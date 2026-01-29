Aliați-cheie din Golf spun că nu vor sprijini un atac al SUA asupra Iranului, limitând opțiunile lui Trump

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu vor permite folosirea spațiului lor aerian pentru o eventuală operațiune militară americană împotriva Iranului, o decizie care complică planurile administrației Trump într-un moment de tensiuni crescânde cu Teheranul, scrie The Wall Street Journal.

Marți, Arabia Saudită a exclus explicit utilizarea teritoriului și a spațiului său aerian pentru orice atac al Statelor Unite asupra Iranului. Declarația vine la o zi după ce Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a transmis un mesaj similar.

Pozițiile celor două state din Golf reprezintă un obstacol diplomatic pentru Washington, care încearcă să intensifice presiunea asupra Iranului, acuzat de continuarea îmbogățirii uraniului și de reprimarea violentă a protestelor interne.

Prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, a reiterat poziția Riadului într-o convorbire telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Potrivit unui comunicat oficial, acesta a subliniat că Arabia Saudită „nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul să fie folosite pentru acțiuni militare împotriva Iranului”.

Decizia reflectă îngrijorarea Arabiei Saudite că ar putea fi atrasă într-un conflict direct cu Teheranul. Iranul a fost acuzat anterior de un atac asupra instalațiilor petroliere saudite în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

„Atât Arabia Saudită, cât și Emiratele Arabe Unite au fost ținte ale atacurilor Iranului și ale aliaților săi. Un Iran mai slab este, în principiu, în interesul lor, dar ele se tem de represalii și de destabilizarea regiunii și nu vor să fie vârful de lance al unei intervenții americane”, a explicat Karim Sadjadpour, analist la Carnegie Endowment for International Peace.

Casa Albă a transmis că președintele Trump „urmărește foarte atent situația din Iran” și că „toate opțiunile rămân pe masă” în cazul în care regimul de la Teheran continuă să execute protestatari.

Miercuri, Trump a atras atenția asupra numărului mare de nave militare americane desfășurate în Orientul Mijlociu și a cerut Iranului să revină la negocieri.

„Sper ca Iranul să vină rapid la masa negocierilor pentru un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – un acord bun pentru toate părțile”, a scris el pe rețelele sociale. „Timpul se scurge.”

Impact militar și opțiuni rămase

Foști oficiali militari americani spun că poziția Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Unite complică planificarea unei operațiuni militare, dar nu o face imposibilă.

„Din punct de vedere militar, crește complexitatea și costurile unei eventuale acțiuni împotriva Iranului, dar nu o oprește”, a declarat David Deptula, general american în retragere, care a jucat un rol-cheie în campania aeriană din Războiul din Golf din 1991.

El a adăugat că refuzul statelor din Golf reduce și „costul politic pentru Teheran” de a rezista presiunilor externe.

Administrația Trump a trimis deja în regiune portavionul USS Abraham Lincoln și nave de escortă, unele echipate cu rachete de croazieră. De asemenea, mai multe escadrile de avioane de luptă F-15E sunt staționate în Iordania.

Statele Unite ar putea lansa lovituri folosind aceste forțe, precum și bombardiere strategice B-2 sau alte aeronave cu rază lungă de acțiune, fie de pe teritoriul american, fie de la baza Diego Garcia din Oceanul Indian.

„Această situație ne-ar putea forța să ne bazăm mai mult pe aviația de pe portavioane sau pe mijloace cu rază lungă de acțiune din SUA sau din Diego Garcia”, a spus generalul Joseph Votel, fost comandant al Comandamentului Central al SUA.

El a subliniat că decizia Arabiei Saudite și a Emiratelor pune presiune și pe alte state din regiune care ar putea lua în calcul sprijinirea unei operațiuni americane și face ca o eventuală intervenție să pară mai degrabă una exclusiv americană, nu una susținută de o coaliție regională.

Temeri privind destabilizarea regiunii

Donald Trump a cultivat relații strânse cu prințul moștenitor saudit, pe care l-a primit la Casa Albă în noiembrie. Atunci, președintele american a promis vânzarea de avioane F-35 către Riad și l-a apărat pe Mohammed bin Salman în legătură cu asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi. Arabia Saudită a confirmat ulterior, într-un acord de cooperare, că SUA rămâne „principalul său partener strategic”.

Analiștii din statele din Golf avertizează însă că o intervenție militară americană ar putea duce mai degrabă la haos în Iran decât la schimbarea regimului, cu efecte destabilizatoare în întreaga regiune, notează WSJ.

„Iranul a fost slăbit, iar aliații săi la fel, dar nu au dispărut”, a spus Bader Al-Saif, profesor la Universitatea din Kuweit. „Regiunea încearcă să se prezinte drept un spațiu stabil pentru investiții. Nimeni nu va investi dacă acesta devine noul normal.”

Experții avertizează că înlăturarea regimului iranian sau chiar exercitarea unei presiuni militare suficiente pentru a opri represiunea internă ar necesita o campanie de durată, posibil de săptămâni sau luni – un scenariu mult mai dificil fără sprijinul statelor din Golf.

„Regimul este hotărât să rămână la putere și este dispus să ucidă oricât este nevoie pentru asta”, a spus Kenneth Pollack, fost analist CIA și vicepreședinte al Middle East Institute. „Depășirea acestei realități era deja extrem de dificilă doar cu forța aeriană, iar fără sprijin regional devine și mai complicat.”