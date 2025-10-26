search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Donald Trump a anunțat că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10%. „A fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă”

0
0
Publicat:

Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987.

Donald Trump FOTO: EPA EFE
Donald Trump FOTO: EPA EFE

„Canada a fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă pe discursul lui Ronald Reagan despre tarife”, a postat Trump pe Truth Social, adăugând: „Din cauza denaturării grave a faptelor şi a actului ostil, voi majora tariful aplicat Canadei cu 10% peste nivelul actual”.

Postarea preşedintelui a venit după ce joi a declarat că încetează negocierile comerciale cu Canada, ameninţând din nou că va răsturna relaţia economică crucială dintre Statele Unite şi al doilea partener comercial al său, anunță News.

Noul tarif este ultima măsură luată de Trump în agenda sa comercială globală, după ce a impus o taxă de 100% „peste” orice tarife aplicate Chinei, ca represalii pentru noile controale la export impuse de Beijing asupra mineralelor rare la începutul acestei luni.Trump a postat despre tarif în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Asia pentru o călătorie de cinci zile care începe în Malaysia, unde se va întâlni cu liderii din Asia de Sud-Est. Se aşteaptă ca la sfârşitul călătoriei sale în Coreea de Sud să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping.

Reclama canadiană, achiziţionată de guvernul provinciei Ontario şi difuzată pe principalele reţele de televiziune din SUA, conţinea fragmente dintr-un discurs în care Reagan critica tarifele vamale. Reclama îl cita pe Reagan, care spunea că tarifele vamale afectează „toţi lucrătorii şi consumatorii americani” şi „declanşează războaie comerciale aprige”.Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan a declarat că reclama a denaturat cuvintele fostului preşedinte.Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a declarat vineri că a vorbit cu prim-ministrul canadian Mark Carney şi că campania publicitară din SUA va fi suspendată luni „pentru ca negocierile comerciale să poată fi reluate”.

Cu toate acestea, reclama va continua să fie difuzată în weekend, în timpul World Series, care se dispută între Los Angeles Dodgers şi Toronto Blue Jays, singura echipă din Canada care joacă în Major League Baseball.

„Reclama lor trebuia să fie retrasă IMEDIAT, dar au lăsat-o să ruleze aseară în timpul World Series, ştiind că era o FRAUDĂ”, a declarat Trump sâmbătă.Dominic LeBlanc, ministrul canadian responsabil cu comerţul cu SUA, a declarat sâmbătă seara că ţara speră la „discuţii constructive” cu SUA.

„Vom rămâne concentraţi pe obţinerea de rezultate care să beneficieze lucrătorii şi familiile atât din Statele Unite, cât şi din Canada, iar acest progres se poate realiza cel mai bine prin implicarea directă a administraţiei americane – ceea ce este responsabilitatea guvernului federal”, a declarat el într-un comunicat.

Carney şi Trump se află amândoi în Malaysia pentru summitul ASEAN, care a început sâmbătă seara (duminică dimineaţa, ora locală).

Tarifele, indiferent de nivel, rămân o taxă care afectează în primul rând America, apoi competitivitatea nord-americană în ansamblu. Sperăm că această ameninţare de escaladare poate fi rezolvată prin canale diplomatice şi negocieri suplimentare. CUSMA înseamnă o Americă de Nord în care afacerile merg mai bine. O zonă de liber schimb de succes este fundamentală pentru ambele economii”, a declarat Candace Laing, preşedinte şi director executiv al Camerei de Comerţ Canadiene, într-un e-mail trimis CNN.

Canada este de mult timp unul dintre principalii parteneri comerciali ai Americii, după China şi Mexic, ceea ce face ca tensiunile comerciale să fie un subiect fierbinte. Anul trecut, Statele Unite au importat din Canada mărfuri în valoare de 411,9 miliarde de dolari.Tarifele sectoriale ridicate impuse de Trump asupra autovehiculelor, oţelului, aluminiului, lemnului şi energiei – unele dintre principalele exporturi ale ţării către Statele Unite – au afectat Canada în mod deosebit.

Rata şomajului din Canada se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
fanatik.ro
image
Eugen Șerbănescu de la CNC a scăpat de 34 de acuzații cu o pagubă de 46 de milioane de lei
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil
playtech.ro
image
Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de euro și va avea 15.000 de locuri, se află la mai puțin de două ore de București
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat, după 1-3 cu Napoli
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Se schimbă formula de calcul la pensie din 2026! Cum se calculează vechimea de anul viitor şi cine este afectat
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?