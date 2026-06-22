Războiul inteligenței artificiale a ajuns în punctul din care nu mai există întoarcere. Ce urmează?

Între un nou decret prezidențial, o dispută aprinsă cu compania Anthropic și conflictele tehnologice de ultimă generație, Statele Unite pășesc într-o cursă a înarmării cu inteligență artificială (AI) pe care comunitatea internațională se străduiește să o controleze.

Producătorul ucrainean de drone Oleksii Babenko este conștient că integrarea inteligenței artificiale în armele sale deschide o adevărată cutie a Pandorei în ceea ce privește roboții ucigași. Cu toate acestea, directorul executiv al startup-ului Viri consideră că alternativa este mult mai sumbră.

„Fie ne vor ucide roboții peste 50 de ani, fie ne vor ucide rușii într-un an”, a declarat el recent în cadrul unei întâlniri a producătorilor de armament bazat pe Inteligență Artificială, la Kiev.

Dintre toate domeniile pe care inteligența artificială le transformă radical, puține au ramificații mai profunde pentru umanitate decât rolul său în teatrele de operațiuni. Algoritmii avansați au trecut rapid de la un rol secundar de asistență și analiză a informațiilor la cel de agenți activi ai distrugerii.

„Luptele viitorului vor fi în mare parte robotizate. Totul va fi automatizat și controlat de legile războiului”, a afirmat recent Eric Schmidt, fost director executiv al Google și actual investitor în companii de drone militare.

În timp ce prognoza lui Schmidt privind robotizarea stârnește puține controverse, marea incertitudine este dacă reglementările internaționale stabilite în secolul trecut mai pot face față viitorului războiului.

Moștenirea Proiectului Maven și accelerarea tehnologică

Inteligența artificială a intrat oficial în luptă în anul 2017, când o echipă condusă de general-locotenentul în retragere Jack Shanahan a folosit-o pentru a identifica insurgenții ISIS care atacau forțele americane în Irak. Succesul proiectului, cunoscut sub numele de Project Maven, a demonstrat potențialul algoritmilor de a scana rapid imagini de recunoaștere.

În prezent, utilizarea AI în armată a explodat pe mai multe fronturi. În Ucraina din 2023, producătorii de drone au accelerat dezvoltarea sistemelor de ghidare automată capabile să se fixeze pe ținte fără intervenție umană directă. În Israel, armata a apelat la sisteme bazate pe AI pentru a analiza volume uriașe de date și informații din teren. SUA, China și Rusia au integrat algoritmi avansați în rețelele lor de comandă pentru a eficientiza luarea deciziilor.

Dacă în prezent armele ghidate de AI se limitează la ținte individuale selectate inițial de un operator, experții avertizează că urmează faza „roiurilor de drone”. Acestea vor parcurge distanțe mari în aer, pe apă sau pe uscat pentru a vâna și lovi autonom, fără nicio implicare umană.

„Omul din buclă”

Conceptul de „om în buclă” (person in the loop), adică prezența unui operator uman care validează decizia finală de a ucide, se află în centrul dezbaterilor etice. Însă viteza tehnologiei tinde să transforme omul într-un simplu observator extern, incapabil să țină pasul cu puterea de calcul a mașinilor.

Îngrijorările privind utilizarea abuzivă a tehnologiei au declanșat la începutul acestui an un conflict deschis între Pentagon și gigantul tech Anthropic. Compania a solicitat garanții ferme că sistemele sale nu vor fi folosite pentru supraveghere civilă în masă sau pentru armament complet autonom, provocând nemulțumirea oficialilor din domeniul apărării.

Costul uman și responsabilitatea juridică

Riscurile nu sunt doar teoretice. În timpul unor operațiuni recente, acuzațiile privind atacarea unor obiective civile din cauza erorilor de identificare ale sistemelor automate au readus în discuție limitele morale ale tehnologiei.

Oficialii militari insistă că sistemele software precum Lavender sau The Gospel sunt „doar instrumente” care asistă analiștii, nu înlocuitori ai acestora. Totuși, psihologii avertizează asupra „erorii de automatizare” , tendința umană nativă de a avea încredere oarbă în datele oferite de un computer.

Problema nerezolvată rămâne cea a cadrului legal. Convențiile internaționale actuale, bazate pe tratate din secolele XIX și XX, nu sunt adaptate erei digitale. După cum subliniază consilierul estonian în domeniul apărării, Eva Sula, în caz de „crimă de război în spațiul digital, nicio țară nu o poate urmări penal în acest moment. Pur și simplu nu există legi pentru așa ceva.”

În timp ce liderii religioși și laureații premiului Nobel solicită de urgență ca sistemele de inteligență artificială să nu primească niciodată dreptul de a lua decizii de viață și de moarte, realitatea din teren arată că armatele lumii creează regulile din mers, într-o cursă în care oprirea pare deja imposibilă.