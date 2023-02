Iarna viitoare se anunță mult mai grea pentru europeni. Ce avertizează specialiștii

Europa trebuie să se pregătească pentru o iarnă mai grea anul viitor din cauza „crizei gazelor”, susține directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol.

Acesta a avertizat cu privire la posibile deficite de energie care ar putea avea loc iarna viitoare, deoarece volumul de gaze naturale lichefiate (GNL) care va ajunge pe piaţă va fi relativ mic, în timp ce consumul Chinei va creşte semnificativ în acest an, transmite Reuters. Potrivit șefului AIE, Guvernele europene au luat multe decizii corecte, în ultimul an, pentru a asigura aprovizionarea cu energie, cum ar fi construirea mai multor terminale GNL pentru a înlocui livrările de gaze ruseşti prin conducte. „Dar au avut şi noroc cu o iarnă blândă care a redus cererea, în timp ce slăbiciunea economică din China a dus la prima scădere a consumului de acolo din ultimii 40 de ani.”„Pentru iarna aceasta este corect să spunem că am scăpat. Dacă nu sunt surprize de ultimă oră, ar trebui să trecem... poate cu nişte vânătăi pe ici pe colo. Dar întrebarea este... ce se va întâmpla iarna viitoare?”, a spus Birol.

Terminale GNL nu sunt soluția

Sursa citată menționează că, în acest an sunt aşteptate încă 23 de miliarde de metri cubi (bcm) de GNL. „Chiar dacă avem suficiente terminale de import de GNL, s-ar putea să nu fie suficiente gaze de importat şi, prin urmare, nu va fi uşor iarna viitoare pentru Europa”, a spus el, menţionând că probabil acest lucru ar creşte din nou preţurile. „Nu este corect să fim relaxaţi, nu este corect să sărbătorim acum”.

Pe de altă parte, reprezentantul AEI consideră că şi cu un impuls reînnoit de a dezvolta noi zăcăminte de gaze, ar trebui să treacă ani până când acestea ar putea intra în funcţiune. „Prin urmare, gospodăriile şi firmele trebuie să continue eforturile de reducere a consumului de gaze, în timp ce producţia de energie regenerabilă trebuie să se extindă și mai rapid”, a spus el.

În același timp, Klaus Mueller, şeful agenţiei germane pentru reţele, care reglementează pieţele de gaze şi energie electrică, a spus duminică, într-un interviu pentru Deutschlandfunk, că nu poate exclude posibile deficite de gaze în iarna viitoare, mai ales că Germania va trebui să umple depozitele fără gaze ruseşti. „O putem gestiona, dar va trebui să facem cu adevărat un efort mare”, a spus acesta, adăugând că ar fi bine să nu lăsăm nivelurile de stocare să scadă prea mult sub actualul 71,52%.

Birol a avertizat, de asemenea, ţările care au decis să renunţe treptat la energia nucleară să reconsidere dacă acesta este cel mai bun moment pentru a face acest lucru, spunând că extinderea temporară a funcţionării ultimelor centrale nucleare ale Germaniei până în aprilie, de exemplu, a fost un pas în direcţia bună. „Avem nevoie de toate sursele de energie care să ne ajute pentru iarna viitoare”, a spus el.

Recent, vicepremierul rus, Alexander Novak, afirma că, în ciuda faptului că europeni au încetat practic să mai importe gaze naturale ruseşti prin conducte, ei continuă să achiziţioneze gaze lichefiate, provenite din numeroase rezervoare ruseşti şi transportate pe mare via tancurile LNG.

Gazprom şi-a majorat exporturile spre Europa

Potrivit unor calcule efectuate de Reuters, săptămâna trecută, media exporturilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom, via conductele spre Europa, a crescut cu 17% în prima jumătate a lunii februarie, comparativ cu situaţia din luna ianuarie, graţie livrărilor efectuate via Turcia. În condiţiile în care nu mai sunt livrate gaze ruseşti prin gazoductele Yamal-Europe şi Nord Stream, singurele rute prin care gazele ruseşti mai sunt livrate Europei sunt prin Ucraina şi prin conducta Turkstream, care traversează Marea Neagră.

Astfel, datele furnizate de Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaze naturale (ENTSOG) arată că, în primele 15 zile din luna februarie, media livrărilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom către Europa a urcat până la 67,8 milioane metri cubi, faţă de o medie de 58,1 milioane metri cubi pe zi în luna ianuarie. Conform calculelor Reuters, exporturile de gaze prin conducte spre Europa, în prima jumătate a lunii februarie, au ajuns astfel la un total de un miliard de metri cubi.