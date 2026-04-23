Donald Trump, ordin pe rețeaua sa socială. Cere să se tragă în orice navă iraniană care mineză Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump anunţă pe reţeaua sa Truth Social că a ordonat Marinei americane (US Navy) ”să tragă şi să distrugă orice navă, oricât de mică ar fi, care pune mine în apele Strâmtorii Ormuz. Nu trebuie să existe nicio ezitare”, relatează AFP şi The Associated Press.

”Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă şi să distrugă orice navă, oricât de mică ar fi care pune mine în apele Strâmtorii Ormuz”, scrie el.

”Nu trebuie să existe nicio ezitare”, cere șeful Casei Albe.

”În plus, «dragoarele» noastre de mine sunt pe cale să cureţe Strâmtorea Ormuz chiar în acest moment. Ordon prin prezenta ca această operaţiune să continue, dar într-un ritm de trei ori mai susţinut!”, scrie şeful statului american pe platforma sa.

Curățarea completă a Strâmtorii Ormuz de minele plasate de Iran ar putea dura până la șase luni, iar o astfel de operațiune este puțin probabil să înceapă înainte de încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit unei evaluări transmise de Pentagon Congresului, scrie The Washington Post.

Administrația Trump insistă ca Iranul să renunțe la programul nuclear și să redeschidă complet strâmtoarea, în timp ce Teheranul condiționează reluarea negocierilor de ridicarea blocadei navale impuse de SUA.

Secretarul de război, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane au vizat nave iraniene suspectate că ar putea instala mine, afirmând că acestea sunt distruse „cu precizie implacabilă”.

Iranul a negat că ar fi plasat mine, însă evaluările serviciilor americane sugerează dificultăți în localizarea tuturor dispozitivelor deja instalate.

În ciuda unei încetări temporare a focului, traficul maritim rămâne instabil, după ce forțele iraniene au reluat atacurile asupra navelor comerciale și au reafirmat închiderea strâmtorii.

Experții avertizează că prezența minelor va descuraja operatorii maritimi și companiile de asigurări, chiar și în cazul unei reluări parțiale a navigației. Richard Nephew a subliniat că riscurile ridicate ar putea limita semnificativ tranzitul prin această rută, cu efecte importante asupra piețelor globale de energie.