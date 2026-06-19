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Încărcături explozive din zaț de cafea? Șeful diviziei de știință din Pentagon descrie viitorul războiului

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Inteligența artificială, biotehnologia și noile metode de producție rapidă vor reprezenta cheia capabilităților militare în viitor, consideră Joseph Jewell, secretar adjunct al apărării pentru știință și tehnologie în cadrul Pentagonului.

Joseph Jewell, secretar adjunct al apărării pentru știință și tehnologie în cadrul Pentagonului
Joseph Jewell, secretar adjunct al apărării pentru știință și tehnologie în cadrul Pentagonului

În cadrul summitului Defense One Tech, desfășurat în Arlington, Virginia, Jewell a evidențiat modul în căror conflictul din Ucraina a transformat radical dinamica tehnologiei militare. Potrivit oficialului american, Ucraina folosește pe front arme care nici măcar nu existau în momentul declanșării invaziei ruse.

„Faptul că poți aduce pe câmpul de luptă capacități relevante care practic nu existau la începutul luptelor reprezintă adevărata noutate”, a explicat Jewell, subliniind că Statele Unite trebuie să învețe din această capacitate de adaptare rapidă.

Oficialul a oferit ca exemplu industria ucraineană de drone, dezvoltată aproape peste noapte din cauza urgenței stringente, și a remarcat cum Ucraina a reușit să neutralizeze o mare parte din flota Rusiei la Marea Neagră, deși nu dispune de o marină militară clasică. Acest succes s-a datorat utilizării în masă a sistemelor mici și greu de detectat.

Deși armele complexe și costisitoare rămân esențiale, Jewell consideră că viitorul aparține dronelor coordonate de inteligența artificială, depășind actualul model în care acestea sunt ghidate manual de operatori.

O „vacanță a brevetelor” pentru stimularea inovației

Pentru a accelera ritmul inovației tehnologice, Pentagonul a inițiat o strategie de simplificare a accesului companiilor private la brevetele deținute de guvern.

Departamentul de Război al SUA deține zeci de mii de brevete, însă acestea generau venituri anuale modeste, de aproximativ 20 de milioane de dolari. În ianuarie, subsecretarul apărării pentru cercetare și inginerie, Emil Michael, a anunțat o „vacanță a brevetelor”. Prin acest program, companiile private pot licenția gratuit aproximativ 500 de brevete guvernamentale.

Până la jumătatea lunii iunie, 14 brevete au fost deja transferate pentru utilizare comercială, 36 sunt în curs de aprobare, iar alte 145 de cereri au fost înregistrate.

Biotehnologia și producția aditivă pe câmpul de luptă

Un alt punct central al strategiei Pentagonului este fuziunea dintre biotehnologie și inteligența artificială. Jewell a oferit ca exemplu un înveliș termic bioingineresc, dezvoltat pentru a ajuta dronele să își mascheze amprenta de căldură.

De asemenea, oficialul a descris un experiment recent realizat de pușcașii marini americani în regiunea Pacificului. Utilizând imprimante 3D și materiale locale, precum sticle de plastic, rocă vulcanică măcinată, coji de nucă de cocos și zaț de cafea, aceștia au reușit să fabrice încărcături explozive cumulative direct pe teren.

„Toate au detonat, rocile vulcanice dovedindu-se cele mai eficiente”, a declarat Jewell. „Ceea ce este uimitor este că timpul de livrare la punctul de utilizare a fost redus cu 99%, deoarece elementele pot fi fabricate în condiții de campanie din materiale specifice regiunii.”

Mai mult, testele au arătat că încărcătura fabricată artizanal prin imprimare 3D a avut caracteristici de focalizare a exploziei cu 25% mai bune decât explozibilii convenționali. Pentagonul anticipează un viitor în care unități de producție containerizate, dotate cu imprimante 3D, vor putea fi parașutate direct pe front pentru a produce combustibil sau muniție la fața locului.

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