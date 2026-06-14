Războiul cu Iranul provoacă fisuri în tabăra lui Trump înaintea alegerilor

Republicanii îi cer lui Trump un termen clar pentru încheierea conflictului cu Iranul, pe fondul temerilor electorale și economice. Liderii locali vor ca războiul să se încheie până la începutul lui septembrie, avertizând că prelungirea ar afecta alegerile.

Republicanii continuă să îi acorde tot mai multă marjă de manevră președintelui Donald Trump în ceea ce privește Iranul. La început, sperau că acesta va respecta calendarul inițial al războiului, estimat la patru până la șase săptămâni. Apoi i-au oferit 60 de zile, iar ulterior, până în vară.

Acum însă, liderii locali ai Partidului Republican din state-cheie, oficiali de campanie și strategi politici încep să pună presiune asupra unei date-limită clare: începutul lunii septembrie, potrivit discuțiilor purtate cu peste zece persoane implicate, transmite POLITICO.

Alegerile din septembrie

De această dată, spun ei, situația este diferită: septembrie marchează startul neoficial al sezonului electoral pentru alegerile generale, moment în care mai mulți alegători încep să fie atenți, iar miza politică crește. În contextul creșterii numărului de victime americane, al scumpirii carburanților și îngrășămintelor, republicanii indică faptul că riscurile politice ale unui conflict prelungit cresc pe măsură ce alegerile de la jumătatea mandatului se apropie.

„Până la 1 septembrie… situația trebuie rezolvată”, a declarat Dan Naylor, liderul organizației republicane din comitatul Lackawanna, într-un district-cheie din Pennsylvania pentru Camera Reprezentanților. „Din acel moment, atenția se mută tot mai mult spre alegeri și trebuie să putem arăta că prețurile încep să scadă.”

Cu toate acestea, Naylor spune că el și mulți alți republicani cred că Trump face ceea ce „trebuia făcut” în Iran și admite că președintele este puțin probabil să „tragă o linie în nisip” în privința unei date exacte de încheiere, având în vedere complexitatea situației.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat vineri că un acord preliminar cu Iranul pentru încheierea războiului este aproape finalizat, însă nu este încă sigur, estimând șansele de reușită la 80%-85%, în timp ce persistă scepticismul față de negocieri. Un acord ar aduce o mare ușurare republicanilor obosiți de conflict, iar mulți dintre ei spun că au încredere că acesta se va concretiza. Totuși, nu este pentru prima dată când un acord pare iminent, doar pentru ca războiul să continue.

Tensiuni în interiorul partidului

Fisurile din interiorul Partidului Republican au început deja să devină vizibile public, unii candidați subliniind nevoia ca războiul să se încheie rapid, chiar dacă susțin obiectivele inițiale ale intervenției.

Ashley Hinson, candidata republicană pentru Senatul SUA în Iowa, a recunoscut la un eveniment electoral organizat la finalul lunii trecute că războiul ar putea deveni „o vulnerabilitate politică” dacă se prelungește dincolo de „următoarele câteva săptămâni”.

Senatorul Jon Husted, care candidează pentru un mandat complet în statul-cheie Ohio, a spus la începutul acestei luni că nu știe cum se va încheia conflictul, dar „trebuie să se încheie”, făcând referire la negocierile blocate și incerte cu Iranul. La rândul său, senatorul Pete Ricketts, aflat în cursa pentru realegere în Nebraska, a declarat la un post local de radio că vrea să vadă „o soluție diplomatică” la conflict „cât mai rapid posibil”.

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În mai și iunie, opt congresmeni republicani s-au alăturat democraților și au votat împotriva puterilor de război solicitate de Trump — gesturi neobișnuite de distanțare față de președinte, venite inclusiv din partea unor republicani vulnerabili electoral, precum senatoarea Susan Collins din Maine, congresmanul Brian Fitzpatrick din Pennsylvania sau congresmanul Tom Barrett din Michigan.

Majoritatea republicanilor care au votat diferit, inclusiv Warren Davidson, Barrett și Fitzpatrick, și-au justificat poziția prin nevoia de a apăra autoritatea Congresului de a decide durata și amploarea acțiunilor militare. Massie este de mult timp un opozant al intervențiilor militare americane.

„Ar fi bine să vedem ceva mai mult progres în negocieri”, a spus un strateg republican național implicat în cursele pentru Senat. „Obiectivele sunt justificate, dar, evident, dacă acest conflict continuă până spre finalul verii și intră în toamnă, va continua să creeze probleme.”

Republicanii, îngrijorați că războiul cu Iran

ngrijorările republicanilor privind impactul războiului asupra alegerilor de la jumătatea mandatului vin într-un moment în care Trump pare puțin interesat de o ieșire rapidă din conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele și-a exprimat public frustrarea față de refuzul Iranului de a accepta condițiile administrației sale. Joi dimineață, el a amenințat că va lovi Iranul „foarte dur în această seară”, înainte de a reveni asupra declarației câteva ore mai târziu.

Trump a mai spus că obiectivul său era capturarea insulei Kharg, un centru petrolier strategic al Iranului, într-o operațiune care ar putea pune în pericol trupele americane, însă a adăugat că nu crede că „America are stomacul” pentru un asemenea pas.

Comentatorul conservator Tucker Carlson, care are o influență semnificativă asupra aripii tinere și anti-intervenționiste a Partidului Republican, a afirmat în emisiunea sa de joi că președintele „este un comandant-șef inconsecvent, cu siguranță nu un diplomat și evident nu un negociator”.

„Ceea ce începem să înțelegem, din păcate pentru noi toți, nu sunt doar limitele lui Trump, ci și limitele puterii americane”, a spus Carlson, devenit una dintre cele mai sonore voci anti-război.

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Criza carburanților

Chiar dacă războiul s-ar încheia curând, ar putea dura luni până când prețurile carburanților vor reveni la nivelul de dinainte de conflict, avertizează republicanii și analiștii economici, ceea ce sporește presiunea asupra lui Trump de a găsi o ieșire înainte de finalul alegerilor preliminare.

„Veteranii îl susțin pe Trump și ceea ce face în general, dar cu cât conflictul durează mai mult, cu atât impactul economic devine o realitate pe care o vedem direct”, a spus Mark Lucas, aliat al lui Trump și fondator al organizației Veteran Action. „De aceea susținem ferm eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție pașnică.”

„La ce ne ajută dacă ajungem în 15 septembrie și prețurile încep să scadă, dar oamenii sunt deja pe punctul de a vota?”, a întrebat strategul republican din Nevada.

Sondajele arată că sprijinul americanilor pentru războiul din Iran este slab, iar mulți spun că acesta le afectează situația financiară — un semnal de alarmă pentru republicani înaintea alegerilor din noiembrie, care ar putea depinde în mare măsură de preocupările alegătorilor privind costul vieții.

Un sondaj recent realizat de POLITICO a arătat că majoritatea americanilor, inclusiv o parte semnificativă dintre cei care l-au votat pe Trump în 2024, consideră că acesta nu a făcut suficient pentru a-i proteja de efectele economice ale războiului.