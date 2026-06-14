search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

SUA restricționează accesul la inteligența artificială de ultimă generație. Anthropic anunță măsuri drastice

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anthropic a anunțat că va „dezactiva brusc” cele mai avansate modele de inteligență artificială ale sale pentru toți utilizatorii, după ce guvernul Statelor Unite i-a cerut să suspende accesul cetățenilor străini la acestea, invocând motive de securitate națională.

Anthropic va dezactiva cele mai avansate modele AI FOTO Shutterstock
Anthropic va dezactiva cele mai avansate modele AI FOTO Shutterstock

Compania a precizat că a primit o directivă de control al exporturilor prin care i se cere suspendarea accesului la modelele Fable 5 și Mythos 5 pentru toți cetățenii străini, fără să i se ofere detalii concrete privind riscurile de securitate națională invocate, transmite The Guardian.

Potrivit Anthropic, compania înțelege că autoritățile americane consideră că există o metodă de a ocoli, sau de a „sparge”, un mecanism de protecție menit să împiedice utilizarea modelului Fable 5 pentru identificarea vulnerabilităților software.

Tensiuni între Anthropic și Administrația Trump

Decizia vine într-un moment în care un conflict anterior dintre oficiali ai administrației Trump și Anthropic — companie care se pregătește pentru listarea publică printr-un IPO — părea să se atenueze în anumite structuri ale administrației americane.

Relația dintre Anthropic și guvernul SUA s-a deteriorat în acest an, după ce compania a refuzat să permită armatei americane să utilizeze modelele sale AI pentru supraveghere internă și sisteme de armament complet autonome. Drept răspuns, autoritățile au inclus Anthropic pe o listă neagră privind lanțurile de aprovizionare, măsură care urmează să intre în vigoare mai târziu în acest an.

Acțiunea marchează totodată o escaladare semnificativă a eforturilor SUA de a limita capacitățile AI ale adversarilor externi. Ani la rând, controalele americane la export s-au concentrat pe cipurile și instrumentele care alimentează inteligența artificială, și nu pe restricționarea accesului străin la tehnologia AI propriu-zisă.

„Nu considerăm că identificarea unei posibile metode restrânse de ocolire a protecțiilor justifică retragerea unui model comercial utilizat de sute de milioane de oameni”, a transmis compania.

Directiva guvernului și reacția Anthropic evidențiază tensiunile tot mai mari dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și autorități în privința modului în care trebuie evaluate riscurile asociate așa-numitelor „jailbreak-uri”, metode prin care sunt ocolite măsurile de siguranță ale modelelor AI, mai notează publicația.

Chiar miercuri, Anthropic ceruse o supraveghere mai strictă a inteligenței artificiale în SUA, inclusiv posibilitatea blocării modelelor considerate prea riscante. Compania susține însă că măsura adoptată vineri de guvern nu respectă principiile unei reglementări corecte și bazate pe fapte.

Directorul pentru informații al Pentagonului, Kirsten Davies, a transmis într-o postare pe X că Departamentul Apărării susține prioritizarea securității naționale.

„Unele lucruri sunt pur și simplu mai importante decât ciclurile de venituri, titlurile senzaționaliste și evaluările dinaintea listării la bursă. America pe primul loc. Întotdeauna”, a scris Davies.

Anthropic a depus confidențial, luna trecută, documentele pentru listarea la bursă în SUA, devansând rivalul OpenAI în cursa către piețele publice.

La începutul acestei săptămâni, compania a lansat modelul AI Claude Fable 5, care reprezintă un nou nivel de performanță, denumit de Anthropic „clasa Mythos”. Modelul include măsuri de protecție care interzic utilizarea sa în domenii considerate riscante, precum securitatea cibernetică, restricții pe care unii utilizatori le-au criticat, considerându-le „prea extinse”, potrivit companiei.

Noile modele ar putea încuraja atacurile cibernetice

Experții avertizează că modelele din clasa Mythos, folosite de persoane rău intenționate, ar putea accelera semnificativ atacurile cibernetice sofisticate, mai ales în sectoare precum cel bancar, care depind de sisteme tehnologice complexe, interconectate și adesea vechi de zeci de ani.

Anthropic a precizat că a colaborat cu autoritățile americane, printre alții, pe partea de siguranță înainte de lansarea modelului Fable și că modele dezvoltate de companii rivale din domeniul AI prezintă capacități similare de identificare a unor erori minore în cod.

„Efectul direct al acestui ordin este că trebuie să dezactivăm imediat Fable 5 și Mythos 5 pentru toți clienții noștri, pentru a respecta cerințele impuse. Accesul la toate celelalte modele Anthropic nu va fi afectat”, a transmis compania.

Anthropic a adăugat că este posibil să existe o „neînțelegere” și că lucrează pentru restabilirea accesului la aceste modele cât mai curând posibil.

Un oficial american a confirmat că Departamentul Comerțului a emis o directivă de control al exporturilor prin care se suspendă accesul tuturor cetățenilor străini la modelele Fable 5 și Mythos 5.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
digi24.ro
image
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Gândul publică programul de guvernare Tomac. Care sunt principalele puncte. Premierul desemnat promite să nu crească taxele
gandul.ro
image
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
mediafax.ro
image
Matei Ilie, salariu uluitor la Kasimpașa! Varga confirmă transferul: „El a ales Turcia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
libertatea.ro
image
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
digisport.ro
image
Postarea făcută de Andreea Popescu care a atras atenția fanilor. Cum vede relațiile după divorțul de Rareș Cojoc
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Reacţia unui turist italian care mănâncă un burger cu "gust românesc". O porţie ajunge şi la 44 de lei
observatornews.ro
image
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
cancan.ro
image
Tomac anunță că pensiile cresc de la 1 ianuarie 2027. Cât va ajunge pensia medie în România?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
Hainele din cauza cărora nu ţi se permite accesul în avion. La ce să fii atent vara aceasta când pleci în concediu
playtech.ro
image
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Jucătorul dorit de Mihai Rotaru a semnat până în 2029 cu altă echipă
fanatik.ro
image
Reguli dacă ai câine sau pisică la bloc: e nevoie de acordul vecinilor sau asociației de proprietari în unele orașe din România, iar amenzile diferă în funcție de localitate
ziare.com
image
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Orașele abandonate ale României stârnesc dezbateri aprinse pe Reddit: „Povești uitate după 1990”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se dau 540 lei în plus la pensie. Iată cum se pot obține banii
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
click.ro
image
Cât l-a costat pe un român să își finiseze și să-și mobileze complet un apartament cu 3 camere: „Pentru mine ai dat-o în bară”
click.ro
image
Actuala și fosta soție a lui Adrian Mutu, împreună pentru un moment special. Adriana, fiica antrenorului, a împlinit 20 de ani
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
actor foto profimedia 0590266956 jpg
Ce actor american spune că nu și-a dorit niciodată să devină tată. „Nu sunt fanul copiilor!”
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
Cum arată Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor după restaurarea pardoselii / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
image
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13 iunie 2026. Venus începe tranzitul prin zodia Leu și aprinde pasiunea pentru toți nativii

Click! Sănătate

image
Ce culoare vezi prima dată? Iată ce dezvăluie despre tine!