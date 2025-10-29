Raport: toate terminalele americane de gaze naturale lichefiate depășesc limitele de poluare

Toate terminalele operaționale de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite au încălcat în ultimii ani limitele federale privind poluarea aerului și a apei, potrivit unui nou raport publicat de organizația non-profit Environmental Integrity Project (EIP).

Analiza, bazată pe date publice, apare în contextul în care administrația Trump intenționează să accelereze aprobarea noilor terminale de export de LNG, cu scopul de a spori vânzările de gaze americane către Europa și Asia. Decizia vine după ce Joe Biden suspendase temporar exporturile, măsură anulată de Trump chiar în prima zi a revenirii sale la Casa Albă.

„Industria LNG se prezintă ca fiind prietenoasă cu mediul, dar companiile nu respectă în mod constant legile privind controlul poluării aerului și apei”, se arată în raportul EIP, potrivit The Guardian.

SUA sunt, din 2023, cel mai mare exportator mondial de LNG, iar președintele american a anunțat intenția de a crește și mai mult exporturile, cerând agențiilor federale să accelereze aprobările pentru noile terminale. De asemenea, a amenințat unele țări cu tarife mari dacă refuză să cumpere gaze americane.

Terminale în afara legii

Până la sfârșitul anului trecut, șapte terminale LNG funcționau la capacitate maximă în SUA: trei în Louisiana, două în Texas, unul în Maryland și unul în Georgia.

Între octombrie 2022 și iulie 2025, toate aceste terminale au fost, cel puțin un trimestru, în neconformitate cu Legea privind aerul curat (Clean Air Act), arată analiza datelor de la Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) și autoritățile statale.

„Având în vedere istoricul slab de conformare al industriei LNG, autoritățile ar trebui să încetinească și să examineze mai atent cererile pentru noi autorizații, nu să le accelereze”, a declarat Jen Duggan, director executiv al Environmental Integrity Project.

Amenzi, accidente și poluare

Cele mai frecvente încălcări au fost înregistrate la terminalele Sabine Pass și Calcasieu Pass, ambele din Louisiana, care nu au respectat standardele privind poluarea aerului încă din 2022.

Cea mai mare sancțiune a fost aplicată terminalului Freeport LNG din Texas, unde o explozie majoră, produsă în iunie 2022, a forțat închiderea instalației timp de opt luni. După incident, autoritățile federale și statale au impus amenzi în valoare totală de 493.804 dolari, la care s-au adăugat încă 175.800 de dolari în penalități aplicate în anii anteriori.

Cinci dintre cele șapte terminale au încălcat și Legea privind apele curate (Clean Water Act), în unele cazuri fiind dovedită deversarea ilegală de bacterii, zinc, ulei și alți poluanți în apele din apropiere.

Un caz grav este cel al terminalului Cove Point LNG din Maryland, care deși deține un permis activ pentru evacuarea apelor uzate, nu a mai depus rapoarte privind deversările din 2017, conform raportului.

„Nimeni nu e surprins”

„Aceste constatări nu sunt deloc surprinzătoare pentru cei care trăiesc în apropierea acestor facilități”, a declarat Anne Rolfes, directoarea organizației Louisiana Bucket Brigade, care se opune extinderii industriei combustibililor fosili.

În ciuda acestor dovezi, trei dintre terminalele cu cele mai multe încălcări solicită aprobări pentru extinderi majore. Printre ele se numără Sabine Pass și Cameron LNG (Louisiana), care nu s-au conformat legii în 12, respectiv 11 dintre ultimele 12 trimestre, și Corpus Christi LNG din Texas, cu nouă încălcări privind poluarea apei în ultimii cinci ani.

Compania Venture Global, care operează terminalul Calcasieu Pass, aflat în neconformitate cu Legea privind aerul curat în fiecare trimestru din ultimii trei ani, intenționează să construiască două noi terminale LNG în aceeași zonă. „Consecințele aprobării acestor proiecte ar putea fi devastatoare”, avertizează Rolfes.

Creștere rapidă, risc crescut

Pe lângă extinderile planificate, patru noi terminale LNG sunt deja în construcție, trei în Texas și unul în Louisiana, iar o extindere a terminalului Elba Liquefaction din Georgia este în desfășurare.

Aceste cinci proiecte ar urma să crească exporturile de LNG ale SUA cu 60% pe an, sporind riscurile pentru comunitățile locale. Alte 28 de proiecte, 19 terminale noi și nouă extinderi, sunt deja propuse.

Autorii raportului avertizează că expansiunea industriei LNG va duce și la creșterea prețurilor interne ale gazelor naturale cu peste 30%, potrivit unui studiu realizat în timpul administrației Biden.

De asemenea, exporturile de LNG emit mai multe gaze cu efect de seră decât cărbunele, contrar afirmațiilor industriei potrivit căreia ar fi o alternativă „mai curată”.

„Într-o lume rațională, am opri imediat aprobarea oricăror noi terminale de export de gaze”, a concluzionat Rolfes.