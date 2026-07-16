Rețeaua de socializare a lui Donald Trump lansează un serviciu în timp real pentru investitori. Postările președintelui, contra cost

Trump Media & Technology Group, compania care deţine reţeaua de socializare Truth Social, a anunţat lansarea unui nou serviciu destinat clienţilor care urmăresc informaţii cu impact asupra pieţelor financiare. Acesta va oferi, contra cost, acces licenţiat şi în timp real la postările celor mai importante conturi de pe platformă, inclusiv cel al preşedintelui Donald Trump.

Serviciul, disponibil printr-o interfaţă API (Application Programming Interface), este destinat în special firmelor de pe Wall Street şi altor participanţi la pieţele financiare care folosesc astfel de fluxuri rapide de informaţii pentru a reacţiona înaintea concurenţei la evenimente cu impact asupra cotaţiilor.

Donald Trump publică frecvent pe Truth Social anunţuri oficiale privind politica administraţiei sale, inclusiv decizii referitoare la conflictul cu Iranul sau la tarifele comerciale. Familia Trump este cel mai mare acţionar al Trump Media, iar contul @realDonaldTrump este cel mai urmărit de pe platformă, cu aproximativ 12,9 milioane de urmăritori, scrie News.

În comunicatul de lansare, compania nu îl menţionează direct pe preşedinte, însă directorul general interimar Kevin McGurn a afirmat că ”pieţele se mişcă deja în urma postărilor de pe Truth Social”.

Anunţul a atras însă critici din partea experţilor în etică. Virginia Canter, avocat al organizaţiei Democracy Defenders Fund, a declarat că situaţia reprezintă ”un conflict major de interese”, deoarece informaţiile oficiale ale preşedintelui sunt distribuite printr-o platformă în care acesta are un interes financiar indirect, prin participaţia deţinută de familia sa.

Deşi şi alte reţele sociale oferă acces API contra cost, acestea nu reprezintă principalul canal prin care preşedintele Statelor Unite comunică decizii oficiale. Fondurile speculative şi alte firme de investiţii utilizează astfel de servicii pentru a dezvolta algoritmi capabili să reacţioneze instantaneu la informaţii şi la schimbările de sentiment din piaţă.

Truth Social a fost lansată în 2021, după suspendarea conturilor lui Donald Trump de pe Facebook şi X, în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Trump Media s-a listat la bursa Nasdaq în martie 2024, sub simbolul DJT, însă acţiunile companiei au pierdut aproximativ 84% din valoare de la debutul bursier.

Potrivit documentelor depuse la autorităţile de reglementare, Donald Trump a transferat participaţia sa, reprezentând aproximativ 42% din companie, într-un trust revocabil administrat de fiul său, Donald Trump Jr.