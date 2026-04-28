Protocolul regal încălcat de Trump la sosirea regelui Charles în SUA: ce gest a făcut președintele american

Regele Charles și regina Camilla au fost întâmpinați luni la Casa Albă de președintele american Donald Trump și de prima doamnă Melania Trump, în prima zi a vizitei lor de stat în Statele Unite. Momentul a fost însă marcat de o abatere de la protocolul regal.

Cei doi lideri au fost fotografiați împreună pe peluza sudică a Casei Albe, unde au schimbat amabilități și saluturi oficiale. Donald Trump i-a strâns mâna regelui, în timp ce Melania Trump a salutat-o pe regină cu un sărut pe ambii obraji.

Momentul a fost însă marcat de o abatere de la protocolul regal, după ce președintele american l-a atins pe rege pe umăr în timp ce grupul se îndrepta spre interiorul reședinței oficiale. Gestul este considerat o încălcare a regulilor neoficiale ale etichetei regale britanice, care descurajează contactul fizic inițiat de gazdă, conform express.co.uk.

Potrivit experților în limbaj nonverbal, gestul poate fi interpretat fie ca o manifestare de apropiere, fie ca un semn de informalitate diplomatică. Analistul Judi James a descris interacțiunea drept una „politicoasă, dar atent controlată”, subliniind că regele nu a părut deranjat de gest.

Schimbul de saluturi a inclus și o strângere de mână de aproximativ opt secunde între Trump și rege, descrisă ca fiind una mai degrabă formală și orientată spre protocol, în timp ce atmosfera a fost completată de interacțiunea mai relaxată oferită de prima doamnă.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump este observat încălcând subtil protocolul regal britanic. În timpul vizitei sale din 2018 în Regatul Unit, acesta a fost surprins mergând în fața reginei Elizabeta a II-a, iar la o vizită ulterioară, a fost criticat pentru un gest similar de contact fizic cu regele Charles.

În zilele următoare, regele Charles urmează să susțină un discurs în fața Congresului SUA, fiind al doilea monarh britanic care se adresează legislativului american, după Regina Elizabeth a II-a în 1991.

Istoricul politic contemporan Anthony Seldon a declarat că vizita regelui Charles din 27-30 aprilie este „în mod evident extrem de complicată” și are un „grad de dificultate” mult peste orice deplasare oficială de la prima vizită a unui monarh în exercițiu, când George al VI-lea s-a întâlnit cu Franklin D. Roosevelt pentru a-l convinge să intre în al Doilea Război Mondial. „Pentru că ai de-a face cu cineva atât de imprevizibil”, a spus Seldon.