Președintele SUA îl atacă pe un prezentator care face glume pe seama lui și spune că a fi „anti-Trump” e în afara legii

Președintele Donald Trump a atacat din nou un prezentator de emisiuni de noapte, sugerând că a fi „anti-Trump” ar putea fi chiar împotriva legii.

„Seth Meyers de la NBC ar putea fi cea mai puțin talentată persoană care să «performeze» live în istoria televiziunii. De fapt, el poate fi CEL MAI SLAB, live sau altfel.

I-am urmărit show-ul seara trecută pentru prima dată după ani de zile. În cadrul acestuia a vorbit la nesfârșit despre catapultele electrice de pe portavioane despre care m-am plâns că nu sunt la fel de bune ca niște catapulte pe abur mult mai puțin costisitoare. A continuat fără oprire, un adevărat nebun deraiat.

De ce NBC își pierde timpul și banii cu un tip ca acesta??? FĂRĂ TALENT, FĂRĂ AUDIENȚĂ, 100% ANTI-TRUMP, CEEA CE PROBABIL E ILEGAL!!!”, a spus președintele Donald Trump.

În segmentul „A Closer Look” de joi seară de la emisiunea Late Night with Seth Meyers, Meyers a realizat un segment numit „Seth traduce Trump în engleză”, în care a ironizat un discurs susținut de Trump în fața trupelor Marinei SUA aflate în largul Japoniei, scrie Daily Beast.

„Dacă cineva îndrăznește să spună ceva mai puțin elogios, Trump își pierde controlul”, a spus Meyers, explicând furia președintelui față de recenzia negativă a liderului majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, asupra călătoriei sale în Asia de Est.

„Trump crede că dacă spui ceva rău despre el, asta e trădare”, a adăugat Meyers.

Nu este prima dată când comedianul de 51 de ani este vizat de președinte.

În august, Trump l-a atacat din nou pe Meyers, plângându-se pe Truth Social că „un zvon bolnav circulă conform căruia Fake News NBC” i-ar fi prelungit contractul. (Contractul lui Meyers a fost prelungit în mai 2024 până în 2028).

„Nu are audiență, talent sau inteligență, și personalitatea unui copil nesigur”, a continuat Trump, promițând că va afla de ce rețeaua a decis să „prelungească contractul acestui incapabil”.

Meyers a spus că este „cam drăguț” să fie pe radarul președintelui, după atacurile lui Trump asupra altor prezentatori de noapte, precum Stephen Colbert, Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon.