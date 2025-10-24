Canada va suspenda o campanie publicitară criticată de Donald Trump, pentru a putea permite reluarea negocierilor comerciale

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a anunţat vineri retragerea unei campanii publicitare televizate împotriva creşterii taxelor vamale americane, ceea ce l-a determinat pe preşedintele SUA, Donald Trump, să rupă negocierile comerciale cu Canada.

"După discuţii cu premierul (canadian) Mark Carney, Ontario îşi va suspenda campania publicitară din Statele Unite cu începere de luni pentru a permite reluarea negocierilor comerciale", a declarat Doug Ford pe X.

El a precizat că publicitatea va fi difuzată, totuşi, în Statele Unite în acest weekend, în special în timpul primelor două meciuri din finala Campionatului nord-american de baseball care în mod tradiţional generează audienţe mari, scrie Agerpres.

Donald Trump a decis joi seara să rupă toate negocierile comerciale cu Canada, acuzând autorităţile canadiene că au răstălmăcit cuvintele predecesorului său Ronald Reagan într-o campanie publicitară contra majorării tarifelor vamale între cele două ţări.

"Fundaţia Ronald Reagan tocmai a anunţat că Canada a utilizat de o manieră frauduloasă o publicitate, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan se exprimă negativ asupra tarifelor vamale", a declarat preşedintele american în mesajul său, atribuind campania mai degrabă guvernului canadian decât provinciei Ontario.

Liderul de la Casa Albă a acuzat autorităţile canadiene că "au acţionat astfel doar pentru a influenţa decizia Curţii Supreme a SUA şi alte tribunale", unde este contestată legalitatea decretelor preşedintelui american ce au declanşat această majorare a tarifelor vamale.