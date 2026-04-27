Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Vizita suveranului Charles al III-lea în SUA, fosta sa colonie: doar un turneu de imagine și doftoriceală a mândriilor rănite?

Atât Regele Charles al III-lea cât și Donald Trump au a-și pune mari speranțe în ceea ce poate fi un succes răsunător de publicitate, asta datorită atracției reale, enorme, a publicului american pentru orice persoană care poartă însemne regale , pentru orice familie care poate oferi banilor unei moștenitoare de extracție oarecum necunoscută, florilegiul unor coroane sau titluri din acelea care sună bine și, cel puțin pentru un timp, spală amintirea originilor umile ale unor familii care capătă dreptul să-și clădească propria ascendență nobiliară...

FOTO: Profimedia
Dar, în cazul personajelor care se vor întâlni acum, nu asta e miza deoarece, fiecare în felul său, au intrat deja în cărțile în istorie, însoțiți, la modul ilustru, de personalitatea și strălucirea proprii doamnelor lor, una Regină, alta Primă Doamnă. Atunci care să fie miza excepțională?

Din punctul meu de vedere, sunt câteva care, prin extensia problematicii pe care o reprezintă, dau substanță unora dintre problematicile majore deschise în acest al doilea deceniu al celui de-al treilea mileniu. Unele chiar neașteptate.

Prima chestiune importantă cred că este faptul că ambii protagoniști ai acestui moment cu relevanță planetară, sunt într-un moment în care ei personal, instituțiile pe care le reprezintă și țările lor traversează o perioadă delicată, chiar fără precedent. În cazul Regelui, simbol incontestabil al instituției monarhice și, în definitiv, a l credibilității sale pe termen lung, în perspectivă istorică, trăiește acum rușinea fără margini de a avea un frate precum Andrew pe care, după cum știți, din cauza amestecului său în afacerile tenebroase țesute de Epstein, a fost silit să-l să-i retragă privilegiile date de apartenența la familia regală și să-l trimită, simplu muritor, să trăiască departe de fosta sa familie...Iar asta creat o stare de confuzie privind viitorul regalității în Regatul Unit și, ca răspuns, avem acum o operațiune vastă de marketing și lobby pentru a face ca momentul rușinos să fie uitat cât mai rapid. Greu de spus dacă se va putea deoarece ițele poveștii duc departe, murdărind acum și Guvernul Majestății Sale în ceea ce înflorește acum ca „Scandalul Lord Mandelson”, implicând, curioasă și chiar stranie coincidență, pe fostul ambasador britanic la Washington...

În paralel, Donald Trump înregistrează scăderi majore de popularitate, accentuate parcă săptămână după săptămână în ritmul declarațiilor nervoase prin care atacă de-a valma prieteni și dușmani, reușind o anti-performanță pe care nu a atins-o nimeni înaintea sa: a reușit să-și alieneze câțiva dintre cei mai statornici aliați europeni. Și ce-ar avea asta cu operațiunea publicitară de care vorbeam?

Are, deoarece, poate ați uitat acest lucru, Marea Britanie nu a terminat încă aventura BREXIT deoarece de-abia cum britanicii văd care sunt efectele reale ale unei operațiuni pe care din ce în ce mai mulți o consideră un dezastru și cer un nou referendum. Dar ei n-au uitat că Donald Trump s-a aflat în primul rând al susținătorilor BREXIT, asigurând-o pe Theresa May, premierul britanic la acea vreme, că totul se va termina cu un succes extraordinar și un reviriment economic fantastic susținut de Statele Unite printr-un acord extrem de favorabil. Tempi passati ? Așa e, numai că amintirea lor doare foarte tare.

Dar nici asta n-ar fi încă nimic dacă tocmai Marea Britanie nu ar fi fost cauza marii supărări a lui Trump pe NATO, asta din momentul în care s-a văzut refuzat în speranța-certitudine pe care o avea că Londra, conform tradiției, va semnala entuziasmul nemărginit în a-și trimite oastea să-i vâneze pe iranienii nesupuși. Faptul că lucrurile s-au întâmplat exact invers a constituit o surpriză majoră nu numai pentru americani, ci și pentru europeni care, exact di acel moment, au început să simtă că, avându-i pe britanici alături, s-ar putea să înceapă să meargă repejor pe drumul unei autonomii strategice separată sau chiar în ruptură permanentă față de SUA.

Se pot toate astea rezolva cu o vizită regală? Evident că nu, dar măcar un semnal să fie dat că ar exista speranțe și tot ar fi ceva. Foarte important pentru Londra fost imperială că mai funcționează relația specială cu SUA și că, prin extensie simbolică, monarhia încă își mai poate păstra rolul reprezentativ chiar în mijlocul tuturor scandalurilor și contestărilor. Foarte important și pentru Trump să arate că, în afară de Israel, America mai are un mare prieten, un aliat strategic cum ne place nouă să spunem dar fără a realiza ridicolul în care ne punem ca solicitanți perpetuu de vize.

Cert este că, oricum, vom vedea din nou cum lucrează televiziunile profesioniste care transformă un asemenea eveniment în bătălie pentru audiențe globale. Tehnicienii politicii chiar asta așteaptă știind cât succes înregistrează nunțile, botezurile și ceremoniile funerare regale, princiare și prezidențiale.

În rest, banchete, șampanie, fursecuri și felicitări.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Câte voturi sunt necesare pentru ca Guvernul Bolojan să plece și câte voturi au împreună PSD și AUR. E nevoie și de POT și SOS?
gandul.ro
image
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani mulți din buzunar
fanatik.ro
image
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
libertatea.ro
image
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
antena3.ro
image
Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Cu cât cresc preţurile la biletele de avion în această vară. Sumele în plus pentru zborurile către Turcia sau Egipt
playtech.ro
image
„Sunt sfâșiat!”. Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea. Tehnicianul lui PAOK și-a deschis sufletul pentru Fanatik, acasă, la Salonic, după finala pierdută din Cupa Greciei
fanatik.ro
image
Ingredientul banal din bucătărie care îți poate afecta sănătatea. Multe gospodine îl folosesc la supe și ciorbe
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
George Simion anunță că moțiunea va fi depusă marți, dacă vor avea strânse minim 233 de semnături: Pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Boala descoperită de Dana Rogoz la o serie de analize obișnuite
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
