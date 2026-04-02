Afacerea de succes a unui elev de 17 ani: cumpără depozite cu 100 de dolari și vinde „comori” pe eBay de mii de euro

La doar 17 ani, un adolescent din New Jersey a reușit să transforme curiozitatea și pasiunea pentru obiecte vechi într-o afacere surprinzător de profitabilă. Totul a început când, într-o zi, a participat la o licitație de unități de obiecte abandonate, fascinat de ideea că în containerele lăsate în urmă de alți oameni s-ar putea ascunde adevărate comori.

Michael Haskell avea 17 ani și un talent rar pentru a transforma curiozitatea în profit. Într-o după-amiază geroasă, și-a parcat Hyundai-ul vechi în fața unui depozit imens de pe Staten Island, luând un cărucior de mână pentru a explora labirintul de sute de depozite identice. „Oricare dintre acestea ar putea fi o mină de aur”, își spunea el, privind la lacătele ruginite, scrie NYT.

S-a oprit la depozitul nr. 3361 și a descuiat lacătul. Un miros de mucegai l-a întâmpinat, iar înăuntru a văzut colivii, cufere de cedru, cărți vechi de buzunar, scaune de bar și veioze Art Deco. „Am cumpărat depozitul cu 140 de dolari; cuprul se vinde la 6 dolari pe kilogram, deci aceste lămpi merg la fier vechi. Totul se rezumă la a stoarce fiecare dolar din depozit”, calcula el, cu ochii strălucind de anticipare.

În timp ce alți adolescenți își petreceau serile jucând Fortnite sau baschet, Michael își dedica timpul depozitelor abandonate. În urmă cu doi ani, inspirat de reluările serialului „Războiul depozitelor”, descoperise că putea cumpăra depozite la licitații publice și să le vândă pentru profit.

Drumurile l-au purtat la unități care închiriază depozite precum CubeSmart, Extra Space Storage și Manhattan Mini Storage din New York și împrejurimi. Din garajul casei sale din Bergen, New Jersey, plin de reviste vechi, discuri de vinil, artefacte din Al Doilea Război Mondial, timbre rare, casete VHS și undițe de pescuit vintage, Michael vindea bunurile prin contul său de eBay, „Mike’s Unique Treasures”, câștigând peste 7.000 de dolari pe lună. După temele pentru școală, nopțile erau dedicate împachetării obiectelor pentru clienți din toată țara.

Tehnologia îi era aliat. Făcea fotografii obiectelor și le introducea în Google Lens pentru a evalua valoarea lor, iar uneori folosea un ferăstrău mecanic pentru mobilă veche fără potențial de vânzare.

A dat 450 de dolari și a câștigat 50.000

Primul său mare succes a fost un depozit achiziționat cu 450 de dolari în Brooklyn, aparținând lui Andrew Crispo, un comerciant de artă controversat din anii 1980. Acolo a găsit un tablou de Man Ray și câteva desene de Walt Kuhn, vândute ulterior pentru aproape 50.000 de dolari. Această realizare a transformat hobby-ul într-o afacere serioasă, iar familia sa a început să îl susțină pe deplin.

Pe lângă valoarea financiară, fiecare depozit aducea lecții despre viață. Unele unități dezvăluiau povești triste: acte de divorț, sticle goale de vodcă, haine de designer abandonate. Alte unități ofereau obiecte fascinante: o unitate legată de rapperul Bobby Shmurda, una aparținând unui politician din Piscataway sau o colecție de vaze chinezești antice. Michael analiza fiecare piesă cu atenție: „Sunt Qing, nu Ming”, explica el, indicând vaza pe care mulți ar fi confundat-o cu una extrem de valoroasă. Uneori, împreună cu mama sa, verifica documentele fiscale, pregătind declarațiile de venit.

Într-o unitate din Union City, Michael a descoperit o insignă a Ordinului Inima Purpurie. Deși putea fi vândută cu câteva sute de dolari pe eBay, el a decis să o păstreze, simțind că ar fi lipsă de respect față de sacrificiul unui soldat necunoscut. Aceasta a arătat empatia lui Michael, contrastând cu natura antreprenorială a afacerii sale.

Bani investiți în S&P

Pe parcursul activității sale, Michael a descoperit povești dramatice și fascinante. Depozitul lui Andrew Crispo era un amestec de artă valoroasă și istorie întunecată: după ce Crispo devenise celebru în anii 1980 pentru ochiul său pentru pictorii necunoscuți și pentru petrecerile infame din galerie, a fost implicat indirect într-un caz de crimă și a murit în sărăcie în 2024, lăsând în urmă obiecte valoroase, dar și povești tulburătoare. Michael a vândut operele de artă prin casa de licitații Bonhams, reinvestind banii în S&P 500. A păstrat totuși un baston ceremonial yoruban pentru viitoarea licitație.

Michael își căuta mereu următorul „Crispo” și folosea chiar un program dezvoltat cu ajutorul ChatGPT pentru a identifica unități aparținând persoanelor despre care se vorbea în presă. Astfel a descoperit o unitate legată de rapperul Bobby Shmurda. După ce a plătit 90 de dolari, a găsit doar câteva obiecte de valoare modestă: greutăți, un televizor cu plasmă și o pereche de difuzoare. Chiar dacă nu a găsit comori spectaculoase, experiența a fost pentru el o lecție despre speranță, eșec și poveștile oamenilor.

Rochii Prada, eșarfe Hermès și bijuterii

Unele boxe îl fascinau prin detalii umane și istorice. În Hackensack, un dulap aparținuse unei femei din înalta societate, și era plin de rochii Prada, eșarfe Hermès și bijuterii, dar și de documente personale care arătau dificultățile ei. În Upper East Side, un dulap aparținuse unei rude a primului primar de culoare din Richmond, California. Michael a privit fotografii vechi, imaginându-și adversitatea cu care George Carroll s-a confruntat, comparând viața inspiratoare a acestuia cu destinul tragic al lui Crispo.

În Long Island City, o unitate aparent banală i-a arătat pasiunea unui muzician soul, André Anthony Waters, care visa la glorie în anii ’70–’80. Casetele prăfuite, master-urile de înregistrare și fotografiile vechi îi ofereau lui Michael o lecție despre vise neîmplinite și sacrificii personale. „În acest depozit îi puteți vedea speranțele și visele”, comenta el, amestecând respectul pentru trecut cu pragmatismul de a-și continua afacerea.

În fiecare zi, Michael combina viața de elev și cea de antreprenor. La școală, susținea teste de matematică și scria eseuri despre poeți precum Lucille Clifton, dar mintea lui era mereu la următorul dulap, următoarea comoară, următoarea poveste. Profesorii săi îl admirau: „Ceea ce face Michael arată adevăratul spirit antreprenorial și implicarea educației în viața reală”, spunea profesorul său de istorie.