Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Povestea tânărului fără adăpost care conduce acum un business de milioane

Când era adolescent și fără un acoperiș deasupra capului, ideea că va deveni antreprenor de succes părea imposibilă pentru Greg Daily. Astăzi, la 43 de ani, conduce o agenție de marketing digital apreciată și lucrează cu firme din topul Fortune 500. 

Povestea tânărului fără adăpost care conduce un business de milioane FOTO: Linkedin

La 19 ani, în 2001, Daily a petrecut șase luni dormind pe unde apuca, în Minneapolis. Fără bani și fără un loc de muncă stabil, nu-și putea permite chirie și ajungea să doarmă pe canapelele prietenilor sau chiar pe podeaua din bucătărie.

„Îmi amintesc cum mergeam alături de bunicul meu, care vindea mături dintr-o dubă, din loc în loc. Lecția pe care am învățat-o atunci a fost simplă: afacerile țin familiile pe linia de plutire”, povestește Daily pentru BBC.

Copilăria sa a fost marcată de dificultăți: părinții au divorțat când era mic, iar după moartea bunicului, situația financiară a familiei s-a înrăutățit. Mama sa încerca să se descurce vânzând haine și bijuterii.

Decizia care i-a schimbat viața

Momentul decisiv a venit în Colorado, unde Daily a mers pentru un job în construcții. Acolo și-a întâlnit viitoarea soție, într-o biserică, iar după mai bine de două decenii sunt încă împreună. Văzând că soția câștiga mai bine și lucra mai puțin, a decis să revină la studii.

În 2008, s-a înscris la facultate, la Metropolitan State University of Denver, pentru a studia jurnalism, motivul fiind unul pragmatic: avea nevoie de o calificare pentru a câștiga mai bine. După absolvire, a lucrat la un ziar local, dar pe măsură ce presa scrisă pierdea teren în fața internetului, a decis să se reorienteze.

De la jurnalism la marketing digital

După ce a urmat un program de scriere creativă la Universitatea din Oxford, Daily a realizat că viitorul nu mai este în jurnalismul clasic, ci în comunicare. Întors în Statele Unite, a intrat în domeniul marketingului digital și, în 2019, a lansat împreună cu soția propria firmă, Science in Advertising, în Denver.

Agenția lucrează atât cu mari corporații, cât și cu afaceri de familie, ajutând clienții să-și gestioneze publicitatea online și să ajungă la mai mulți oameni prin platforme precum Google, Facebook sau Instagram.

Lecții despre risc și eșec

Perioada de început a fost extrem de stresantă, cu economii care țineau doar șase-opt luni. „Nu mă temeam de muncă, ci de necunoscut: dacă nu voi reuși, dacă voi eșua, dacă nu voi putea să-mi întrețin familia”, spune Daily.

El a transformat aceste temeri într-un principiu de lucru: „Eșecul este mereu o posibilitate”. Această filosofie o transmite și echipei sale: „A acționa ca și cum eșecul nu ar exista este periculos. Trebuie să-l iei în calcul, să-l cauți și să reduci riscurile. Atât timp cât familia este în siguranță, pierderile temporare nu sunt decisive”.

Satisfacția de a lucra cu afaceri de familie

Afacerea a crescut și a atras tot mai mulți clienți, iar Daily spune că are o satisfacție specială atunci când lucrează cu mici afaceri de familie, pentru că acolo își vede propriul trecut.

Expertul în marketing digital Shama Hyder subliniază dificultatea domeniului: „Piața este extrem de competitivă, iar schimbările aduse de inteligența artificială și comportamentul consumatorilor vor face lucrurile și mai dificile. Construirea unei agenții de succes într-un astfel de mediu merită cu adevărat apreciată”.

