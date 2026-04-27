Charles III, vizită tensionată în SUA pe fondul relațiilor fragile cu Washingtonul. „Probabil singura persoană din lume pe care Trump nu vrea să o jignească”

Regele Charles merge într-o vizită tensionată în SUA, unde trebuie să gestioneze relația cu Donald Trump, pe fondul problemelor de securitate și al unei „legături speciale” tot mai fragile între cele două state.

În cadrul vizitei sale de stat în SUA, care durează patru zile și are o miză ridicată, regele Charles va trebui să meargă pe o linie diplomatică foarte fină, fiind oaspetele imprevizibilului Donald Trump, pe fondul tensiunilor legate de Iran și al preocupărilor de securitate după focurile de armă de sâmbătă seara, de la dineul corespondenților de la Casa Albă, scrie The Guardian.

Numeroase provocări îl așteaptă în misiunea stabilită de guvernul britanic de a „reafirma și reînnoi” relațiile bilaterale, într-un moment în care „relația specială” se deteriorează, chiar în anul în care se împlinesc 250 de ani de la independența Statelor Unite.

O vizită dificilă, cu un grad de complexitate fără precedent

Istoricul politic contemporan Anthony Seldon a declarat că vizita din 27-30 aprilie este „în mod evident extrem de complicată” și are un „grad de dificultate” mult peste orice deplasare oficială de la prima vizită a unui monarh în exercițiu, când George al VI-lea s-a întâlnit cu Franklin D. Roosevelt pentru a-l convinge să intre în al Doilea Război Mondial. „Pentru că ai de-a face cu cineva atât de imprevizibil”, a spus Seldon.

El a amintit că relațiile cu SUA au mai trecut prin perioade tensionate: Lyndon B. Johnson și Harold Wilson, Richard Nixon și Edward Heath, Dwight Eisenhower și Anthony Eden – ultima relație ducând la înlăturarea lui Eden după criza Suezului. „Este un moment tensionat. Dar au mai existat astfel de momente. Va fi fascinant de văzut cum va gestiona monarhul situația.”

Seldon a mai spus că, deoarece Charles este „probabil singura persoană din lume pe care Trump nu vrea să o jignească”, președintele va acționa „în anumite limite”, ceea ce îi oferă regelui „mai multă libertate de manevră”.

Profesorul Philip Murphy, director de istorie și politici la Universitatea din Londra, consideră că riscul este mai mare pentru Keir Starmer decât pentru Charles, mai ales după controversa legată de Peter Mandelson și Olly Robbins. „Este încă un aspect al acestei dorințe disperate de a-l curta pe Trump și de a-și asuma riscuri semnificative”, a spus el.

„Au pus în joc prestigiul șefului de stat, i-au pus în pericol demnitatea prin apropierea de Trump, care este atât extrem de controversat, cât și foarte dificil de gestionat în public”, a adăugat Murphy.

Adevărul despre întâlnirea dintre Regina Elisabeta și Donald Trump. Ce a gândit cu adevărat Regina despre președintele SUA

Securitatea regelui, tratată „cu maximă seriozitate”

Vizita lui Charles va beneficia de „măsuri de securitate adecvate riscurilor”, a declarat duminică un ministru, după ce Donald și Melania Trump au fost evacuați de la dineul corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, în urma unor focuri de armă.

Darren Jones, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și apropiat al premierului, a declarat pentru emisiunea BBC „Sunday with Laura Kuenssberg” că vor avea loc discuții suplimentare privind securitatea regelui. Întrebat dacă acest lucru presupune o intensificare a măsurilor deja planificate, el a răspuns: „Vor exista măsuri adecvate în raport cu riscurile”.

Cel mai important discurs al regelui de până acum

Discursul lui Charles în fața unei sesiuni comune a Congresului va fi transmis la nivel internațional și ar putea fi cel mai important din cariera sa. Potrivit Palatului Buckingham, el va „recunoaște provocările cu care se confruntă țările noastre”. Însă Trump este cunoscut pentru faptul că se simte ușor ofensat.

Când regina Elisabeta a II-a s-a adresat Congresului în 1991, ea a spus că puterea care provine „din țeava unei arme” nu crește sănătos „și nici pentru mult timp” și a vorbit despre importanța NATO, despre cum Europa poate deveni mai deschisă și mai apropiată de SUA și despre valoarea „diversității etnice și culturale bogate” a ambelor țări.

„Astăzi, un astfel de discurs ar fi perceput ca un atac direct la adresa lui Trump”, a spus Murphy. „Sunt convins că Charles va încerca să se adreseze, într-un fel, direct publicului american, ocolind figura lui Trump.”

Problema Epstein

După arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, suspectat de abateri în exercitarea funcției publice în legătură cu Jeffrey Epstein, congresmena americană Ro Khanna și Sky Roberts, fratele regretatei Virginia Giuffre, au cerut ca Charles și, în special, Camilla, să se întâlnească cu supraviețuitorii lui Epstein.

O astfel de întâlnire nu va avea loc, au precizat surse de la palat, deoarece ar putea afecta anchetele poliției și eventualele acțiuni în justiție, „în detrimentul victimelor, în demersul lor de a obține dreptate”.

Murphy a spus: „Cu siguranță vor exista comentarii în presă. Pot apărea și proteste. Dacă se va afla în mijlocul mulțimii, este posibil ca oamenii să îi strige lucruri.”