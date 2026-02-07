Doi suspecţi în cazul tentativei de asasinat a unui general rus vor fi interogați „curând”, scrie presa rusă

Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alekseiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, vor fi interogați „curând”. Presa rusă transmite că, după interogatoriu, cei doi vor fi puși sub acuzație.

Ziarul Kommersant, care citează o sursă apropiată anchetei, nu a confirmat dacă suspecţii au fost reţinuţi. Rusia nu a transmis oficial reţinerea suspecţilor, scrie News.ro.

Alekseiev (64 de ani) a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse.

Generalul a fost plasat sub sancțiuni ale Uniunii Europene după ce serviciile ruse au fost acuzate că se află în spatele unui atac cu agent neurotoxic din 2018 la Salisbury, în Marea Britanie.

Kremlinul consideră Ucraina responsabilă de tentativa de asasinat

În declarații, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Kievul de o strategie menită să blocheze negocierile de pace ce au loc la Abu Dhabi și la care participă generalul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU.

„Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere”, a spus Lavrov la o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că incidentul este anchetat de serviciile secrete ruse, iar președintele Vladimir Putin este ținut la curent.

„Serviciile speciale își fac treaba”, a spus Peskov . „Îi urăm generalului o însănătoșire grabnică. Sperăm că așa va fi.”

Kievul nu a comentat. Forțele ucrainene au revendicat anterior responsabilitatea pentru uciderea mai multor oficiali ruși de rang înalt, de când Moscova a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022.