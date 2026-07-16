 Rețeaua de socializare a lui Donald Trump lansează un serviciu în timp real pentru investitori. Postările președintelui, contra cost | adevarul.ro
search
Thursday, 16th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Rețeaua de socializare a lui Donald Trump lansează un serviciu în timp real pentru investitori. Postările președintelui, contra cost

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trump Media & Technology Group, compania care deţine reţeaua de socializare Truth Social, a anunţat lansarea unui nou serviciu destinat clienţilor care urmăresc informaţii cu impact asupra pieţelor financiare. Acesta va oferi, contra cost, acces licenţiat şi în timp real la postările celor mai importante conturi de pe platformă, inclusiv cel al preşedintelui Donald Trump.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Truth Social

Serviciul, disponibil printr-o interfaţă API (Application Programming Interface), este destinat în special firmelor de pe Wall Street şi altor participanţi la pieţele financiare care folosesc astfel de fluxuri rapide de informaţii pentru a reacţiona înaintea concurenţei la evenimente cu impact asupra cotaţiilor.

Donald Trump publică frecvent pe Truth Social anunţuri oficiale privind politica administraţiei sale, inclusiv decizii referitoare la conflictul cu Iranul sau la tarifele comerciale. Familia Trump este cel mai mare acţionar al Trump Media, iar contul @realDonaldTrump este cel mai urmărit de pe platformă, cu aproximativ 12,9 milioane de urmăritori, scrie News.

În comunicatul de lansare, compania nu îl menţionează direct pe preşedinte, însă directorul general interimar Kevin McGurn a afirmat că ”pieţele se mişcă deja în urma postărilor de pe Truth Social”.

Anunţul a atras însă critici din partea experţilor în etică. Virginia Canter, avocat al organizaţiei Democracy Defenders Fund, a declarat că situaţia reprezintă ”un conflict major de interese”, deoarece informaţiile oficiale ale preşedintelui sunt distribuite printr-o platformă în care acesta are un interes financiar indirect, prin participaţia deţinută de familia sa.

Deşi şi alte reţele sociale oferă acces API contra cost, acestea nu reprezintă principalul canal prin care preşedintele Statelor Unite comunică decizii oficiale. Fondurile speculative şi alte firme de investiţii utilizează astfel de servicii pentru a dezvolta algoritmi capabili să reacţioneze instantaneu la informaţii şi la schimbările de sentiment din piaţă.

Truth Social a fost lansată în 2021, după suspendarea conturilor lui Donald Trump de pe Facebook şi X, în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Trump Media s-a listat la bursa Nasdaq în martie 2024, sub simbolul DJT, însă acţiunile companiei au pierdut aproximativ 84% din valoare de la debutul bursier.

Potrivit documentelor depuse la autorităţile de reglementare, Donald Trump a transferat participaţia sa, reprezentând aproximativ 42% din companie, într-un trust revocabil administrat de fiul său, Donald Trump Jr.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată după ce ar fi sechestrat o jurnalistă italiană de la RAI Uno
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
fanatik.ro
image
Megaafacerea din România vânată de miliardarul american Todd Boehly. Cerere trimisă la București vizând un perimetru de gaze din Marea Neagră
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
FIFA n-a stat pe gânduri: decizia luată, după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei
digisport.ro
image
Părea complet sănătos, însă s-a prăbușit la câteva minute după masa de prânz. Ce a provocat moartea unui tânăr de 25 de ani
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
observatornews.ro
image
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
cancan.ro
image
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Un șofer Bolt și-a făcut singur dreptate după ce a băgat în spital un client care i-a spart parbrizul. Ce i s-ar putea întâmpla?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Ilie Bolojan! Un nou rival în interiorul partidului
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”
click.ro
image
Horoscop 17 iulie. Berbecii au de făcut o alegere dificilă, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
image
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul