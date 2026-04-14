Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Avertisment de la FM: Escaladarea războiului în Iran ar putea declanșa o recesiune globală

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți că economia globală riscă să intre în recesiune dacă războiul SUA-Israel împotriva Iranului continuă și prețurile ridicate la energie se mențin.

Fondul Monetar Internațional FOTO: Shutterstok

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți asupra faptului că o escaladare suplimentară a conflictului cu Iranul ar putea declanșa o recesiune globală, dar și o reacție violentă pe piețele financiare, potrivit Mediafax.

Avertismentul vine în contextul în care FMI a anunțat că economia mondială va crește cu doar 2,5% în acest an — cel mai slab ritm din 2020.

În raportul „World Economic Outlook”, FMI a afirmat că, în cel mai pesimist scenariu – în care prețurile petrolului, gazelor și alimentelor vor crește și vor rămâne ridicate în 2026 și 2027 – creșterea economică globală ar putea scădea sub 2% în 2026.

„Acest lucru ar însemna o situație critică, la un pas de o recesiune globală, care s-a produs de doar patru ori din 1980, iar două dintre acestei situații au fost, de fapt, asociate cu crize majore: criza financiară mondială și pandemia de Covid”, a declarat Gourinchas, adăugând că este vorba de „o rată de creștere extrem de scăzută pentru economia mondială”.

FMI a mai subliniat faptul că printre cele mai severe condiții care ar putea duce la o încetinire la nivel mondial s-ar număra prețurile petrolului care ar ajunge la o medie de 110 dolari pe baril în acest an și ar atinge 125 de dolari în 2027. Într-un astfel de scenariu, inflația ar putea ajunge la 6% anul viitor, iar băncile centrale ar fi obligate să majoreze ratele dobânzilor pentru a încetini ritmul creșterii prețurilor, mai spune FMI.

Scenariul de referință al FMI

Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a declarat că negocierile de la sfârșitul săptămânii trecute au declanșat o creștere a prețurilor petrolului „care ne-ar apropia de scenariul nefavorabil”.

Eșecul negocierilor dintre Iran și SUA, blocada reciprocă impusă de SUA… ar putea agrava situația, blocând și mai mult petrolul în Strâmtoarea Ormuz, în loc să-i permită să ajungă pe piață”, a spus Gourinchas pentru FT.

Scenariul de referință al FMI, care a fost stabilit la începutul acestei luni, înainte de eșecul negocierilor de încetare a focului din weekend, prevedea o creștere de 3,1% în acest an și o inflație de 4,4%.

Înainte de izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu, prețurile petrolului se situau în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, însă odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz și cu eșuarea negocierilor de pace SUA-Iran, acestea au crescut vertiginos.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
România „SÂNGEREAZĂ”! 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese
gandul.ro
image
Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România: ”Nu vom construi doar fabrici, construim viitorul ingineriei și indutriei de apărare românești. Vrem ca Made in Romania să devină un standard de excelență în armatele NATO”
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe teren la barajul pentru Europa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Dacă părinții în timpul vieții au vândut casa unui dintre copii, ceilalţi mai au drept? Ce spune exact legea din România
playtech.ro
image
Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină, cinematograf și sală de sport
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Ei sunt tinerii de 20 de ani morți în accidentul din Snagov. Mihai, care primise mașina cadou de la părinți, avusese recent permisul suspendat. El s-a filmat când gonea cu 303 km/h
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
click.ro
image
Ce a făcut Oana Lis înainte de Paște, pentru prima dată în 47 de ani: „Nu credeam că rezist”. Ce mare dorință are: „Îmi e frică!”
click.ro
image
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Click!

image
Bella Santiago, mesaj emoționant în ziua operației soțului, după accidentarea de la Survivor: „Nu este un subiect de batjocură”
image
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene