search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Afacerea de succes a unui elev de 17 ani: cumpără depozite cu 100 de dolari și vinde „comori” pe eBay de mii de euro

0
0
Publicat:

La doar 17 ani, un adolescent din New Jersey a reușit să transforme curiozitatea și pasiunea pentru obiecte vechi într-o afacere surprinzător de profitabilă. Totul a început când, într-o zi, a participat la o licitație de unități de obiecte abandonate, fascinat de ideea că în containerele lăsate în urmă de alți oameni s-ar putea ascunde adevărate comori.

Colaj foto cu bunuri scoase dintr-un depozit
Containerele lăsate în urmă de alți oameni s-ar putea ascunde adevărate comori. Colaj arhivă

Michael Haskell avea 17 ani și un talent rar pentru a transforma curiozitatea în profit. Într-o după-amiază geroasă, și-a parcat Hyundai-ul vechi în fața unui depozit imens de pe Staten Island, luând un cărucior de mână pentru a explora labirintul de sute de depozite identice. „Oricare dintre acestea ar putea fi o mină de aur”, își spunea el, privind la lacătele ruginite, scrie NYT.

S-a oprit la depozitul nr. 3361 și a descuiat lacătul. Un miros de mucegai l-a întâmpinat, iar înăuntru a văzut colivii, cufere de cedru, cărți vechi de buzunar, scaune de bar și veioze Art Deco. „Am cumpărat depozitul cu 140 de dolari; cuprul se vinde la 6 dolari pe kilogram, deci aceste lămpi merg la fier vechi. Totul se rezumă la a stoarce fiecare dolar din depozit”, calcula el, cu ochii strălucind de anticipare.

În timp ce alți adolescenți își petreceau serile jucând Fortnite sau baschet, Michael își dedica timpul depozitelor abandonate. În urmă cu doi ani, inspirat de reluările serialului „Războiul depozitelor”, descoperise că putea cumpăra depozite la licitații publice și să le vândă pentru profit.

Drumurile l-au purtat la unități care închiriază depozite precum CubeSmart, Extra Space Storage și Manhattan Mini Storage din New York și împrejurimi. Din garajul casei sale din Bergen, New Jersey, plin de reviste vechi, discuri de vinil, artefacte din Al Doilea Război Mondial, timbre rare, casete VHS și undițe de pescuit vintage, Michael vindea bunurile prin contul său de eBay, „Mike’s Unique Treasures”, câștigând peste 7.000 de dolari pe lună. După temele pentru școală, nopțile erau dedicate împachetării obiectelor pentru clienți din toată țara.

Tehnologia îi era aliat. Făcea fotografii obiectelor și le introducea în Google Lens pentru a evalua valoarea lor, iar uneori folosea un ferăstrău mecanic pentru mobilă veche fără potențial de vânzare.

A dat 450 de dolari și a câștigat 50.000 

Primul său mare succes a fost un depozit achiziționat cu 450 de dolari în Brooklyn, aparținând lui Andrew Crispo, un comerciant de artă controversat din anii 1980. Acolo a găsit un tablou de Man Ray și câteva desene de Walt Kuhn, vândute ulterior pentru aproape 50.000 de dolari. Această realizare a transformat hobby-ul într-o afacere serioasă, iar familia sa a început să îl susțină pe deplin.

Pe lângă valoarea financiară, fiecare depozit aducea lecții despre viață. Unele unități dezvăluiau povești triste: acte de divorț, sticle goale de vodcă, haine de designer abandonate. Alte unități ofereau obiecte fascinante: o unitate legată de rapperul Bobby Shmurda, una aparținând unui politician din Piscataway sau o colecție de vaze chinezești antice. Michael analiza fiecare piesă cu atenție: „Sunt Qing, nu Ming”, explica el, indicând vaza pe care mulți ar fi confundat-o cu una extrem de valoroasă. Uneori, împreună cu mama sa, verifica documentele fiscale, pregătind declarațiile de venit.

Cine sunt cei mai tineri 10 miliardari din lume şi cum şi-au făcut averile

Într-o unitate din Union City, Michael a descoperit o insignă a Ordinului Inima Purpurie. Deși putea fi vândută cu câteva sute de dolari pe eBay, el a decis să o păstreze, simțind că ar fi lipsă de respect față de sacrificiul unui soldat necunoscut. Aceasta a arătat empatia lui Michael, contrastând cu natura antreprenorială a afacerii sale.

Bani investiți în S&P

Pe parcursul activității sale, Michael a descoperit povești dramatice și fascinante. Depozitul lui Andrew Crispo era un amestec de artă valoroasă și istorie întunecată: după ce Crispo devenise celebru în anii 1980 pentru ochiul său pentru pictorii necunoscuți și pentru petrecerile infame din galerie, a fost implicat indirect într-un caz de crimă și a murit în sărăcie în 2024, lăsând în urmă obiecte valoroase, dar și povești tulburătoare. Michael a vândut operele de artă prin casa de licitații Bonhams, reinvestind banii în S&P 500. A păstrat totuși un baston ceremonial yoruban pentru viitoarea licitație.

Michael își căuta mereu următorul „Crispo” și folosea chiar un program dezvoltat cu ajutorul ChatGPT pentru a identifica unități aparținând persoanelor despre care se vorbea în presă. Astfel a descoperit o unitate legată de rapperul Bobby Shmurda. După ce a plătit 90 de dolari, a găsit doar câteva obiecte de valoare modestă: greutăți, un televizor cu plasmă și o pereche de difuzoare. Chiar dacă nu a găsit comori spectaculoase, experiența a fost pentru el o lecție despre speranță, eșec și poveștile oamenilor.

Rochii Prada, eșarfe Hermès și bijuterii

Unele boxe îl fascinau prin detalii umane și istorice. În Hackensack, un dulap aparținuse unei femei din înalta societate, și era plin de rochii Prada, eșarfe Hermès și bijuterii, dar și de documente personale care arătau dificultățile ei. În Upper East Side, un dulap aparținuse unei rude a primului primar de culoare din Richmond, California. Michael a privit fotografii vechi, imaginându-și adversitatea cu care George Carroll s-a confruntat, comparând viața inspiratoare a acestuia cu destinul tragic al lui Crispo.

În Long Island City, o unitate aparent banală i-a arătat pasiunea unui muzician soul, André Anthony Waters, care visa la glorie în anii ’70–’80. Casetele prăfuite, master-urile de înregistrare și fotografiile vechi îi ofereau lui Michael o lecție despre vise neîmplinite și sacrificii personale. „În acest depozit îi puteți vedea speranțele și visele”, comenta el, amestecând respectul pentru trecut cu pragmatismul de a-și continua afacerea.

În fiecare zi, Michael combina viața de elev și cea de antreprenor. La școală, susținea teste de matematică și scria eseuri despre poeți precum Lucille Clifton, dar mintea lui era mereu la următorul dulap, următoarea comoară, următoarea poveste. Profesorii săi îl admirau: „Ceea ce face Michael arată adevăratul spirit antreprenorial și implicarea educației în viața reală”, spunea profesorul său de istorie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?