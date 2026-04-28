Regele Charles al III-lea și regina Camilla au sosit luni la Casa Albă, într-un moment geopolitic tensionat, marcat de preocupări legate de securitate. Cei doi au fost întâmpinați de președintele american Donald Trump și de prima doamnă Melania Trump. Ulterior, delegațiile au vizitat grădinile sudice ale reședinței prezidențiale.

Regele a fost însoțit de Camilla, iar cei doi au fost întâmpinați de președintele american Donald Trump și de prima doamnă Melania Trump. Cele două cupluri au schimbat câteva cuvinte și au pozat pentru fotografii înainte de a se retrage pentru un ceai privat în Camera Verde.

Ulterior, delegațiile au vizitat grădinile sudice ale reședinței prezidențiale, unde au văzut un nou stup în forma Casei Albe, instalat recent. Atât regele Charles, cât și regina Camilla sunt cunoscuți susținători ai apiculturii, monarhul deținând mai mulți stupi la reședința sa privată din Anglia, conform AP.

După vizita oficială, cuplul regal a participat la o recepție în grădină organizată la Ambasada Marii Britanii din Washington.

Programul vizitei continuă în zilele următoare cu o serie de evenimente oficiale, inclusiv o paradă militară la Casa Albă, un discurs al regelui în fața Congresului și un dineu de stat. Potrivit CNN, agenda a suferit doar ajustări minore, în urma incidentului armat produs sâmbătă la Dineul Corespondenților de la Casa Albă.

Regele Charles și regina Camilla s-au întâlnit cu personalități care contribuie la consolidarea relațiilor dintre Regatul Unit și Statele Unite. Găzduit la reședința ambasadorului britanic, primul eveniment regal care a avut loc vreodată aici a fost o altă petrecere în grădină, organizată cu ocazia vizitei de stat a regelui George al VI-lea și a reginei Elisabeta I, în 1939.