department of Justice (2) jfif

În octombrie, prințul și-a pierdut titlurile regale după ce alte dezvăluiri au arătat cât de apropiată era relația sa cu Epstein. În jurul anului 2001, Epstein ar fi traficat o adolescentă către prințul Andrew, care ar fi întreținut relații sexuale cu ea de mai multe ori, potrivit unor documente judiciare depuse ulterior de femeie, Virginia Roberts Giuffre.

Mountbatten-Windsor a negat în mod repetat acuzațiile formulate de Giuffre și orice faptă ilegală în legătură cu prietenia sa cu Epstein. Noile e-mailuri dintre cei doi au fost scrise aproximativ un deceniu mai târziu.

Epstein îl avea salvat pe prinț în agenda sa de contacte sub numele „The Duke”.

Ducele își semna răspunsurile: „HRH The Duke of York KG” prescurtare pentru „His Royal Highness” (Alteța Sa Regală) și pentru ordinul cavaleresc Knight of the Garter.

Mountbatten-Windsor apare și în alte e-mailuri legate de ancheta Epstein, publicate de Congres în decembrie. În acele mesaje, un expeditor identificat drept „A”, care menționa că se află într-o reședință regală britanică, îi scria complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell:

„Ai găsit pentru mine niște noi prieteni nepotriviți?”

Biroul fostului prinț nu a răspuns solicitărilor de comentarii legate de noile e-mailuri sau de cele publicate în decembrie.

Epstein i-a trimis bani soțului fostului ambasador al marii Britanii în SUA

Alte e-mailuri arată că Epstein i-a trimis 13.692 de dolari soțului lordului Peter Mandelson, Reinaldo Avila da Silva, în 2009, scrie BBC.

Într-un e-mail adresat lui Epstein, da Silva prezintă costurile unui curs de osteopatie, oferă detaliile sale bancare și îi mulțumește finanțatorului pentru „orice mă poate ajuta”.

Epstein răspunde câteva ore mai târziu spunând că va transfera suma împrumutului, iar da Silva, care s-a căsătorit cu Mandelson în 2023, îi mulțumește a doua zi.

Într-o altă serie de e-mailuri, Lord Mandelson solicită să stea la una dintre proprietățile lui Epstein.

E-mailurile sunt din 16 iunie 2009, când Epstein executa o pedeapsă cu închisoarea. Pentru o mare parte a pedepsei, lui Epstein i s-a permis să lucreze de la birou în timpul zilei și să se întoarcă la închisoare în fiecare seară.

În decembrie 2024, Lord Mandelson a fost numit ambasador al Regatului Unit în SUA, dar a fost demis mai puțin de un an mai târziu, când s-a aflat că îi trimisese mesaje de susținere lui Epstein în urma condamnării.

Lord Mandelson a declarat în repetate rânduri că regretă prietenia sa anterioară cu Epstein, care a fost mult timp de notorietate publică. El a spus că nu a văzut niciodată nicio faptă rea în timp ce era cu Epstein și „a căzut pradă minciunilor lui”.

Trump a fost menționat de sute de ori

Președintele SUA este menționat de sute de ori în dosarele recent publicate. Trump a avut o prietenie cu Epstein, dar acesta spune că s-a deteriorat cu mulți ani în urmă și a negat orice informație despre infracțiunile sexuale ale acestuia.

Printre noile documente se numără o listă întocmită de FBI anul trecut cu acuzații formulate împotriva lui Trump de către cei care au apelat la linia telefonică națională de informații despre Centrul Operațiunilor de Amenințare. Multe dintre acestea par să se bazeze pe informații neverificate primite de agenție și au fost făcute fără dovezi justificative.

Lista include numeroase acuzații de abuz sexual formulate împotriva lui Trump, Epstein și a altor personalități importante.

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune de către victimele lui Epstein.

