Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Foto Donald Trump a prezentat Baia Lincoln de la Casa Albă după ce a renovat-o cu marmură și aur: „Repar, curăț și fac totul frumos”

0
0
Publicat:

Donald Trump a anunțat vineri finalizarea unui nou proiect de design la Casa Albă, mai exact renovarea așa-numitei „Băi Lincoln”, în timp ce presiunile cresc pentru redeschiderea guvernului, parțial închis de mai multe săptămâni din cauza blocajului politic dintre republicani și democrați.

Trump a anunțat vineri finalizarea unui nou proiect de design la Casa Albă. FOTO: AFP
Trump a anunțat vineri finalizarea unui nou proiect de design la Casa Albă. FOTO: AFP

Președintele american Trump a publicat 24 de imagini cu baia redecorată, precizând că a înlocuit vechiul design, instalat în anii ’40, cu marmură alb-negru și accesorii aurii.

„Am renovat Baia Lincoln de la Casa Albă. Stilul verde art deco nu avea nicio legătură cu epoca lui Lincoln. Acum am folosit marmură Statuary lustruită, alb-negru”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de The Washington Post, proiectul de renovare, care include și modernizarea unei săli de bal, a fost finanțat din surse private, fără costuri pentru contribuabili. Administrația nu a precizat însă suma totală cheltuită.

Baia Lincoln după renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Imaginea 1/4: Baia Lincoln după renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Baia Lincoln după renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Baia Lincoln după renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Baia Lincoln după renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Baia Lincoln înainte de renovare. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a acuzat democrații pentru prelungirea blocajului guvernamental, subliniind că „președintele Trump a găsit modalități de a finanța programe esențiale și de a plăti trupele”, în timp ce opoziția „alege să provoace durere americanilor refuzând redeschiderea guvernului”.

Trump a declarat anterior că plătește parțial lucrările de renovare din salariul său prezidențial donat, completat de donații private. El a explicat că proiectele includ reparații structurale și „îmbunătățiri estetice” ale Casei Albe.

„Este o parte din moștenirea mea – să repar, să curăț și să fac totul frumos”, a spus Trump. „Și asta facem cu Casa Albă.”

Totuși, presa americană notează că președintele nu a consultat Comitetul pentru Conservarea Casei Albe, organismul creat în 1964 pentru a superviza modificările clădirii.

În plus, unele proiecte – precum extinderea controversată de 90.000 de metri pătrați a aripii de est și construirea unei săli de bal private – ar fi fost finanțate cu donații din partea unor companii care au contracte cu statul, printre care și Amazon.

Citește și: Câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace cere SUA o intervenție militară în Venezuela

Situația din SUA se agravează

Între timp, situația socială din SUA se agravează: un judecător federal a ordonat vineri guvernului să deblocheze miliarde de dolari pentru programul alimentar SNAP, de care depind peste 42 de milioane de americani, după ce administrația a avertizat că fondurile de urgență nu pot fi accesate din cauza închiderii guvernului.

Unii membri ai Partidului Democrat au criticat atenția acordată de Trump renovărilor Casei Albe, în timp ce negocierile pentru încheierea blocajului guvernamental nu înregistrează niciun progres. Democrații susțin că președintele trebuie să colaboreze cu ei pentru a reduce creșterile prețurilor la asigurările de sănătate în cadrul programului Affordable Care Act, înainte de a putea conveni asupra redeschiderii guvernului.

„Demolați Casa Albă și construiți o sală de bal extravagantă și risipitoare în timp ce guvernul este blocat, iar americanii se confruntă cu o gravă criză sanitară”, i-au scris săptămâna aceasta lui Trump congresmanul democrat Jamie Raskin și mai mulți colegi.

Trump dă vina pe democrați

Trump și administrația sa au dat vina pe democrați pentru refuzul de a adopta o lege provizorie de finanțare și de a continua negocierile după redeschiderea guvernului.

„Liderul majorității din Senat, John Thune, și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, fac o treabă excelentă, dar democrații sunt niște nebuni care și-au pierdut orice simț al înțelepciunii și realității”, a scris Trump joi seara pe platforma Truth Social.

Vineri seara, Trump a mai scris că „NU vrea ca americanii să sufere de foame doar pentru că democrații radicali refuză să facă ce este corect și să REDESCHIDĂ GUVERNUL”.

Democrații și mai multe organizații de supraveghere civică au ridicat semne de întrebare legate de folosirea donațiilor private pentru proiectele de renovare ale lui Trump, unii afirmând chiar că aceasta ar putea fi ilegală. „Nicio construcție a unei clădiri federale nu poate fi finanțată privat, deoarece acest lucru ar putea submina sau anula procesul de alocare bugetară al Congresului”, a explicat activistul Ralph Nader într-un e-mail trimis The Washington Post în această săptămână.

Potrivit unui sondaj Washington Post–ABC News–Ipsos, majoritatea americanilor se opun demolării aripii estice a Casei Albe și construirii unei săli de bal finanțate privat, considerând proiectul o risipă de fonduri într-o perioadă de incertitudine economică.

SUA

